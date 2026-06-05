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konstanca románia drón kijev ukrajna

Erre aligha számítottak Brüsszelben: Ukrajna elismerte, hogy a Romániában felrobbant drón az övé volt

2026. június 05. 14:55

Mit fog ehhez szólni Von der Leyen?

2026. június 05. 14:55
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Ukrajna elismerte pénteken, hogy a reggel a Fekete-tenger partján fekvő romániai Konstanca kikötőjében felrobbant tengeri drón az ukrán haditengerészethez tartozott.

Kijev szerint a drón felett az orosz elektronikai zavarás miatt elvesztették az irányítást. Az ukrán haditengerészet a Facebookon közzétett közleményében azt írta, hogy a fekete-tengeri műveleti övezetben végrehajtott feladatok során az ukrán fegyveres erők haditengerészetének egyik személyzet nélküli tengeri drónja az ellenség rádióelektronikai hadviselési eszközeinek hatására elvesztette az irányítását, és Románia partjai közelébe sodródott. 

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A polgári lakosság veszélyeztetésének elkerülése érdekében a szükséges információkat átadtuk a román haditengerészetnek”

– emelték ki közleményükben.

A konstancai kikötőben röviddel azután robbanás történt, hogy megtalálták a tengeri drónt. A román katasztrófavédelmi szolgálat tájékoztatása szerint a robbanásban senki sem sebesült meg – fűzte hozzá az Ukrinform hírügynökség.

Alexandru Turturica, a román haditengerészet szóvivője elmondta, hogy a drónt péntek reggel észlelték a román tengeri életmentő ügynökség (ARSVOM) központjának közelében, amely a konstancai kikötő területén található.

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Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Leszek Szymanski

Összesen 26 komment

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lendvaiildiko
2026. június 05. 17:22
ÉN EZT INGYEN, ELŐRE MEGMONDTAM, LÁST A KORÁBBI KOMMENTET.
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dave
2026. június 05. 17:11
Most akkor a NATO megtámadja Ukriiijt? Rutte úr már nyilatkozott?
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titi77
2026. június 05. 16:17
még jó hogy nem Orbán Viktorra fogta!
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tapir32
2026. június 05. 16:13
Magyar Péter külföldön amerre csak jár folyamatosan mocskolja, rágalmazza a hazáját és a belföldi politikai ellenfeleit. Egy ilyen alak ne beszéljen Nemzeti Összefogásról! A Tisza EP képviselői, köztük Magyar Péterrel mindent megtettek azért, hogy Magyarország ne kapja meg a neki járó EU-s pénzeket. "Ami rossz az országnak, az jó a Tiszának" volt a jelszavuk. A magyar nép ellenségei.
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