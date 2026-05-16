magyarország ukrán ukrán állampolgár ukrajna

Kiderült, mi vár a kormányváltás után a Magyarországon élő ukránokra

2026. május 16. 10:51

Több tízezer ukrán él ma Magyarországon, miközben a háború és az EU-s szabályok alapjaiban formálják a jövőjüket. De mi jön a kormányváltás után? Szigorítás vagy nyitás? Gönczi Róbert, a Migrációkutató Intézet elemzője szerint az ukránok esetében a munkaerő, az iskolák és az integráció kérdése lehet a következő évek egyik legnagyobb kihívása.

Kovács András
A 2026 eleji adatok szerint Magyarországon több mint 61 ezer olyan ukrán állampolgár tartózkodik, akik a háború elől menekültek el, közülük több mint 47 ezren ideiglenes védelmet igényeltek. A háború kezdete óta összesen több millióan lépték át a határt, de az ukránok többsége továbbment. 

ukránok
A magyarországi ukránok száma több mint 60 ezerre nőtt 2022 óta
Forrás: KISZO.net

Főbb adatok a Magyarországon tartózkodó ukránokról:

  • Menekült helyzetben lévők:  Az UNICEF adatai szerint a Magyarországon menedéket találtak száma meghaladja a 60 ezret.
  • Határforgalom: 2025 szeptembere és 2022 februárja között közel 5 millió határátlépés történt Ukrajna felől, azonban ez nem egyenlő a Magyarországon letelepedők számával.
  • Tartózkodási engedély: Az ideiglenes védelmet kérők mellett folyamatosan nő a munkavállalási céllal tartózkodók száma is.
  • Kárpátaljaiak: Magyarországon élnek kárpátaljai menekültek is, de a pontos számukat nem lehet meghatározni. 

Az adatok folyamatosan változnak a háborús helyzet alakulása és a menekültek mobilitása miatt. Adódik a kérdés, vajon hogyan alakul a Magyarországon élő ukránok sorsa a kormányváltást követően? 

Ezt hozhatja a kormányváltás az ukránok helyzetében

Igen, bizonyos szempontból változhat, de érdemes ezt árnyaltan kezelni. A magyarországi ukránok helyzetét jelenleg nemcsak a belpolitikai környezet, hanem az európai uniós szabályozás, a háborús helyzet és a gazdasági realitások is meghatározzák –

erről már Gönczi Róbert beszélt a Mandinernek. Magyarországon a háború kitörése óta több mint 1,5 millió ukrán állampolgár lépte át a határt, ugyanakkor közülük csak egy részük maradt tartósan az országban. Az Eurostat adatai szerint 2025 elején nagyjából 35-40 ezer ukrán állampolgár rendelkezett ideiglenes védelemmel Magyarországon, ami régiós összevetésben alacsonyabb szám Lengyelországhoz vagy Csehországhoz képest – tette hozzá az MCC Migrációkutató Intézetének elemzője. 

A Fidesz-KDNP kormány 2022 óta nagy mennyiségű segélyt nyújtott az ide érkező menekült ukránoknak, még azt is lehetővé téve, hogy saját anyanyelvű iskolában tanulhassanak. A kormányváltás tehát inkább a kommunikációban, az integrációs politikák hangsúlyában és az adminisztratív hozzáállásban hozhat változást. Elképzelhető például nyitottabb retorika, nagyobb hangsúly az oktatási és szociális integráción, illetve az EU-s együttműködésen. 

Ez azért is fontos kérdés, mert Magyarországon több ezer ukrán gyermek kapcsolódott be a közoktatásba, miközben az ukrán munkavállalók száma is jelentősen nőtt az elmúlt években: a KSH és a foglalkoztatási adatok szerint tízezres nagyságrendben dolgoznak ukrán állampolgárok főként az iparban, a szolgáltató szektorban és a feldolgozóiparban. 

Ugyanakkor a magyar állam mozgástere korlátozott: a menekültügyi és ideiglenes védelemre vonatkozó kereteket döntően Brüsszel határozza meg. Az EU 2022-ben aktiválta az ideiglenes védelemről szóló irányelvet, amelyet azóta 2027 márciusáig meghosszabbítottak, így az alapvető jogok – például a tartózkodás, munkavállalás, egészségügyi ellátás és oktatás – nem kizárólag a magyar kormány döntésétől függenek. Emellett gazdasági szempontból sem érdeke Magyarországnak a tömeges ukrán munkaerő kiszorítása, hiszen több ágazatban – különösen az építőiparban, logisztikában és gyáriparban – továbbra is munkaerőhiány tapasztalható – fogalmazott az elemző. 

Újabb migrációs hullám is indulhat

Gönczi Róbert szerint a háború elhúzódása vagy egy esetleges újabb eszkaláció továbbra is újabb migrációs hullámokat indíthat el Ukrajnából, miközben az UNHCR adatai szerint még mindig több mint 6 millió ukrán menekült tartózkodik Európában. Magyarország számára ezt erősítheti a tartós munkaerőhiány is: az elmúlt években tízezres nagyságrendben dolgoztak ukrán állampolgárok a hazai iparban, logisztikában, építőiparban és szolgáltató szektorban, miközben az új ipari beruházások – például az autó- és akkumulátorgyárak – tovább növelhetik a munkaerőigényt. 

