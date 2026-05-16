Kiderült, mi vár a kormányváltás után a Magyarországon élő ukránokra

Magyar Péter nagy próbatétele: az első 100 nap, ami mindent megváltoztathat
Antall József, Horn Gyula, Orbán Viktor, Medgyessy Péter vagy Gyurcsány Ferenc példáját követi az új kormányfő?
Több tízezer ukrán él ma Magyarországon, miközben a háború és az EU-s szabályok alapjaiban formálják a jövőjüket. De mi jön a kormányváltás után? Szigorítás vagy nyitás? Gönczi Róbert, a Migrációkutató Intézet elemzője szerint az ukránok esetében a munkaerő, az iskolák és az integráció kérdése lehet a következő évek egyik legnagyobb kihívása.
A 2026 eleji adatok szerint Magyarországon több mint 61 ezer olyan ukrán állampolgár tartózkodik, akik a háború elől menekültek el, közülük több mint 47 ezren ideiglenes védelmet igényeltek. A háború kezdete óta összesen több millióan lépték át a határt, de az ukránok többsége továbbment.
Főbb adatok a Magyarországon tartózkodó ukránokról:
Az adatok folyamatosan változnak a háborús helyzet alakulása és a menekültek mobilitása miatt. Adódik a kérdés, vajon hogyan alakul a Magyarországon élő ukránok sorsa a kormányváltást követően?
Igen, bizonyos szempontból változhat, de érdemes ezt árnyaltan kezelni. A magyarországi ukránok helyzetét jelenleg nemcsak a belpolitikai környezet, hanem az európai uniós szabályozás, a háborús helyzet és a gazdasági realitások is meghatározzák –
erről már Gönczi Róbert beszélt a Mandinernek. Magyarországon a háború kitörése óta több mint 1,5 millió ukrán állampolgár lépte át a határt, ugyanakkor közülük csak egy részük maradt tartósan az országban. Az Eurostat adatai szerint 2025 elején nagyjából 35-40 ezer ukrán állampolgár rendelkezett ideiglenes védelemmel Magyarországon, ami régiós összevetésben alacsonyabb szám Lengyelországhoz vagy Csehországhoz képest – tette hozzá az MCC Migrációkutató Intézetének elemzője.
A Fidesz-KDNP kormány 2022 óta nagy mennyiségű segélyt nyújtott az ide érkező menekült ukránoknak, még azt is lehetővé téve, hogy saját anyanyelvű iskolában tanulhassanak. A kormányváltás tehát inkább a kommunikációban, az integrációs politikák hangsúlyában és az adminisztratív hozzáállásban hozhat változást. Elképzelhető például nyitottabb retorika, nagyobb hangsúly az oktatási és szociális integráción, illetve az EU-s együttműködésen.
Ez azért is fontos kérdés, mert Magyarországon több ezer ukrán gyermek kapcsolódott be a közoktatásba, miközben az ukrán munkavállalók száma is jelentősen nőtt az elmúlt években: a KSH és a foglalkoztatási adatok szerint tízezres nagyságrendben dolgoznak ukrán állampolgárok főként az iparban, a szolgáltató szektorban és a feldolgozóiparban.
Ugyanakkor a magyar állam mozgástere korlátozott: a menekültügyi és ideiglenes védelemre vonatkozó kereteket döntően Brüsszel határozza meg. Az EU 2022-ben aktiválta az ideiglenes védelemről szóló irányelvet, amelyet azóta 2027 márciusáig meghosszabbítottak, így az alapvető jogok – például a tartózkodás, munkavállalás, egészségügyi ellátás és oktatás – nem kizárólag a magyar kormány döntésétől függenek. Emellett gazdasági szempontból sem érdeke Magyarországnak a tömeges ukrán munkaerő kiszorítása, hiszen több ágazatban – különösen az építőiparban, logisztikában és gyáriparban – továbbra is munkaerőhiány tapasztalható – fogalmazott az elemző.
Gönczi Róbert szerint a háború elhúzódása vagy egy esetleges újabb eszkaláció továbbra is újabb migrációs hullámokat indíthat el Ukrajnából, miközben az UNHCR adatai szerint még mindig több mint 6 millió ukrán menekült tartózkodik Európában. Magyarország számára ezt erősítheti a tartós munkaerőhiány is: az elmúlt években tízezres nagyságrendben dolgoztak ukrán állampolgárok a hazai iparban, logisztikában, építőiparban és szolgáltató szektorban, miközben az új ipari beruházások – például az autó- és akkumulátorgyárak – tovább növelhetik a munkaerőigényt.
Ugyanakkor fontos látni, hogy Magyarország sok ukrán számára továbbra is inkább tranzitország: Lengyelországban és Németországban egyaránt közel vagy több mint egymillió ukrán tartózkodik ideiglenes védelem alatt, részben a magasabb bérek és a nagyobb ukrán diaszpórák miatt.
Tartós és jelentős növekedés Magyarországon inkább akkor várható, ha egyszerre marad fenn a háborús bizonytalanság, nő a magyar gazdaság munkaerőigénye, és közben Nyugat-Európa relatív vonzereje csökken.
A tapasztalatok alapján elsősorban azokban az ágazatokban jelenhetnek meg nagyobb számban az ukrán munkavállalók, ahol már most is strukturális munkaerőhiány van. Ilyen például az ipar és az összeszerelő üzemek világa – különösen az autóipar és az akkumulátorgyártás –, valamint a logisztika, az építőipar, a mezőgazdaság és bizonyos szolgáltatási szektorok – mutatott rá az elemző. Magyarországon az elmúlt években több százezer betöltetlen álláshely jelent meg időszakosan a versenyszférában, miközben a nagy ipari beruházások tovább növelik a munkaerőigényt. Emellett az egészségügyben és a szociális ellátásban is lehetne szerepük, különösen azoknak, akik megfelelő végzettséggel és nyelvtudással rendelkeznek, hiszen ezekben a szektorokban régóta fennáll az orvos-, ápoló- és gondozóhiány.
A legnagyobb kihívást ugyanakkor általában nem maga a munkába állás, hanem a nyelvi integráció, a képesítések és diplomák elismerése, illetve a hosszú távú társadalmi beilleszkedés jelenti.
Ez különösen fontos azért, mert a Magyarországra érkező ukránok egy része nem tartós letelepedésben, hanem átmeneti munkavállalásban vagy továbbutazásban gondolkodik – mondta Gönczi Róbert.
Az elmúlt évek válságai – különösen a 2022 utáni ukrán menekülthullám – miatt a magyar állam, az önkormányzatok és a civil szervezetek jelentős gyakorlati tapasztalatot szereztek a gyors reagálásban: a háború első hónapjaiban több mint 1,5 millió határátlépést regisztráltak az ukrán-magyar határon, miközben rövid idő alatt kellett megszervezni a szállást, az ellátást és az adminisztratív ügyintézést.
A munkaerőpiac bizonyos szektorai – különösen az ipar, a logisztika, az építőipar és a mezőgazdaság – kifejezetten képesek felszívni külföldi munkaerőt, mivel ezekben tartós munkaerőhiány tapasztalható. Ugyanakkor a hosszú távú integráció már jóval összetettebb kérdés. Az oktatási rendszer például nehezen kezeli a nagyobb számú idegen nyelvű diák integrációját: bár több ezer ukrán gyermek jelent meg a magyar iskolákban 2022 óta, sok intézményben hiányzik a megfelelő nyelvi és pszichológiai támogatás – mondta az elemző.
A közigazgatás kapacitásai is erősen egyenetlenek területileg, hiszen Budapest és a nagyobb városok lényegesen felkészültebbek, mint a kisebb települések. Emellett Magyarország hagyományosan nem klasszikus bevándorlóország: a külföldi lakosság aránya továbbra is jóval alacsonyabb, mint számos nyugat-európai államban, ezért az intézményi és társadalmi integrációs tapasztalat is korlátozottabb. Rövid távú válságkezelésre tehát van bizonyos kapacitás, de egy tartósan növekvő ukrán közösség integrációja – különösen lakhatási, oktatási és szociális szempontból – komoly kihívásokat jelentene – zárta Gönczi Róbert.
