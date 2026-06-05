Nagy búcsúzó a kapuban, debütáló a védelemben – Szoboszlai szabadrúgása nem talált kaput

Hat nappal a labdarúgó Bajnokok Ligája budapesti döntője után ismét megtelt élettel a Puskás Aréna, ezúttal a magyar és a finn válogatott nézett farkasszemet egy felkészülési mérkőzés során hazánk legnagyobb stadionjában. A két szövetségi kapitány kihirdette a kezdőcsapatát, amelyben a mieinknél a várakozásoknak megfelelően a búcsúzó Szappanos Péter áll a gólvonal előtt.

Szakadó esőben kezdődött a mérkőzés, ahol az első percekben szinte labdához sem értek a vendégek, egy rossz ütemű becsúszás után mégis Osváth kapott sárga lapot.