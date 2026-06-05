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Marco Rossi magyar válogatott Finnország

Nagy búcsúzó a kapuban, debütáló a védelemben – Szoboszlai szabadrúgása nem talált kaput

2026. június 05. 18:37

A finnek ellen az utolsó fővárosi mérkőzését vívja a szezonban a magyar labdarúgó-válogatott.

2026. június 05. 18:37
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Hat nappal a labdarúgó Bajnokok Ligája budapesti döntője után ismét megtelt élettel a Puskás Aréna, ezúttal a magyar és a finn válogatott nézett farkasszemet egy felkészülési mérkőzés során hazánk legnagyobb stadionjában. A két szövetségi kapitány kihirdette a kezdőcsapatát, amelyben a mieinknél a várakozásoknak megfelelően a búcsúzó Szappanos Péter áll a gólvonal előtt.

Szakadó esőben kezdődött a mérkőzés, ahol az első percekben szinte labdához sem értek a vendégek, egy rossz ütemű becsúszás után mégis Osváth kapott sárga lapot.

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A VAR még a lehetséges piros lapot is vizsgálta, de végül nem avatkozott közbe.

Egymás után harcolta ki a szögleteket a finn csapat, ám egy Kerkez által blokkolt lövésen kívül nem rejtett komoly veszélyt egyik sem. A 10. percben Szoboszlai harcolt ki szabadrúgást a kaputól 25 méterre, tüzelhetett is a csapatkapitány, ám a labda Hradecky kapuja fölé szállt.

Kövesse a 19.45-kor kezdődő mérkőzést élő, szöveges közvetítésben a Mandineren!

Felkészülési mérkőzés, Puskás Aréna, Budapest
Magyarország–Finnország 0–0
játékvezető: Culina A. (horvát)

A kezdőcsapatok:
Magyarország: Szappanos Péter – Osváth Attila, Csinger Márk, Orban Willi, Kerkez Milos – Tóth Alex, Vitális Milán, Schäfer András, Szoboszlai Dominik, Sallai Roland – Varga Barnabás szövetségi kapitány: Marco Rossi
Finnország: Lukas Hradecky – Naatan Skytta, Ville Koski, Tony Miettinen – Ryan Mahuta, Leo Walta, Adam Markhiev, Anssi Suhonen, Rony Jansson – Joel Pohjanpalo, Dániel Hakans szövetségi kapitány: Jacob Friis

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

 

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