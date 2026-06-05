Megszólalt a fővárosi Fidesz új vezetője: teljesen új építkezés kezdődik Budapesten

Szatmáry a beszélgetés során hangsúlyozta, hogy Budapesten továbbra is a Fidesz számít a legerősebb politikai erőnek, ha a polgármesterek, az önkormányzati képviselők és a fővárosi frakció összteljesítményét nézzük. Megjegyezte, hogy

a polgári oldalhoz több, sikeresen működő kerületi vezető tartozik, akiknek munkájára a jövőben még inkább építeni kívánnak.

De emellett nyitottak az együttműködésre azokkal a korábban ellenzéki, ma inkább függetlenként dolgozó polgármesterekkel is, akik a város érdekében készek a közös munkára.