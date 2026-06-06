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jézus niceai zsinat fidesz keresztény európa isten

A Fidesz-tábor az emmauszi úton

2026. június 06. 08:27

A keresztény alapokra, patriotizmusra épülő, a nemzeti szuverenitást tiszteletben tartó Európa feléledése lesz számunkra az a „niceai zsinat”, ami értelmet ad az eddigi küzdelemnek.

2026. június 06. 08:27
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Jeszenszky Zsolt
Jeszenszky Zsolt
Magyar Nemzet

„Nekünk is Istenhez kell kapcsolódnunk, egy hullámhosszra kerülnünk vele, és mindazokkal, akik hasonlóan éreznek, vélekednek, gondolkodnak. A Fidesz politikai megújulása gyakorlati, szervezeti, kommunikációs stb. kérdés, persze. De a valódi újjászületésnek, újjáépítésnek mélyebbről, Istentől kell jönnie. Csak így lehet sikeres.

És itt a bibliai-történelmi párhuzam bizakodásra adhat okot, hiába az általános néplélek örökös »Barabbás-pártisága«. A korai keresztények (még nem is nevezték így magukat) Krisztus-követő zsidóként szerették volna legyőzni Rómát. Jézus kereszthalálával úgy érezték, a harcuk elbukott. Egy darabig utána sem volt könnyű. Péter ugyan megalapította a katolikus egyházat, és annak első pápája lett, de Néró fejjel lefelé keresztre feszítette. Sőt, János kivételével az összes apostol mártírhalált halt. (Ő is többször majdnem.) Ám 300 év sem telt el, és egész Róma keresztény lett. 325-ben a niceai zsinaton Nagy Konstantin császár államvallássá tette. Az apostolok munkája szárba szökkent. Nem az ember számít, hanem az ügy.

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Nyugi, most nem lesz szükség 300 évre. Talán ha háromra. Már 2027-ben jönnek az osztrák parlamenti választások, 2029-ben pedig zsinórban a német, a francia és a brit.

A keresztény alapokra, patriotizmusra épülő, a nemzeti szuverenitást tiszteletben tartó Európa feléledése lesz számunkra az a »niceai zsinat«, ami értelmet ad az eddigi küzdelemnek. Izrael nem tudta legyőzni Rómát Jézus által, Magyarország sem tudta legyőzni az európai birodalmat. De nem is ez volt a cél. Hanem egész Európában szökken szárba az a szellemiség, amit mi képviselünk. Ez viszont nagyon is cél. És érdemes nem csak hinni benne, de dolgozni is érte.”

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

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Összesen 7 komment

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Sorrend:
ekeke1
2026. június 06. 09:07
Itt most felelősséget kell vállalni, fejeknek kell hullani. Ekkora buktát mint amit összehoztatok, az ország nyakára hozva egy elmebeteg árulót, nem lehet megúszni kincstári hablatyokkal. Évek óta még egy zakkant Márki-Zayjal vagy Karácsonnyal sem tudtatok elbánni. ( Ellenben elbántatok bosszúból a kastély törvény miatti megaláztatásért Novák Katalinnal. Jaj de gratulálok. ) Adok egy példát. Orbán egyik legnagyobb támadási felületet a saját családján belül adta, a Ráhel-Tiborcz párossal. És milen érdekes, hogy van egy másik lánya és veje, akiket a kutya sem ismer, nem szerepeltek sehol, élik a maguk életét, nevelik gyerekeiket. hvg.hu/itthon/20170921_szokira_tamas_orban_sara_orban_viktor Nos, a két családmodell közötti különbséget talán nem kell részleteznem a fideszes nagypolitika szempontjából. Az előbbi párost is távol kellett volna tartani , ugyanúgy ahogy a Schmidt Mária-Ungár klánt. És akkor még az évekig állami potyákkal támogatott görényről egy szó sem esett.
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2
Majdmegmondom
2026. június 06. 09:06
Teljesen felesleges ma már a vallásra hivatkozni. Több mint 80 éve nevelik le az embereket erről és sajnos a fideszesek nagyrésze sem hívő. Értem én, hogy kell egy alternativa a muszlimra, de Európában, és Magyarországon sem ez a válasz. Az egyetlen válasz, kipakolni Európából az összes migránst és deviánst, de az meg ma már nem humánus, mert ma már ez a divat. Sajnos.
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ekeke1
2026. június 06. 09:03
Ne azt nézzed elsősorban hogy mi veszett el, hanem hogy mi marad meg, mit tudsz megmenteni az elmúlt 16 évből... Mondjuk, nem sokat, valljuk be. Mutass hiteles fideszes politikusokat, akik fel tudnák építeni ezt a közösséget. Mutass hiteles fideszes megmondóembereket, médiumokat, akik nem csak a hivatalos álláspontot ismételgették, akiknek hinni lehetne a továbbiakban. Mutass intézeteket, értelmiségi műhelyeket melyek köré a vesztesek, a cserben hagyott csoportosulni tudnának. És főleg: mutass cselekvési , ellenállási mechanizmusokat az ellenfél (na jó, ellenség) borítékolható teljes megsemmisítési kísérletekkel szemben. Mert ne legyenek illúziók: a következő év arról fog szólni hogy naponta tárják fel és bebizonyítsák az Orbán rendszer "rémtetteit". És az ország elhagyásán , illetve a fideszes(nek mondott) vállalkozásokkal megszervezett általános sztrájkon kívül nemigen jut más eszembe, amivel a görényék teljhatalmú dúlását fékezni lehetne...
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1
0
mihint
2026. június 06. 08:55
Szépen kérem, hogy - bár a jó szándékban nem kételkedem - ne kövessünk el politikai blaszfémiát, bármennyire is el vagyunk keseredve. "Adjátok a császárnak, ami a császáré, Istennek pedig, ami Istené"
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