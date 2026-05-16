Kiderült, mi vár a kormányváltás után a Magyarországon élő ukránokra

Igen, bizonyos szempontból változhat, de érdemes ezt árnyaltan kezelni. A magyarországi ukránok helyzetét jelenleg nemcsak a belpolitikai környezet, hanem az európai uniós szabályozás, a háborús helyzet és a gazdasági realitások is meghatározzák –

erről már Gönczi Róbert beszélt a Mandinernek. Magyarországon a háború kitörése óta több mint 1,5 millió ukrán állampolgár lépte át a határt, ugyanakkor közülük csak egy részük maradt tartósan az országban. Az Eurostat adatai szerint 2025 elején nagyjából 35-40 ezer ukrán állampolgár rendelkezett ideiglenes védelemmel Magyarországon, ami régiós összevetésben alacsonyabb szám Lengyelországhoz vagy Csehországhoz képest – tette hozzá az MCC Migrációkutató Intézetének elemzője.

A Fidesz-KDNP kormány 2022 óta nagy mennyiségű segélyt nyújtott az ide érkező menekült ukránoknak, még azt is lehetővé téve, hogy saját anyanyelvű iskolában tanulhassanak. A kormányváltás tehát inkább a kommunikációban, az integrációs politikák hangsúlyában és az adminisztratív hozzáállásban hozhat változást. Elképzelhető például nyitottabb retorika, nagyobb hangsúly az oktatási és szociális integráción, illetve az EU-s együttműködésen.