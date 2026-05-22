mohács közép - európa mcc történettudományi műhely konferencia mcc

„Nekünk Mohács kell!” – nemzetközi konferenciát szervez az MCC a csata évfordulója alkalmából

2026. május 22. 14:49

Az esemény célja, hogy új nézőpontokból mutassa be az 1526-os mohácsi vész korszakát, miközben lehetőséget teremt a történettudomány legfrissebb kutatási eredményeinek megismerésére is – írták a szervezők.

null

„Civilizációk összecsapása? – Mohács 500” címmel szervez nemzetközi történettudományi konferenciát az MCC Történettudományi Műhelye május 27-én, szerdán 9 órától az MCC Tas vezér utcai központjában.

Az esemény célja, hogy új nézőpontokból mutassa be az 1526-os mohácsi vész korszakát, miközben lehetőséget teremt a történettudomány legfrissebb kutatási eredményeinek megismerésére is – írták közleményükben.

A konferencia során a résztvevők nemcsak magáról az ütközetről hallhatnak, hanem azokról a nemzetközi folyamatokról és politikai döntésekről is, amelyek Mohácshoz vezettek, amely 

nemcsak a magyar történelem egyik legismertebb eseménye, hanem egész Közép-Európa sorsát meghatározó fordulópont is volt.

A rendezvényt Lánczi Péter főigazgató-helyettes nyitja meg, a nyitóelőadást pedig Fodor Pál tartja „Az időváltás pillanata” címmel, amely a mohácsi csata helyét vizsgálja az európai és oszmán történelemben.

A nap folyamán négy szekcióban zajlanak majd az előadások. A résztvevők többek között 

  • a pápai–magyar kapcsolatokról,
  • a magyar–oszmán diplomáciai tárgyalásokról,
  • a kor gazdasági hátteréről és
  • az oszmán hadigépezet működéséről hallhatnak részletes elemzéseket 

– ismertették a szervezők.

Hozzátették, hogy az eseményen olyan elismert szakemberek adnak elő, mint Hahner Péter, Kenyeres István, Fedeles Tamás, B. Szabó János vagy Négyesi Lajos, de török kutatók is érkeznek Isztambulból és Ankarából, hogy az oszmán perspektívát is bemutassák.

Egy magyar-török diákprogramot is bemutatnak

Kiemelték, a konferencia egyik különleges programpontja Fodor Richárd előadása lesz, amely 

egy török–magyar diákprojektet mutat be az MCC-ben, hangsúlyozva a történelmi párbeszéd és a közös gondolkodás fontosságát.

A rendezvény nemcsak történelmi visszatekintés, hanem lehetőség arra is, hogy a résztvevők jobban megértsék a 16. századi Európa politikai és kulturális folyamatait, valamint azok máig ható következményeit – zárták a kommünikét.

Nyitókép: Wikipédia

 

nuevas-reglas
2026. május 22. 15:47
azert nagyon ne szorjak a penzet a nk-i konferencian mert a behajtok mar uton vannak
Canadian
2026. május 22. 15:07 Szerkesztve
Mohács törvényszerű volt, mert Mátyás halála után erős utód híján a főnemesek szétlopták az országot és lehetetlenné tették a védelmét. A király jövedelme a bugyuta kótya-vetye miatt 90%-kal csökkent, és lehetetlenné vált a hadsereg, és főleg a várak fenntartása. Ráadásul főnemeseknek, mint Szapolyai, fontosabb volt a saját hatalmi céljaik elérése, mint a haza védelme. Jó magyar szokás szerint idegenekkel szövetkeztek a saját népük ellen. Ez az extrém hazaárulásra való hajlam már a királyság kezdetétől létezett, lásd Salamon (német párti) vs Árpád fiak (cseh és lengyel párti). A török birodalomban észlelték a magyar katasztrófát, és ki is használták. Mohács a független magyar állam vége lett, a saját nemességünk ocsmánysága miatt. Sajnos, a haza rongálás tovább folytatódik, most Magyar Péterrel. Ő az új Szapolyai.
ThunderDan
2026. május 22. 14:59
1526 2026 :((((
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!