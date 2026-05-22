Enzo Maresca Álvaro Arbeloa Manchester City José Mourinho Real Madrid Pep Guardiola

Immár hivatalos: a Real Madridnál és a Manchester Citynél is edzőváltás jön a nyáron

2026. május 22. 16:02

Edzőváltás történik a nyáron a Real Madridnál és a Manchester Citynél is. Álvaro Arbeloa helyére José Mourinho érkezhet a királyi klubnál, Pep Guardiolát pedig Enzo Maresca válthatja az angoloknál.

Álvaro Arbeloa pénteken megerősítette, hogy távozik a Real Madrid labdarúgócsapatának kispadjáról. A 43 esztendős spanyol tréner arra az újságírói kérdésre, hogy az Athletic Bilbao elleni szombati záró fordulós bajnoki lesz-e az utolsó találkozója a királyi gárda kispadján, azt felelte, hogy „igen”. Egyben hozzáfűzte: készen áll az új kihívásokra.

Remélem, hogy ez csak egy »később találkozunk« lesz, mivel ez mindig is az otthonom volt, számos különböző szerepkörben húsz évet töltöttem már a Real Madridnál. Ez lesz most a záró mérkőzésem a csapat trénereként. Nem tudom, hogy az életemben is az utolsó lesz-e, sosem tudhatjuk. Igyekszem kiélvezni

– fejtette ki.

A Real Madrid január 12-én jelentette be a spanyol Xabi Alonso távozását, aki a szezon kezdete előtt vette át a vezetőedzői posztot. Helyére honfitársa, Arbeloa került, akinek irányítása mellett a fővárosi alakulat második helyen zár a bajnokságban, a Bajnokok Ligájában a negyeddöntő, a Király Kupában – Arbeloa bemutatkozó mérkőzésén – a nyolcaddöntő jelentette a végállomást az együttes számára.

Sajtóhírek szerint a jelenleg a Benficánál dolgozó José Mourinho térhet vissza a Real Madridhoz, amelynél 2010 és 2013 között már dolgozott. Első ciklusában mindhárom idényben nyert érmet a Reallal, 2011-ben a Király-kupában, egy évvel később a bajnokságban végzett az első helyen a csapat, majd 2013-ban a spanyol Szuperkupát is elhódította. Az új megbízatása két évre szólhat.

 

Josep Guardiola tíz év után távozik a Manchester City labdarúgócsapatától, az 55 éves spanyol szakember a klubbal 20 trófeát gyűjtött be.

Guardiola angliai időszakát megelőzően az FC Barcelonánál (2008–2012), majd a Bayern Münchennél (2013–2016) dolgozott rendkívül eredményesen, a Citynél 2016 február elején jelentették be érkezését, a csapatot a 2016–2017-es szezontól vette át. Irányításával hatszor nyertek bajnokságot (2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024), és a Bajnokok Ligájában a 2021-es döntős részvételt követően 2023-ban összejött a régóta várt nagy siker, a végső győzelem. Ezeken kívül a csapattal FA-kupát, angol Ligakupát és Szuperkupát, valamint európai Szuperkupát és FIFA-klubvilágbajnokságot is nyert. Utóbbi kettőt a BL-hez hasonlóan 2023-ban, amely szezonban a bajnoki cím mellé begyűjtötték az FA-kupa-trófeát is.

Pep Guardiola hatalmas örökséget hagy maga után (Fotó: Manchester City)

A Manchester City honlapja Guardiolával kapcsolatban közölte: az edző csupán az első csapat kispadjáról távozik, a klub kötelékéből nem, az együttest tulajdonosként működtető City Football Groupnál vállal globális nagyköveti szerepet.

Guardiola a honlapnak adott búcsúinterjúban távozásáról úgy fogalmazott: ne kérdezzék az okot, hogy miért megy el.

Nincs ok, de mégis tudom legbelül, hogy ez az én időm. Semmi sem örök, ha az lenne, akkor maradtam volna. Örökké magammal viszem viszont az érzést, az embereket, az emlékeket, a szeretetet, amit az én Manchester Citym iránt érzek

– mondta.

A spanyol tréner kiemelte: dolgoztak, szenvedtek, harcoltak, és a maguk módján a legjobb tudásuk szerint tették a dolgukat.

Guardiola a Manchester Citytől a leghosszabb ideig hivatalban lévő vezetőedzőként távozik, vasárnap az Aston Villa ellen 593., egyben utolsó alkalommal ül a csapat kispadján tétmérkőzésen.

A szakembert ötször választották meg az angol bajnokságban a szezon edzőjének, a Ligaedzők Szövetségénél háromszor kapta meg az Év menedzsere elismerést.

Guardiola a 2025–2026-os idényben a bajnokságban az utolsó forduló eredményétől függetlenül biztosan második helyen végez a Cityvel, az FA-kupát és a Ligakupát azonban idén is sikerült elhódítania az együttessel. A spanyol szakembert nagy valószínűséggel a Chelsea korábbi menedzsere, a londoniakkal tavaly Konferencia-ligát és klubvilágbajnokságot nyerő Enzo Maresca váltja majd a kispadon.

(MTI / Mandiner)

Nyitókép: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
wadcutter
2026. május 22. 16:37
jönnek a Fradiba
