Trump nemcsak beszél, hanem cselekszik is – az MCC szakértője szerint Kuba lehet Washington következő nagy célpontja

Arra a kérdésre, hogy létezik-e jelenleg olyan kubai politikai szereplő, aki egy esetleges nyitás esetén Washington partnerévé válhatna, Kiss Rajmund óvatosan fogalmazott. Szerinte a friss közel-keleti tapasztalatok is azt mutatják, hogy a kívülről várt politikai változások gyakran nem a várakozásoknak megfelelően alakulnak:
Irán esetében is azt gondolták sokan, hogy egy katonai nyomásgyakorlást automatikusan politikai rezsimváltás követ majd, de ez nem történt meg.”
A szakértő ugyanakkor nem zárja ki, hogy Kubában léteznek olyan ellenzéki vagy reformpárti csoportok, amelyek egy más típusú külpolitikai orientációt képviselnének:
Lehet olyan kubai mozgalom, lehet olyan ellenzék, amely szívesen indítaná el Kubát egy új gazdasági, politikai és diplomáciai úton.”
A jelenlegi viszonyok között azonban szerinte ezek a szereplők nem léphetnek a szélesebb közvélemény elé, hiszen komoly retorziókra számíthatnának a nagyon is valós diktatúrától.
A medve és a sárkány baráti ölelésében
Kuba geopolitikai jelentőségét nemcsak földrajzi elhelyezkedése adja, hanem az is, hogy a szigetország hosszú ideje fontos támaszpontja az orosz és az egyre erősödő kínai jelenlétnek a térségben. Kiss Rajmund szerint az elmúlt évek egyik legfontosabb változása éppen az volt, hogy Washington fokozatosan elveszítette korábbi domináns szerepét Latin-Amerikában:
A Biden–Harris-adminisztráció alatt nemcsak a Perzsa-öböl térségében, hanem Közép- és Latin-Amerikában is jelentősen megerősödött Kína és Oroszország gazdasági és politikai befolyása.”
Felidézte, hogy a hidegháborút követő évtizedekben az amerikai stratégiai gondolkodás hagyományosan saját érdekszférájának tekintette a térséget:
Lehet, hogy erős a kifejezés, de így hívták: America's playground. Közép- és Latin-Amerika Washington befolyási övezete volt.”
Ez a helyzet azonban mára jelentősen megváltozott, Moszkva és Peking pedig igyekszik minél jobban kiterjeszteni a gazdasági jelenlét és politikai befolyását a térségben. Ráadásul ezek a folyamatok sokszor illegális tevékenységek tucatjaival párosulnak. Úgy látja, hogy Donald Trump nem az a fajta vezető, aki ölbe tett kézzel nézi, hogy a legnagyobb riválisai Florida partjaitól 150 kilométerre nyíltan fitogtassák a befolyásukat.
Kiss Rajmund szerint éppen ezért Kuba kérdése valójában nem kizárólag amerikai–kubai ügy:
Ha Kuba amerikai orientáció felé mozdulna el, az az orosz és a kínai geogazdasági, geopolitikai és diplomáciai érdekérvényesítés jelentős csökkenését vonná maga után.”
A szakértő úgy véli, az ilyen helyzetek valójában a nagyhatalmi tárgyalások állandó napirendi pontjai közé tartoznak, még akkor is, ha a nyilvánosság erről keveset hall.
Amikor például az orosz–ukrán háborút érintő tárgyalásokról beszélnek, valószínűleg ugyanúgy szóba kerül Venezuela, Irán és Kuba is”
– emelte ki, hozzátéve: nehezen tudja elképzelni, hogy Donald Trump kubai terveiről Moszkva vagy Peking ne rendelkezne előzetes információkkal.
Nem Havanna az egyetlen címzett
Kiss Rajmund külön hangsúlyozta, hogy a Kuba elleni fellépés nem önmagában értelmezhető, hanem egy szélesebb latin-amerikai stratégia részeként, amelynek keretében ennek a konfliktusnak is üzenetértéke van:
Például Mexikó és Kolumbia számára is.”
Szerinte az amerikai kormányzat hosszabb ideje próbálja világossá tenni, hogy a rivális nagyhatalmakkal kialakított szoros együttműködésnek komoly ára lehet. Kiss Rajmund emlékeztetett arra, hogy Venezuela esetében is hosszú tárgyalási folyamat előzte meg a keményebb fellépést:
Marco Rubio, sőt telefonon még Donald Trump is többször tárgyalt az elnökkel. Az eszkaláció egyik napról a másikra történt.”
A szakértő szerint már Venezuela ügyének kiéleződésekor sok amerikai elemző arra figyelmeztetett, hogy Kuba lehet a következő célpont. Washington eltökéltségét, illetve a Fehér Ház szándékainak irányát szerinte ugyanakkor az is mutatja, hogy
az amerikai külügyminisztérium jelentős támogatást hagyott jóvá a kubai társadalmat érő gazdasági nehézségek enyhítésére.
Száznyolcvan fokkal elfordítani az iránytűt
Arra a kérdésre, hogy az Egyesült Államok végső célja rendszerváltás, az elszigetelés vagy a rendszer geopolitikai irányváltásának kieszközölése lehet-e, Kiss Rajmund kifejtette:
A legfontosabb cél az orientációváltás. Egy amerikai hangsúly kialakítása az orosz–kínai hangsúly helyett.”
A szakértő ugyanakkor úgy véli, hogy hosszabb távon nehezen elképzelhető a jelenlegi kubai rezsim fennmaradása gazdasági változások nélkül. Szerinte
a gazdasági realitások pedig előbb-utóbb kikényszerítik az együttműködést Washingtonnal.
Amerikai támogatás nélkül Kuba nem tud működni. A hotelekben főzni kell, energia kell, üzemanyag kell a taxiknak és a buszoknak. Ezeket a problémákat valahogy meg kell oldani.”
Rendszerjátszma
A szakértő szerint Kuba kérdése nem választható el az iráni válságtól, a tajvani helyzettől vagy akár az orosz–ukrán háborútól sem:
Ez a legszebb a nemzetközi kapcsolatokban, hogy tényleg minden mindennel összefügg.”
Kiss Rajmund úgy látja, hogy Donald Trump külpolitikája több ponton is visszanyúl Henry Kissinger stratégiai gondolkodásához, különösen a nagyhatalmi egyensúly és az amerikai érdekérvényesítés kérdésében.
A szakértő szerint Washington egyik fontos célja a dollár globális szerepének megerősítése és az Egyesült Államok nemzetközi pozíciójának helyreállítása. Ugyanakkor hangsúlyozta:
ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy Washington a világ csendőreként kíván fellépni.
Nem fog Tajvan mellett kiállni csak azért, hogy ott legyen. Az előző adminisztrációk nemtörődömsége vagy »puhasága« azonban olyan kényszerhelyzeteket idézett elő Venezuelával, Iránnal és Kubával kapcsolatban, amelyeket most kezelni kell.”