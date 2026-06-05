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magyar válogatott Yaakobishvili Áron Szappanos Péter Finnország

„Nem akarom kimondani, hogy az utolsó meccsem volt, mert mindig készen állok a válogatottra” – Szappanos Péter

2026. június 05. 22:07

Így értékeltek a finneket legyőző magyar válogatott játékosai.

2026. június 05. 22:07
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Mint arról beszámoltunk, hat nappal a labdarúgó Bajnokok Ligája budapesti döntője után ismét megtelt élettel a Puskás Aréna, ezúttal a magyar és a finn válogatott nézett farkasszemet egy felkészülési mérkőzés során hazánk legnagyobb stadionjában. A mieink Varga Barnabás duplájával 2–1-re nyertek, a rutinos Szappanos Péter elköszönt, az újonc Yaakobishivili Áron fontos védéseket mutatott be, de rajta kívül debütált Kovács Bendegúz és Csinger Márk is.

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A főszereplők az M4 Sport kamerája előtt értékeltek, bár Szappanos nem zárta ki, hogy még pályára lép a nemzeti csapatban.

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„Az volt a legfontosabb, hogy nyerjünk. Amit elterveztünk, meg tudtuk valósítani, hálás vagyok a szurkolók fogadtatásáért. Ezeket örökre elteszi az ember, nagyon jó visszacsatolás, hálával tartozom a szövetségi kapitánynak, hogy a Puskás Arénában játszhattam.

Nem akarom kimondani, hogy az utolsó meccsem volt, mert mindig készen állok a válogatottra, ha hívnak.

Fantasztikus utazás volt. Örülök, hogy kapott gól nélkül zártam, ez így kerek sztori” – fogalmazott Szappanos, majd duplázó barátja, Varga Barnabás róla is beszélt.

„Elég sok szituáció kedvezett nekem, szerencsére be tudtam találni, örülök, hogy nyertünk. Hiányzott a közeg, örülök, hogy a márciusi hiányzásom után ismét itt lehettem. Hiába felkészülési meccs, fontos, hogy összejött a gól. Szappanos nekem különösen hiányozni fog, mert nagyon jó kapcsolatban vagyunk. Fantasztikus karakter, éveken át szolgálta a csapatot, minden tiszteletet megérdemel” – tette hozzá Varga.

„Ennél jobb debütálást nem is tudtam volna elképzelni, egyik legszebb nap az életemben. Minden gyerek arról álmodik, hogy itt játszhat válogatott mezben, nagyon boldog vagyok. Sajnos kaptunk egy gólt, elkerülhettük volna, de összességében Willi mellé nem volt nehéz beilleszkedni” – értékelt a debütáló Csinger Márk.

„Ez egy valóra vált álom, gyerekkorom óta erről álmodtam. Ahogy jöttünk a stadionba a busszal, minden gyerek mosolygott ránk. Nagyon boldog vagyok.

Rendkívül nyugodt ember vagyok, jól tudom kezelni a nyomást, élveztem a meccset.

Az elmúlt három hónapom nem volt egyszerű, nem játszottam a klubomban, de jó formában éreztem magam, mindig ez adja az önbizalmat, hogy teljesítem, ami rajtam múlik” – tekintett vissza az első válogatott meccsét abszolváló ifjú kapus, Yaakobishvili Áron.

Fotó: MTI/Illyés Tibor

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