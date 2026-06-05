Válaszolt a német kolbászozó Magyar Péter méretes megjegyzésére

A Friedrich Merz német kancellárral folytatott tárgyalását követően Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke az Adlon Hotel elé látogatott, ahol csapatával elfogyasztott néhány currywurstot – ám a kormányfő láthatóan nem volt teljesen elégedett a méretekkel.

Mint ismert, Magyar, miután kikért egy kolbászt, megjegyezte: emlékei szerint régen nagyobbak voltak a német currywurstok. „Azért régebben nagyobbak voltak ezek a wurstok!” – mondta, majd kifejtette, hogy más élményei vannak abból az időből, amikor Hamburgban volt Erasmuson.