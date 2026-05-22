Moszkva Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Vlagyimir Putyin drón orosz gazdaság

A Telegraph szerint két választása van Putyinnak: véget vet a háborúnak, vagy sztálinista lesz

2026. május 22. 18:21

Vlagyimir Putyin eddig úgy folytatta a háborút, hogy az orosz társadalom többségét megkímélte annak közvetlen terheitől. Ennek most vége lehet.

Jelentősen megváltozott a hangulat Moszkvában az elmúlt hónapokban – állítja a The Telegraph elemzése. A brit lap szerint az ukrán dróntámadások, a lassuló hadműveletek és a gazdasági problémák miatt Vlagyimir Putyin olyan döntési helyzetbe kerülhet, amelyet eddig sikeresen elkerült.

A cikk szerint az orosz fővárosban korábban sokan úgy érezték, hogy a háború távoli esemény, amelynek előnyeit – az állami költekezésből fakadó gazdasági élénkülést – élvezhetik anélkül, hogy közvetlenül szembesülnének a következményekkel. Ez azonban változóban van.

A múlt hétvégén több száz ukrán drón támadta Moszkvát és környékét. A Telegraphnak nyilatkozó egyik moszkvai nő úgy fogalmazott:

A háború kezdete óta először éreztem személyesen félelmet.”

A lap szerint azonban nem pusztán a dróntámadások állnak a változó közhangulat hátterében. Oroszország gazdasági helyzete is egyre nehezebb:

  • a munkaerőhiány történelmi méreteket öltött,
  • a növekedés lassul, miközben
  • a háború fenntartása továbbra is hatalmas összegeket emészt fel.

Nigel Gould-Davies, a londoni Nemzetközi Stratégiai Tanulmányok Intézetének (IISS) szakértője szerint

a Kreml sorsdöntő választás előtt áll, valószínűleg a következő egy évben”.

A szakértő úgy véli, ha Moszkva fenn akarja tartani a jelenlegi háborús erőfeszítéseket, akkor – sztálinista mintára – kénytelen lesz sokkal közvetlenebb módon mozgósítani a társadalmat és a gazdaságot.

Valamilyen formában vissza kell térni a szovjet típusú adminisztratív intézkedésekhez”

– közölte.

Az IISS tanulmánya szerint ez akár egy olyan gazdasági modellhez is vezethet, amelyben az állam a teljes gazdaságot a háborús célok szolgálatába állítja. A Telegraph szerint ez a piacgazdasági szabadságjogok, a munkaerő szabad mozgásának és akár a külföldre utazás lehetőségének korlátozásával járhatna.

A cikk alapján a társadalmi fáradtság is egyre nyilvánvalóbb. Az ukrajnai háború immár hosszabb ideje tart, mint Oroszország részvétele az első vagy a második világháborúban, és egyre több orosz szeretné maga mögött hagyni a konfliktust.

Egy moszkvai lakos a Telegraphnak így fogalmazott:

Történelmet írunk, de nem olyan történelmet, amit írni szeretnénk. Az emberek csak azt akarják, hogy ennek vége legyen.”

A brit lap végkövetkeztetése szerint Putyin eddig úgy folytatta a háborút, hogy az orosz társadalom többségét megkímélte annak közvetlen terheitől.

Ez a modell azonban egyre nehezebben tartható fenn.

A következő időszak egyik kulcskérdése az lehet, hogy a Kreml hajlandó-e visszafogni a háborús célokat, vagy a szovjet korszakot idéző, jóval keményebb mozgósítás felé fordul.

***

Fotó: Alexander NEMENOV / AFP

 

5m007h 0p3ra70r
2026. május 22. 20:38
»Matek_5m007h 0p3ra70r 2026. május 22. 18:39 Ezt honnan vetted? írd már le.« A tiszás vebáruházban árulják a vip vevőknek. Ha nem találod, az azt jelenti, te nem vagy vip. Egyébként: Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés (GUR) vezetője többször is hivatalosan kijelentette, hogy Putyin halálos beteg (leukémiás), és a hírszerzésük szerint legalább három különböző dublőrt alkalmaz. Volodimir Zelenszkij 2023 januárjában a Davosi Világgazdasági Fórumon nyilvánosan kijelentette: „nem teljesen biztos benne, hogy az orosz elnök egyáltalán életben van-e még”. Gondolod, hogy az ukrán vezérkar hazudik?
baronet
2026. május 22. 20:32
Telegraph érti a világot.
haxima
2026. május 22. 20:14
Ja. Amikor bombáznak egy várost, országot, akkor a lakosság leginkább a vezetés ellen fordul. London bombázása nem felkurta a briteket, hanem elzavarták Chirchillt. Drezda detto. De ukrajna sem a drogos koboldot küldi el
falcatus-2
2026. május 22. 20:08
A Telegraph szerint két választása van Putyinnak.." Putyinnak megmondták már? és mit szólt?
