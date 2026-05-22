Trump nemcsak beszél, hanem cselekszik is – az MCC szakértője szerint Kuba lehet Washington következő nagy célpontja

Arra a kérdésre, hogy létezik-e jelenleg olyan kubai politikai szereplő, aki egy esetleges nyitás esetén Washington partnerévé válhatna, Kiss Rajmund óvatosan fogalmazott. Szerinte a friss közel-keleti tapasztalatok is azt mutatják, hogy a kívülről várt politikai változások gyakran nem a várakozásoknak megfelelően alakulnak:

Irán esetében is azt gondolták sokan, hogy egy katonai nyomásgyakorlást automatikusan politikai rezsimváltás követ majd, de ez nem történt meg.”

A szakértő ugyanakkor nem zárja ki, hogy Kubában léteznek olyan ellenzéki vagy reformpárti csoportok, amelyek egy más típusú külpolitikai orientációt képviselnének:

Lehet olyan kubai mozgalom, lehet olyan ellenzék, amely szívesen indítaná el Kubát egy új gazdasági, politikai és diplomáciai úton.”

A jelenlegi viszonyok között azonban szerinte ezek a szereplők nem léphetnek a szélesebb közvélemény elé, hiszen komoly retorziókra számíthatnának a nagyon is valós diktatúrától.

A medve és a sárkány baráti ölelésében

Kuba geopolitikai jelentőségét nemcsak földrajzi elhelyezkedése adja, hanem az is, hogy a szigetország hosszú ideje fontos támaszpontja az orosz és az egyre erősödő kínai jelenlétnek a térségben. Kiss Rajmund szerint az elmúlt évek egyik legfontosabb változása éppen az volt, hogy Washington fokozatosan elveszítette korábbi domináns szerepét Latin-Amerikában:

A Biden–Harris-adminisztráció alatt nemcsak a Perzsa-öböl térségében, hanem Közép- és Latin-Amerikában is jelentősen megerősödött Kína és Oroszország gazdasági és politikai befolyása.”

Felidézte, hogy a hidegháborút követő évtizedekben az amerikai stratégiai gondolkodás hagyományosan saját érdekszférájának tekintette a térséget:

Lehet, hogy erős a kifejezés, de így hívták: America's playground. Közép- és Latin-Amerika Washington befolyási övezete volt.”

Ez a helyzet azonban mára jelentősen megváltozott, Moszkva és Peking pedig igyekszik minél jobban kiterjeszteni a gazdasági jelenlét és politikai befolyását a térségben. Ráadásul ezek a folyamatok sokszor illegális tevékenységek tucatjaival párosulnak. Úgy látja, hogy Donald Trump nem az a fajta vezető, aki ölbe tett kézzel nézi, hogy a legnagyobb riválisai Florida partjaitól 150 kilométerre nyíltan fitogtassák a befolyásukat.

Kiss Rajmund szerint éppen ezért Kuba kérdése valójában nem kizárólag amerikai–kubai ügy:

Ha Kuba amerikai orientáció felé mozdulna el, az az orosz és a kínai geogazdasági, geopolitikai és diplomáciai érdekérvényesítés jelentős csökkenését vonná maga után.”

A szakértő úgy véli, az ilyen helyzetek valójában a nagyhatalmi tárgyalások állandó napirendi pontjai közé tartoznak, még akkor is, ha a nyilvánosság erről keveset hall.

Amikor például az orosz–ukrán háborút érintő tárgyalásokról beszélnek, valószínűleg ugyanúgy szóba kerül Venezuela, Irán és Kuba is”

– emelte ki, hozzátéve: nehezen tudja elképzelni, hogy Donald Trump kubai terveiről Moszkva vagy Peking ne rendelkezne előzetes információkkal.

Nem Havanna az egyetlen címzett

Kiss Rajmund külön hangsúlyozta, hogy a Kuba elleni fellépés nem önmagában értelmezhető, hanem egy szélesebb latin-amerikai stratégia részeként, amelynek keretében ennek a konfliktusnak is üzenetértéke van:

Például Mexikó és Kolumbia számára is.”

Szerinte az amerikai kormányzat hosszabb ideje próbálja világossá tenni, hogy a rivális nagyhatalmakkal kialakított szoros együttműködésnek komoly ára lehet. Kiss Rajmund emlékeztetett arra, hogy Venezuela esetében is hosszú tárgyalási folyamat előzte meg a keményebb fellépést:

Marco Rubio, sőt telefonon még Donald Trump is többször tárgyalt az elnökkel. Az eszkaláció egyik napról a másikra történt.”

A szakértő szerint már Venezuela ügyének kiéleződésekor sok amerikai elemző arra figyelmeztetett, hogy Kuba lehet a következő célpont. Washington eltökéltségét, illetve a Fehér Ház szándékainak irányát szerinte ugyanakkor az is mutatja, hogy

az amerikai külügyminisztérium jelentős támogatást hagyott jóvá a kubai társadalmat érő gazdasági nehézségek enyhítésére.

Száznyolcvan fokkal elfordítani az iránytűt

Arra a kérdésre, hogy az Egyesült Államok végső célja rendszerváltás, az elszigetelés vagy a rendszer geopolitikai irányváltásának kieszközölése lehet-e, Kiss Rajmund kifejtette:

A legfontosabb cél az orientációváltás. Egy amerikai hangsúly kialakítása az orosz–kínai hangsúly helyett.”

A szakértő ugyanakkor úgy véli, hogy hosszabb távon nehezen elképzelhető a jelenlegi kubai rezsim fennmaradása gazdasági változások nélkül. Szerinte

a gazdasági realitások pedig előbb-utóbb kikényszerítik az együttműködést Washingtonnal.

Amerikai támogatás nélkül Kuba nem tud működni. A hotelekben főzni kell, energia kell, üzemanyag kell a taxiknak és a buszoknak. Ezeket a problémákat valahogy meg kell oldani.”

Rendszerjátszma

A szakértő szerint Kuba kérdése nem választható el az iráni válságtól, a tajvani helyzettől vagy akár az orosz–ukrán háborútól sem:

Ez a legszebb a nemzetközi kapcsolatokban, hogy tényleg minden mindennel összefügg.”

Kiss Rajmund úgy látja, hogy Donald Trump külpolitikája több ponton is visszanyúl Henry Kissinger stratégiai gondolkodásához, különösen a nagyhatalmi egyensúly és az amerikai érdekérvényesítés kérdésében.

A szakértő szerint Washington egyik fontos célja a dollár globális szerepének megerősítése és az Egyesült Államok nemzetközi pozíciójának helyreállítása. Ugyanakkor hangsúlyozta:

ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy Washington a világ csendőreként kíván fellépni.