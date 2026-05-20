„A központosítást meg kell szüntetni” – az alternatív pedagógiáké a jövő a közoktatásban?

„A központosítást meg kell szüntetni a közoktatásban, ez szinte valamennyi, az elmúlt fél évben született szakmai anyagban és javaslatcsomagban szerepel” – ez volt a legfontosabb állítás Apor Vilmos Katolikus Főiskola Alternatív Pedagógiák Módszertani Központja, a Magyar Pedagógiai Társaság és a Szabad Iskolákért Alapítvány közös konferenciáján. A szakemberek felhívták a figyelmet arra is, hogy számos, már 2008-ban ismert probléma a mai napig megoldatlan, a generációs szegénységgel szemben például eszköztelen az iskolarendszer. Ám abban is egyetértettek:

lenne mit ellesni az alternatív pedagógiai műhelyektől, amelyek sok kihívásra adnak választ.

„Élénk párbeszéd és gondolkodás indult meg az elmúlt fél évben, számos szakmai anyag és javaslatcsomag született az oktatás jövőjéről. Ezek 36 különböző megoldandó problémát sorolnak fel, amelyek közül egy kivétel nélkül az összes anyagban szerepel: a központi kontroll, a teljes központosítás” – mondta dr. Gloviczki Zoltán, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora a május 8-i rendezvényen. Hozzátette: beszédes adat, hogy a szakmai anyagok által kiemelt problémák közül 15 már a hazai oktatás 2008-as „diagnózisában” is szerepelt,