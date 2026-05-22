A Telegraph szerint két választása van Putyinnak: véget vet a háborúnak, vagy sztálinista lesz

Moszkva támadás alatt: kiadták a vörös kódot
Áldozatokról vagy jelentősebb károkról egyelőre nem érkezett információ.
Vlagyimir Putyin eddig úgy folytatta a háborút, hogy az orosz társadalom többségét megkímélte annak közvetlen terheitől. Ennek most vége lehet.
Jelentősen megváltozott a hangulat Moszkvában az elmúlt hónapokban – állítja a The Telegraph elemzése. A brit lap szerint az ukrán dróntámadások, a lassuló hadműveletek és a gazdasági problémák miatt Vlagyimir Putyin olyan döntési helyzetbe kerülhet, amelyet eddig sikeresen elkerült.
A cikk szerint az orosz fővárosban korábban sokan úgy érezték, hogy a háború távoli esemény, amelynek előnyeit – az állami költekezésből fakadó gazdasági élénkülést – élvezhetik anélkül, hogy közvetlenül szembesülnének a következményekkel. Ez azonban változóban van.
A múlt hétvégén több száz ukrán drón támadta Moszkvát és környékét. A Telegraphnak nyilatkozó egyik moszkvai nő úgy fogalmazott:
A háború kezdete óta először éreztem személyesen félelmet.”
A lap szerint azonban nem pusztán a dróntámadások állnak a változó közhangulat hátterében. Oroszország gazdasági helyzete is egyre nehezebb:
Nigel Gould-Davies, a londoni Nemzetközi Stratégiai Tanulmányok Intézetének (IISS) szakértője szerint
a Kreml sorsdöntő választás előtt áll, valószínűleg a következő egy évben”.
A szakértő úgy véli, ha Moszkva fenn akarja tartani a jelenlegi háborús erőfeszítéseket, akkor – sztálinista mintára – kénytelen lesz sokkal közvetlenebb módon mozgósítani a társadalmat és a gazdaságot.
Valamilyen formában vissza kell térni a szovjet típusú adminisztratív intézkedésekhez”
– közölte.
Az IISS tanulmánya szerint ez akár egy olyan gazdasági modellhez is vezethet, amelyben az állam a teljes gazdaságot a háborús célok szolgálatába állítja. A Telegraph szerint ez a piacgazdasági szabadságjogok, a munkaerő szabad mozgásának és akár a külföldre utazás lehetőségének korlátozásával járhatna.
A cikk alapján a társadalmi fáradtság is egyre nyilvánvalóbb. Az ukrajnai háború immár hosszabb ideje tart, mint Oroszország részvétele az első vagy a második világháborúban, és egyre több orosz szeretné maga mögött hagyni a konfliktust.
Egy moszkvai lakos a Telegraphnak így fogalmazott:
Történelmet írunk, de nem olyan történelmet, amit írni szeretnénk. Az emberek csak azt akarják, hogy ennek vége legyen.”
A brit lap végkövetkeztetése szerint Putyin eddig úgy folytatta a háborút, hogy az orosz társadalom többségét megkímélte annak közvetlen terheitől.
Ez a modell azonban egyre nehezebben tartható fenn.
A következő időszak egyik kulcskérdése az lehet, hogy a Kreml hajlandó-e visszafogni a háborús célokat, vagy a szovjet korszakot idéző, jóval keményebb mozgósítás felé fordul.
Moszkva azonban továbbra sem tett semmilyen érdemi engedményt Ukrajna ügyében.
Fotó: Alexander NEMENOV / AFP