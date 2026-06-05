Válaszolt a német kolbászozó Magyar Péter méretes megjegyzésére

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A magyar miniszterelnök kicsinyelte a kolbászokat Berlinben.
A Friedrich Merz német kancellárral folytatott tárgyalását követően Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke az Adlon Hotel elé látogatott, ahol csapatával elfogyasztott néhány currywurstot – ám a kormányfő láthatóan nem volt teljesen elégedett a méretekkel.
A közösségi médiában közzétett, méretes megjegyzésekre a Curry Wolf nevű árusítóhely tulajdonosa is reagált a Berliner Zeitungnak.
Mint ismert, Magyar, miután kikért egy kolbászt, megjegyezte: emlékei szerint régen nagyobbak voltak a német currywurstok. „Azért régebben nagyobbak voltak ezek a wurstok!” – mondta, majd kifejtette, hogy más élményei vannak abból az időből, amikor Hamburgban volt Erasmuson.
A politikus kolbászhosszra vonatkozó sejtetését azonban a büfé tulajdonosa nem hagyta szó nélkül.
„Mindig is ugyanazzal a berlini családi hentesüzemmel dolgoztunk együtt” – mondta a Berliner Zeitung kérdésére Mathias Wolf. Szerinte
az eredeti berlini currywurst hossza és súlya az elmúlt húsz évben semmit sem változott, „sem egyik, sem másik irányba”.
A vállalkozás továbbra is a régi recepteket követi. Wolf elmondta, egy magyar ismerőse fordította le neki az interjút, és különösen a korábbi kormányt érintő humoros odaszúrásokat találta szórakoztatónak.
Arra a kérdésre, hogy Magyar elődjét, Orbán Viktort is kiszolgálta volna-e egy currywursttal, Wolf így válaszolt:
„Alapvetően a berlini currywurst politikamentes, embereket összekötő, mindenki számára nyitott harapnivaló. Nagyjából ehhez tartjuk magunkat.”
Miközben Berlinben tehát minden maradt a régiben, Wolf megjegyezte: az elmúlt csaknem 25 évben Hamburgban akár változhatott is a currywurst mérete.
„Az eredeti berlini currywurst regionálisan védett termék, és bizonyos követelményeknek meg kell felelnie” – hangsúlyozta a büfétulajdonos.
Hogy Hamburgban pontosan mi és hogyan változott, azt nem tudja megítélni. „Lehet, hogy Magyar úrnak csak így tűnt.”
Fotó: Kisbenedek Attila / AFP