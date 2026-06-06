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összefoglaló tüntetés Magyar Péter budapest

Üzent a tiltakozó tömeg Magyar Péternek, Kijevben közben elszabadultak az indulatok

2026. június 06. 06:27

Zúgott a „Viktor, Viktor!” Budapest belvárosában pénteken, vasárnap újabb tüntetés lesz – A Mandiner összefoglalója a pénteki nap legfontosabb híreiből.

2026. június 06. 06:27
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Jelentős tömeg gyűlt össze a migrációs paktum ellen szervezett pénteki budapesti tüntetésen. A demonstráció során többször is felhangzottak a „Viktor, Viktor!”, a „Ria-Ria-Hungária!”, valamint a „Hajrá magyarok!” rigmusok. A demonstrálók a Kodály köröndön gyülekeztek, majd az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton keresztül vonultak a Kossuth térre, a Parlament épületéhez. 

Vasárnap újabb tüntetést szerveznek Budapesten, amelynek célja kiállni a jogállamiság és a közjogi méltóságok mellett.

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Összesen 18 komment

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Sorrend:
Gintonic68
2026. június 06. 08:01
Nem kaptunk kielégítő választ a kormány részéről migrációs paktum magyarországi végrehajtásáról, ez a probléma! Ursula a közös sajtótájékozatón elmondta, hogy minden tagállamra vonatkozóan egységes feltételek vannak, de még "dolgoznak" a magyarországi kormánnyal... Mi MP álláspontja ebben a kérdésben ???
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4
1
Gintonic68
2026. június 06. 07:46
De kik érkeztek Kecskemétre ?
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1
0
recipp
2026. június 06. 07:40
Úgy látom a ,bukott miniszterelnök még mindig nem érti, hogy veszített. 2006ban is tavolbol uszitott es utanna elmenekül.Ha ilyen cirkuszokat szervez, akkor elég sza.... 4 évnek nézünk elébe. Csalódottak, sem katonai behívó, sem Ukrán front, sem migránsok, se 1000 forintos benzin,se nyugdíj elvétel, ajjaj!El kell kezdeni a vizsgálatokat a korrupcióról a vezetés felé, hogy lelegyenek foglalva rendesen.
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1
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recipp
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2026. június 06. 07:28 Szerkesztve
Bocsánat,kreténkreltetű ,szoponcmaszturbáltató mandi szerki nem teljesen tiszta…ennek a csürhének pontosan mi is a gondja? Hogy végre megkapjuk a több ezer milliárdot amit eddig a maffiózók miatt nem? szerintem fogalmuk sincs, hogy mi történik körülöttük.. mert bírkák és nincs agyuk! Fejben nagy a sötétség!Ez a náci csőcselék sötét suttyók gyülekezete!
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