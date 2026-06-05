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fővárosi közgyűlés politikus tisza párt szatmáry kristóf fidesz kommunikáció fiatal

Megszólalt a fővárosi Fidesz új vezetője: teljesen új építkezés kezdődik Budapesten

2026. június 05. 08:26

Szatmáry Kristóf a Magyar Nemzetnek arról is beszélt, hogy az új elnökségben már több fiatal politikus kapott lehetőséget, és a jövőben is szükség lesz a fiatal generációk bevonására.

2026. június 05. 08:26
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Interjút adott a Magyar Nemzetnek Szatmáry Kristóf, a budapesti Fidesz új vezetője, aki többek között leszögezte,

szakítani kell azzal a korábbi szemlélettel, amely szerint a fővárosban elegendő a minimális politikai teljesítmény, mert a vidék úgyis megnyeri a választásokat.

A politikus lapunknak kijelentette, az áprilisi választások eredménye világosan megmutatta: ez a stratégia megbukott, ezért a párt új alapokra helyezi budapesti működését.

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Szatmáry a beszélgetés során hangsúlyozta, hogy Budapesten továbbra is a Fidesz számít a legerősebb politikai erőnek, ha a polgármesterek, az önkormányzati képviselők és a fővárosi frakció összteljesítményét nézzük. Megjegyezte, hogy 

a polgári oldalhoz több, sikeresen működő kerületi vezető tartozik, akiknek munkájára a jövőben még inkább építeni kívánnak.

De emellett nyitottak az együttműködésre azokkal a korábban ellenzéki, ma inkább függetlenként dolgozó polgármesterekkel is, akik a város érdekében készek a közös munkára. 

Tükröt akarnak a kormány és a főváros elé tartani

A budapesti Fidesz elnöke szerint a fővárosi politika egyik legfontosabb feladata a következő időszakban az lesz, hogy tükröt tartson az országos kormányzás és a fővárosi vezetés elé. Mint fogalmazott:

szeretnék világossá tenni, hogy jelentős különbség mutatkozik a Tisza Párt ígéretei és azok gyakorlati megvalósítása között.

Kiemelte, hogy a kommunikációban is változásra készülnek. Mint mondta, a jövőben szakmaibb, árnyaltabb politizálást szeretnének folytatni. Nem céljuk minden kérdésben konfliktust keresni, hanem konstruktív ellenzékként kívánnak működni. Ahol a fővárosi vagy országos vezetés olyan döntéseket hoz, amelyek a budapestiek vagy a magyar emberek érdekeit szolgálják, ott támogatni fogják azokat, ugyanakkor saját kezdeményezésekkel és javaslatokkal is készülnek.

Így újulna meg Budapesten a Fidesz

Szatmáry a szervezeti megújulásra is kitért. Elmondása szerint egy hárompólusú együttműködési modellt szeretnének kialakítani, amelynek szereplői 

  • a budapesti elnökség,
  • a kerületi önkormányzati szervezetek
  • és a fővárosi frakció lesznek. 

Ennek célja, hogy a párt fővárosi munkája összehangoltabbá és hatékonyabbá váljon – húzta alá.

A személyi megújulás kapcsán elmondta, hogy bár jelentős politikai tapasztalattal rendelkezik, saját szerepét inkább átmeneti jellegűnek tekinti. Majd rámutatott: 

az új elnökségben már több fiatal politikus kapott lehetőséget, és a jövőben is szükség lesz a fiatal generációk bevonására. 

Ugyanakkor úgy véli, a megújulás nem egyik napról a másikra történik meg, ezért tartja fontosnak a tapasztalat és az új szemlélet együttes jelenlétét.

Önálló politikai erő kívánnak lenni

A közelgő Fidesz-kongresszus kapcsán arról beszélt, hogy a budapesti szervezet önálló politikát kíván folytatni, ugyanakkor arra számítanak, hogy országos szinten is hasonló megújulási folyamat veszi kezdetét.

A budapesti Fidesz vezetője jelezte azt is, hogy a fővárosi választmány a kongresszus előtt még összeül, hogy megvitassa az alapszabály-módosításokat és a személyi kérdéseket.

A szervezeti struktúrát érintő változások kapcsán közölte: információi szerint megszűnhet a választókerületi elnöki rendszer. 

A tervek alapján a jövőben 

ismét a kerületi alapszervezetek jelenthetik majd a működés alapját, vagyis a hangsúly visszakerülhet a helyi közösségekre és szervezetekre.

Végül a Magyar Nemzet azon kérdésre, hogy mikorra rajzolódhat ki a fővárosi Fidesz új arculata és Budapest-politikája, a politikus azt válaszolta: teljesen új építkezés kezdődik. Hozzátette, hogy a párt rendelkezik a szükséges alapokkal mind a kerületekben, mind a Fővárosi Közgyűlésben, és várakozásai szerint két-három hónapon belül, legkésőbb őszre a nyilvánosság számára is egyértelművé válhatnak az új politika alapjai.

Nyitókép: Szatmáry Kristóf Facebook-oldala

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Összesen 10 komment

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Karbantartó9
2026. június 05. 11:54
Ez nekem most olyan, mintha azt möndaná, hogy építsünk egy nagy raktárt, majdcsak tárolunk benne valamit. Azaz: először kellene pár hiteles társadalmi üzenet, aztán ha van rá kereslet, akkor kell a kommunikációs csatornákat erősíteni, átalakítani. Jelenleg ez korai. Még nem hibázott nagyot a Tisza, még nincs csalódott Tisza szavazó. Korai a szervezeti átalakításokkal sokat bajlódni. Nincs koncepció, nincs üzenet, a fenti szöveg csupán kínos és izzadtságszagú erőlködés.
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Élő Éva
2026. június 05. 11:20
Már ép ideje volt. azé a nép, aki megműveli. Budapesst is elindult a gettósodás útján, kezdeni kell ezzel valamit.
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antoniosalazar
2026. június 05. 10:49
Budapesten továbbra is a Fidesz számít a legerősebb politikai erőnek, ha a polgármesterek, az önkormányzati képviselők és a fővárosi frakció összteljesítményét nézzük. :))))))))))))))))))))))))))))))
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falcatus-2
2026. június 05. 08:51
"Nem céljuk minden kérdésben konfliktust keresni, hanem konstruktív ellenzékként kívánnak működni..." 1./ idejük sem lesz rá keresgélni, mert az ellenfélnek a folyamatos konfliktus fenntartása a létének alapja 2./ a konstruktivitást illetően lásd az 1. pontot . A balfenék célja(különösen most) és lételeme+ létfeltétele az ellnfél víz alá nyomása és ott tartása 3./ ábrándozás a pártélet megrontója 4./ ha a fidesz élni akar (sajnos)készülni kell a háborúra
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