Üzent a tiltakozó tömeg Magyar Péternek, Kijevben közben elszabadultak az indulatok

Jelentős tömeg gyűlt össze a migrációs paktum ellen szervezett pénteki budapesti tüntetésen. A demonstráció során többször is felhangzottak a „Viktor, Viktor!”, a „Ria-Ria-Hungária!”, valamint a „Hajrá magyarok!” rigmusok. A demonstrálók a Kodály köröndön gyülekeztek, majd az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton keresztül vonultak a Kossuth térre, a Parlament épületéhez.

Vasárnap újabb tüntetést szerveznek Budapesten, amelynek célja kiállni a jogállamiság és a közjogi méltóságok mellett.