Nagy búcsúzó a kapuban, debütáló a védelemben – Szoboszlai szabadrúgása nem talált kaput

Megvan a Fradi új edzője
A bajnokcsapattól érkezik az új mester.
A finnek ellen az utolsó fővárosi mérkőzését vívja a szezonban a magyar labdarúgó-válogatott.
Hat nappal a labdarúgó Bajnokok Ligája budapesti döntője után ismét megtelt élettel a Puskás Aréna, ezúttal a magyar és a finn válogatott nézett farkasszemet egy felkészülési mérkőzés során hazánk legnagyobb stadionjában. A két szövetségi kapitány kihirdette a kezdőcsapatát, amelyben a mieinknél a várakozásoknak megfelelően a búcsúzó Szappanos Péter áll a gólvonal előtt.
Szakadó esőben kezdődött a mérkőzés, ahol az első percekben szinte labdához sem értek a vendégek, egy rossz ütemű becsúszás után mégis Osváth kapott sárga lapot.
A VAR még a lehetséges piros lapot is vizsgálta, de végül nem avatkozott közbe.
Egymás után harcolta ki a szögleteket a finn csapat, ám egy Kerkez által blokkolt lövésen kívül nem rejtett komoly veszélyt egyik sem. A 10. percben Szoboszlai harcolt ki szabadrúgást a kaputól 25 méterre, tüzelhetett is a csapatkapitány, ám a labda Hradecky kapuja fölé szállt.
Kövesse a 19.45-kor kezdődő mérkőzést élő, szöveges közvetítésben a Mandineren!
Felkészülési mérkőzés, Puskás Aréna, Budapest
Magyarország–Finnország 0–0
játékvezető: Culina A. (horvát)
A kezdőcsapatok:
Magyarország: Szappanos Péter – Osváth Attila, Csinger Márk, Orban Willi, Kerkez Milos – Tóth Alex, Vitális Milán, Schäfer András, Szoboszlai Dominik, Sallai Roland – Varga Barnabás szövetségi kapitány: Marco Rossi
Finnország: Lukas Hradecky – Naatan Skytta, Ville Koski, Tony Miettinen – Ryan Mahuta, Leo Walta, Adam Markhiev, Anssi Suhonen, Rony Jansson – Joel Pohjanpalo, Dániel Hakans szövetségi kapitány: Jacob Friis
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt