Erre aligha számítottak Brüsszelben: Ukrajna elismerte, hogy a Romániában felrobbant drón az övé volt

Ursula von der Leyen az oroszokat hibáztatja, miután a romániai kikötőben felrobbant egy ukrán drón
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Mit fog ehhez szólni Von der Leyen?
Ukrajna elismerte pénteken, hogy a reggel a Fekete-tenger partján fekvő romániai Konstanca kikötőjében felrobbant tengeri drón az ukrán haditengerészethez tartozott.
Kijev szerint a drón felett az orosz elektronikai zavarás miatt elvesztették az irányítást. Az ukrán haditengerészet a Facebookon közzétett közleményében azt írta, hogy a fekete-tengeri műveleti övezetben végrehajtott feladatok során az ukrán fegyveres erők haditengerészetének egyik személyzet nélküli tengeri drónja az ellenség rádióelektronikai hadviselési eszközeinek hatására elvesztette az irányítását, és Románia partjai közelébe sodródott.
A polgári lakosság veszélyeztetésének elkerülése érdekében a szükséges információkat átadtuk a román haditengerészetnek”
– emelték ki közleményükben.
A konstancai kikötőben röviddel azután robbanás történt, hogy megtalálták a tengeri drónt. A román katasztrófavédelmi szolgálat tájékoztatása szerint a robbanásban senki sem sebesült meg – fűzte hozzá az Ukrinform hírügynökség.
Alexandru Turturica, a román haditengerészet szóvivője elmondta, hogy a drónt péntek reggel észlelték a román tengeri életmentő ügynökség (ARSVOM) központjának közelében, amely a konstancai kikötő területén található.
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Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Leszek Szymanski