Ugyanakkor fontos látni, hogy Magyarország sok ukrán számára továbbra is inkább tranzitország: Lengyelországban és Németországban egyaránt közel vagy több mint egymillió ukrán tartózkodik ideiglenes védelem alatt, részben a magasabb bérek és a nagyobb ukrán diaszpórák miatt. 

Tartós és jelentős növekedés Magyarországon inkább akkor várható, ha egyszerre marad fenn a háborús bizonytalanság, nő a magyar gazdaság munkaerőigénye, és közben Nyugat-Európa relatív vonzereje csökken.

A háború eszkalálódása esetén újabb ukrán menekülthullám érkezhet
A tapasztalatok alapján elsősorban azokban az ágazatokban jelenhetnek meg nagyobb számban az ukrán munkavállalók, ahol már most is strukturális munkaerőhiány van. Ilyen például az ipar és az összeszerelő üzemek világa – különösen az autóipar és az akkumulátorgyártás –, valamint a logisztika, az építőipar, a mezőgazdaság és bizonyos szolgáltatási szektorok – mutatott rá az elemző. Magyarországon az elmúlt években több százezer betöltetlen álláshely jelent meg időszakosan a versenyszférában, miközben a nagy ipari beruházások tovább növelik a munkaerőigényt. Emellett az egészségügyben és a szociális ellátásban is lehetne szerepük, különösen azoknak, akik megfelelő végzettséggel és nyelvtudással rendelkeznek, hiszen ezekben a szektorokban régóta fennáll az orvos-, ápoló- és gondozóhiány. 

A legnagyobb kihívást ugyanakkor általában nem maga a munkába állás, hanem a nyelvi integráció, a képesítések és diplomák elismerése, illetve a hosszú távú társadalmi beilleszkedés jelenti.

Ez különösen fontos azért, mert a Magyarországra érkező ukránok egy része nem tartós letelepedésben, hanem átmeneti munkavállalásban vagy továbbutazásban gondolkodik – mondta Gönczi Róbert.

Integrációs nehézségek

Az elmúlt évek válságai – különösen a 2022 utáni ukrán menekülthullám – miatt a magyar állam, az önkormányzatok és a civil szervezetek jelentős gyakorlati tapasztalatot szereztek a gyors reagálásban: a háború első hónapjaiban több mint 1,5 millió határátlépést regisztráltak az ukrán-magyar határon, miközben rövid idő alatt kellett megszervezni a szállást, az ellátást és az adminisztratív ügyintézést. 

A munkaerőpiac bizonyos szektorai – különösen az ipar, a logisztika, az építőipar és a mezőgazdaság – kifejezetten képesek felszívni külföldi munkaerőt, mivel ezekben tartós munkaerőhiány tapasztalható. Ugyanakkor a hosszú távú integráció már jóval összetettebb kérdés. Az oktatási rendszer például nehezen kezeli a nagyobb számú idegen nyelvű diák integrációját: bár több ezer ukrán gyermek jelent meg a magyar iskolákban 2022 óta, sok intézményben hiányzik a megfelelő nyelvi és pszichológiai támogatás – mondta az elemző. 

A közigazgatás kapacitásai is erősen egyenetlenek területileg, hiszen Budapest és a nagyobb városok lényegesen felkészültebbek, mint a kisebb települések. Emellett Magyarország hagyományosan nem klasszikus bevándorlóország: a külföldi lakosság aránya továbbra is jóval alacsonyabb, mint számos nyugat-európai államban, ezért az intézményi és társadalmi integrációs tapasztalat is korlátozottabb. Rövid távú válságkezelésre tehát van bizonyos kapacitás, de egy tartósan növekvő ukrán közösség integrációja – különösen lakhatási, oktatási és szociális szempontból – komoly kihívásokat jelentene – zárta Gönczi Róbert. 

kohazi
2026. május 16. 13:24
Be kell váltani,az EU-nál mint Lengyelország tette. illegális migránsok helyett,ez lesz a mi migráns kvótánk,keresztyének, gyerekeik itt tanulnak egy részük már tud magyarul.
falcatus-2
2026. május 16. 12:01
"mi vár a kormányváltás után a Magyarországon élő ukránokra.." inkább az a kérdés mi vár ránk? egy rakás kettős állampolgárságot megszerző , most beszivárogtatandó ukrán felforgató ügynök
5m007h 0p3ra70r
2026. május 16. 11:43
» antoniosalazar 2026. május 16. 10:55 Határforgalom: 2025 szeptembere és 2022 februárja között közel 5 millió határátlépés történt Ukrajna felől, a háború kitörése óta több mint 1,5 millió ukrán állampolgár lépte át a határt, Melyik adat a hazugság?« Amelyiket szándékosan meghamisítottad. “Az Átlátszó elvégzett egy hasonló számítást 2023 júniusában. Akkor a háború kezdetétől összesen 5 193 639 határátlépést kaptak a rendőrség számai alapján, úgy, hogy 2022 márciusától azokat is számításba vették, akik Románia felől léptek be az országba, de azt vallották, hogy Ukrajnából érkeztek. Bár fél évnyi adat hiányzik, az általunk most, illetve az Átlátszó által 2023 júniusáig összeszámolt adatokat összeadva 9 177 428 határátlépést kapunk.“ lakmusz.hu/2025/12/04/ukran-menekultek-magyarorszagon-millios-szamokkal-dobalozik-a-kormany-de-a-hivatalos-adatok-mast-mutatnak
Kacorka
2026. május 16. 11:36
Vissza kell mindet küldei mielőtt még néhány keleti megyénket el akarák orozni..
