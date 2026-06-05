Moszkva már lépett, most a Tisza-kormány válaszára várnak Paks ügyében

Jelentős tömeg mozdult meg Budapesten a migrációs paktum ellen (GALÉRIA)
A szervezők a „hazánk nem eladó” és „Magyarország a magyaroké” jelszavakkal buzdítottak mindenkit a kiállásra.
A Roszatom diplomáciai és üzleti csatornákon jelezte Magyarországnak, hogy kész auditálni és tisztázni a Paks II. körüli vitás kérdéseket.
„A Roszatom diplomáciai csatornákon keresztül levelet küldött Magyarországra, amelyben kifejezte hajlandóságát a Paks II atomerőművel kapcsolatos munkák auditálására, és várja a döntést” – jelentette ki Alekszej Lihacsov, az orosz állami nukleáris energetikai vállalat vezérigazgatója újságíróknak pénteken Szentpéterváron.
Ezen a héten diplomáciai és üzleti csatornákon keresztül jeleztük, hogy készek vagyunk részt venni a konzultációkban és megválaszolni az árképzés struktúrájával, valamint a projekt megvalósításának határidejével kapcsolatos összes kérdést, és várjuk a magyar fél döntését a konzultációk megkezdéséről velünk mint fővállalkozóval
– mondta Lihacsov a RIA Novosztyi hírügynökségnek.
Hozzátette: hogy egyelőre nem világos, hogy a konzultáció az orosz féllel a magyar megrendelő auditja után vagy azzal egyidejűleg fog-e zajlani.
(MTI)
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP
***
Ezt is ajánljuk a témában
A szervezők a „hazánk nem eladó” és „Magyarország a magyaroké” jelszavakkal buzdítottak mindenkit a kiállásra.