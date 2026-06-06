„Nekünk is Istenhez kell kapcsolódnunk, egy hullámhosszra kerülnünk vele, és mindazokkal, akik hasonlóan éreznek, vélekednek, gondolkodnak. A Fidesz politikai megújulása gyakorlati, szervezeti, kommunikációs stb. kérdés, persze. De a valódi újjászületésnek, újjáépítésnek mélyebbről, Istentől kell jönnie. Csak így lehet sikeres.

És itt a bibliai-történelmi párhuzam bizakodásra adhat okot, hiába az általános néplélek örökös »Barabbás-pártisága«. A korai keresztények (még nem is nevezték így magukat) Krisztus-követő zsidóként szerették volna legyőzni Rómát. Jézus kereszthalálával úgy érezték, a harcuk elbukott. Egy darabig utána sem volt könnyű. Péter ugyan megalapította a katolikus egyházat, és annak első pápája lett, de Néró fejjel lefelé keresztre feszítette. Sőt, János kivételével az összes apostol mártírhalált halt. (Ő is többször majdnem.) Ám 300 év sem telt el, és egész Róma keresztény lett. 325-ben a niceai zsinaton Nagy Konstantin császár államvallássá tette. Az apostolok munkája szárba szökkent. Nem az ember számít, hanem az ügy.