Sándor-palota kegyelmi ügy mucsi zoltán scherer péter Magyar Péter miniszterelnök

Így búcsúzott legjobb barátja Scherer Pétertől

2026. május 20. 05:33

Ezek voltak a Mandiner legolvasottabb hírei május 19-én.

2026. május 20. 05:33
„Scherer Péter barátunk ma délelőtt örökre elaludt! Nyugodj békében Pepe! Álmodj szépet!” – adta hírül a B32 Galéria és Kultúrtér közösségi oldalán kedden, miután a 64 éves színész váratlanul elhunyt. 

A Jászai Mari-díjas színművésztől megható sorokkal búcsúzott kollégája és barátja, Mucsi Zoltán is, aki azt írta:

Drága Barátom, nem fog a nap ugyan úgy sütni, mint eddig. Már hiányzol! Fent találkozunk, mert tudom, hogy ott vagy. Scherer Péter méltósággal viselt hosszan tartó betegség után ma délelőtt végleg elaludt. Nyugodj békében drága Pepe!”

A két színész közti szoros barátság közismert volt, minderről másfél évvel ezelőtt egy műsorban is meghatóan beszélt Scherer Péter. Akkor úgy fogalmazott: 

Nekem ahhoz nem kell találkoznom a Zolival, hogy tudjam, hogy ő van nekem. Ez erős! Úgy vesszük föl a fonalat, mintha tegnap tettük volna le. Nekünk ez történt a barátságunkkal szerintem. Én például ha meghalok, a Zolit fogom elsőnek felhívni. Mert úgy érzem, hogy ez rá tartozik” 

Magyar Péter egy „internetes politikus” Tölgyessy szerint

A választások óta eltelt időszak legfontosabb történéseit elemezte a Partizánban Tölgyessy Péter, aki komolyan bírálta Magyar Pétert: többek között arról beszélt, hogy Magyarország új miniszterelnöke „internetes politikus”, aki nem érti a mélyebb összefüggéseket, valódi kormányzás helyett csupán „kívánságlistákat” hagy jóvá, saját minisztereit pedig egyszerű „melósokként” kezeli. Mint fogalmazott, 

a miniszterelnök elsősorban az online térben mozog otthonosan, de hiányzik mögüle a stratégiai és gazdasági mélység. 

Bejelentést tett a Sándor-palota

A köztársasági elnök hivatala együttműködik a K. Endre ügyében született iratok nyilvánosságra hozatalában a kormánnyal – tudatta a Sándor-palota azután, hogy Magyar Péter nyilvánosságra hozta a kegyelmi ügy Igazságügyi Minisztériumnál meglévő dokumentumokat. A miniszterelnök a sajtótájékoztatón felszólította Sulyok Tamás államfőt, hogy ő is hozza nyilvánosságra a hivatalában lévő iratokat.  A Sándor-palota tudatta, hivatalos megkeresés esetén átadja a K. Endre kegyelmi ügyében született dokumentumait.

Nyitókép: Cseke Csilla/MTI 

 

 

