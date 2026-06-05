Erre aligha számítottak Brüsszelben: Ukrajna elismerte, hogy a Romániában felrobbant drón az övé volt

– emelték ki közleményükben.

A konstancai kikötőben röviddel azután robbanás történt, hogy megtalálták a tengeri drónt. A román katasztrófavédelmi szolgálat tájékoztatása szerint a robbanásban senki sem sebesült meg – fűzte hozzá az Ukrinform hírügynökség.

Alexandru Turturica, a román haditengerészet szóvivője elmondta, hogy a drónt péntek reggel észlelték a román tengeri életmentő ügynökség (ARSVOM) központjának közelében, amely a konstancai kikötő területén található.