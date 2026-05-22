Immár hivatalos: a Real Madridnál és a Manchester Citynél is edzőváltás jön a nyáron

A Real Madrid január 12-én jelentette be a spanyol Xabi Alonso távozását, aki a szezon kezdete előtt vette át a vezetőedzői posztot. Helyére honfitársa, Arbeloa került, akinek irányítása mellett a fővárosi alakulat második helyen zár a bajnokságban, a Bajnokok Ligájában a negyeddöntő, a Király Kupában – Arbeloa bemutatkozó mérkőzésén – a nyolcaddöntő jelentette a végállomást az együttes számára.

Sajtóhírek szerint a jelenleg a Benficánál dolgozó José Mourinho térhet vissza a Real Madridhoz, amelynél 2010 és 2013 között már dolgozott. Első ciklusában mindhárom idényben nyert érmet a Reallal, 2011-ben a Király-kupában, egy évvel később a bajnokságban végzett az első helyen a csapat, majd 2013-ban a spanyol Szuperkupát is elhódította. Az új megbízatása két évre szólhat.