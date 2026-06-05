„Nem akarom kimondani, hogy az utolsó meccsem volt, mert mindig készen állok a válogatottra” – Szappanos Péter

„Elég sok szituáció kedvezett nekem, szerencsére be tudtam találni, örülök, hogy nyertünk. Hiányzott a közeg, örülök, hogy a márciusi hiányzásom után ismét itt lehettem. Hiába felkészülési meccs, fontos, hogy összejött a gól. Szappanos nekem különösen hiányozni fog, mert nagyon jó kapcsolatban vagyunk. Fantasztikus karakter, éveken át szolgálta a csapatot, minden tiszteletet megérdemel” – tette hozzá Varga.

„Ennél jobb debütálást nem is tudtam volna elképzelni, egyik legszebb nap az életemben. Minden gyerek arról álmodik, hogy itt játszhat válogatott mezben, nagyon boldog vagyok. Sajnos kaptunk egy gólt, elkerülhettük volna, de összességében Willi mellé nem volt nehéz beilleszkedni” – értékelt a debütáló Csinger Márk.

„Ez egy valóra vált álom, gyerekkorom óta erről álmodtam. Ahogy jöttünk a stadionba a busszal, minden gyerek mosolygott ránk. Nagyon boldog vagyok.