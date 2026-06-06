Üzent a tiltakozó tömeg Magyar Péternek, Kijevben közben elszabadultak az indulatok

Zúgott a „Viktor, Viktor!” Budapest belvárosában – egyértelmű üzenetet küldött a tüntető tömeg (VIDEÓ)
A demonstrálók a Kodály köröndön gyülekeztek, majd az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton keresztül vonulnak a Kossuth térre.
Zúgott a „Viktor, Viktor!” Budapest belvárosában pénteken, vasárnap újabb tüntetés lesz – A Mandiner összefoglalója a pénteki nap legfontosabb híreiből.
Jelentős tömeg gyűlt össze a migrációs paktum ellen szervezett pénteki budapesti tüntetésen. A demonstráció során többször is felhangzottak a „Viktor, Viktor!”, a „Ria-Ria-Hungária!”, valamint a „Hajrá magyarok!” rigmusok. A demonstrálók a Kodály köröndön gyülekeztek, majd az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton keresztül vonultak a Kossuth térre, a Parlament épületéhez.
Vasárnap újabb tüntetést szerveznek Budapesten, amelynek célja kiállni a jogállamiság és a közjogi méltóságok mellett.
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A demonstrálók a Kodály köröndön gyülekeztek, majd az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton keresztül vonulnak a Kossuth térre.
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A Sándor-palota előtt várják vasárnap 16 órától azokat, akik tiltakoznak, amiért Magyar Péter mindenáron el akarja távolítani a közjogi méltóságokat a pozíciójukból.
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