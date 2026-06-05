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moszkva roszatom alekszej lihacsov magyarország paks

Moszkva már lépett, most a Tisza-kormány válaszára várnak Paks ügyében

2026. június 05. 20:57

A Roszatom diplomáciai és üzleti csatornákon jelezte Magyarországnak, hogy kész auditálni és tisztázni a Paks II. körüli vitás kérdéseket.

2026. június 05. 20:57
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„A Roszatom diplomáciai csatornákon keresztül levelet küldött Magyarországra, amelyben kifejezte hajlandóságát a Paks II atomerőművel kapcsolatos munkák auditálására, és várja a döntést” – jelentette ki Alekszej Lihacsov, az orosz állami nukleáris energetikai vállalat vezérigazgatója újságíróknak pénteken Szentpéterváron.

Ezen a héten diplomáciai és üzleti csatornákon keresztül jeleztük, hogy készek vagyunk részt venni a konzultációkban és megválaszolni az árképzés struktúrájával, valamint a projekt megvalósításának határidejével kapcsolatos összes kérdést, és várjuk a magyar fél döntését a konzultációk megkezdéséről velünk mint fővállalkozóval

– mondta Lihacsov a RIA Novosztyi hírügynökségnek.

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Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
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Hozzátette: hogy egyelőre nem világos, hogy a konzultáció az orosz féllel a magyar megrendelő auditja után vagy azzal egyidejűleg fog-e zajlani.

(MTI)

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

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Összesen 8 komment

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crydog
2026. június 05. 22:03
Azért az is szánalmas hogy a Fidesz tizenhat év kétharmados kormányzással egy kibaszott erőművet nem tud tető alá hozni..már rég működnie kéne. Ha én lettem volna a miniszterelnok leszartam volna minden idióta zöldnek álcázott libsi véleményét, meg az eu-ét is..már termelné az áramot..Jól elbaszták ezt is..
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pollip
2026. június 05. 21:47
A franciák egyértelművé tették, hogy akarják paksII-t. Nekik ez üzlet.
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indaniso
2026. június 05. 21:11
Húzzátok az időt a kurva anyátokat! Ha a ballibsik nem akadályozták volna évekig a projektet már üzemelne.
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Obsitos Technikus
2026. június 05. 21:10
Kinyírják ezt is :-( Mindent.
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