„Nekünk Mohács kell!” – nemzetközi konferenciát szervez az MCC a csata évfordulója alkalmából

Magyar Péter megkegyelmezett az utolsó kommunista kormányfőnek
A Tisza 8 évben maximalizálná a kormányfői tisztség időtartamát. De van itt egy kis bibi! Kovács András írása.
Az esemény célja, hogy új nézőpontokból mutassa be az 1526-os mohácsi vész korszakát, miközben lehetőséget teremt a történettudomány legfrissebb kutatási eredményeinek megismerésére is – írták a szervezők.
„Civilizációk összecsapása? – Mohács 500” címmel szervez nemzetközi történettudományi konferenciát az MCC Történettudományi Műhelye május 27-én, szerdán 9 órától az MCC Tas vezér utcai központjában.
Az esemény célja, hogy új nézőpontokból mutassa be az 1526-os mohácsi vész korszakát, miközben lehetőséget teremt a történettudomány legfrissebb kutatási eredményeinek megismerésére is – írták közleményükben.
A konferencia során a résztvevők nemcsak magáról az ütközetről hallhatnak, hanem azokról a nemzetközi folyamatokról és politikai döntésekről is, amelyek Mohácshoz vezettek, amely
nemcsak a magyar történelem egyik legismertebb eseménye, hanem egész Közép-Európa sorsát meghatározó fordulópont is volt.
A rendezvényt Lánczi Péter főigazgató-helyettes nyitja meg, a nyitóelőadást pedig Fodor Pál tartja „Az időváltás pillanata” címmel, amely a mohácsi csata helyét vizsgálja az európai és oszmán történelemben.
A nap folyamán négy szekcióban zajlanak majd az előadások. A résztvevők többek között
– ismertették a szervezők.
Hozzátették, hogy az eseményen olyan elismert szakemberek adnak elő, mint Hahner Péter, Kenyeres István, Fedeles Tamás, B. Szabó János vagy Négyesi Lajos, de török kutatók is érkeznek Isztambulból és Ankarából, hogy az oszmán perspektívát is bemutassák.
Kiemelték, a konferencia egyik különleges programpontja Fodor Richárd előadása lesz, amely
egy török–magyar diákprojektet mutat be az MCC-ben, hangsúlyozva a történelmi párbeszéd és a közös gondolkodás fontosságát.
A rendezvény nemcsak történelmi visszatekintés, hanem lehetőség arra is, hogy a résztvevők jobban megértsék a 16. századi Európa politikai és kulturális folyamatait, valamint azok máig ható következményeit – zárták a kommünikét.
Nyitókép: Wikipédia