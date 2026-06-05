Megszólalt a fővárosi Fidesz új vezetője: teljesen új építkezés kezdődik Budapesten

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Szatmáry Kristóf a Magyar Nemzetnek arról is beszélt, hogy az új elnökségben már több fiatal politikus kapott lehetőséget, és a jövőben is szükség lesz a fiatal generációk bevonására.
Interjút adott a Magyar Nemzetnek Szatmáry Kristóf, a budapesti Fidesz új vezetője, aki többek között leszögezte,
szakítani kell azzal a korábbi szemlélettel, amely szerint a fővárosban elegendő a minimális politikai teljesítmény, mert a vidék úgyis megnyeri a választásokat.
A politikus lapunknak kijelentette, az áprilisi választások eredménye világosan megmutatta: ez a stratégia megbukott, ezért a párt új alapokra helyezi budapesti működését.
Szatmáry a beszélgetés során hangsúlyozta, hogy Budapesten továbbra is a Fidesz számít a legerősebb politikai erőnek, ha a polgármesterek, az önkormányzati képviselők és a fővárosi frakció összteljesítményét nézzük. Megjegyezte, hogy
a polgári oldalhoz több, sikeresen működő kerületi vezető tartozik, akiknek munkájára a jövőben még inkább építeni kívánnak.
De emellett nyitottak az együttműködésre azokkal a korábban ellenzéki, ma inkább függetlenként dolgozó polgármesterekkel is, akik a város érdekében készek a közös munkára.
A budapesti Fidesz elnöke szerint a fővárosi politika egyik legfontosabb feladata a következő időszakban az lesz, hogy tükröt tartson az országos kormányzás és a fővárosi vezetés elé. Mint fogalmazott:
szeretnék világossá tenni, hogy jelentős különbség mutatkozik a Tisza Párt ígéretei és azok gyakorlati megvalósítása között.
Kiemelte, hogy a kommunikációban is változásra készülnek. Mint mondta, a jövőben szakmaibb, árnyaltabb politizálást szeretnének folytatni. Nem céljuk minden kérdésben konfliktust keresni, hanem konstruktív ellenzékként kívánnak működni. Ahol a fővárosi vagy országos vezetés olyan döntéseket hoz, amelyek a budapestiek vagy a magyar emberek érdekeit szolgálják, ott támogatni fogják azokat, ugyanakkor saját kezdeményezésekkel és javaslatokkal is készülnek.
Szatmáry a szervezeti megújulásra is kitért. Elmondása szerint egy hárompólusú együttműködési modellt szeretnének kialakítani, amelynek szereplői
Ennek célja, hogy a párt fővárosi munkája összehangoltabbá és hatékonyabbá váljon – húzta alá.
A személyi megújulás kapcsán elmondta, hogy bár jelentős politikai tapasztalattal rendelkezik, saját szerepét inkább átmeneti jellegűnek tekinti. Majd rámutatott:
az új elnökségben már több fiatal politikus kapott lehetőséget, és a jövőben is szükség lesz a fiatal generációk bevonására.
Ugyanakkor úgy véli, a megújulás nem egyik napról a másikra történik meg, ezért tartja fontosnak a tapasztalat és az új szemlélet együttes jelenlétét.
A közelgő Fidesz-kongresszus kapcsán arról beszélt, hogy a budapesti szervezet önálló politikát kíván folytatni, ugyanakkor arra számítanak, hogy országos szinten is hasonló megújulási folyamat veszi kezdetét.
A budapesti Fidesz vezetője jelezte azt is, hogy a fővárosi választmány a kongresszus előtt még összeül, hogy megvitassa az alapszabály-módosításokat és a személyi kérdéseket.
A szervezeti struktúrát érintő változások kapcsán közölte: információi szerint megszűnhet a választókerületi elnöki rendszer.
A tervek alapján a jövőben
ismét a kerületi alapszervezetek jelenthetik majd a működés alapját, vagyis a hangsúly visszakerülhet a helyi közösségekre és szervezetekre.
Végül a Magyar Nemzet azon kérdésre, hogy mikorra rajzolódhat ki a fővárosi Fidesz új arculata és Budapest-politikája, a politikus azt válaszolta: teljesen új építkezés kezdődik. Hozzátette, hogy a párt rendelkezik a szükséges alapokkal mind a kerületekben, mind a Fővárosi Közgyűlésben, és várakozásai szerint két-három hónapon belül, legkésőbb őszre a nyilvánosság számára is egyértelművé válhatnak az új politika alapjai.
Nyitókép: Szatmáry Kristóf Facebook-oldala
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