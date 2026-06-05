A kötelező feladatok finanszírozását kell először rendezni – Szepesfalvy Anna a Mandinernek

Hasonló a helyzet, mint a főpolgármester-helyettesek ügyében. Kizárólag a főpolgármester tehet javaslatot, a közgyűlés pedig dönthet róla.

Ez a jövő szempontjából különösen érdekes kérdés. Vitézy Dávid miniszterré válásával ugyanis a Podmaniczky Mozgalom gyakorlatilag hivatalosan is a Tisza politikai szövetségesévé vált. Így együtt már tizenhárom képviselővel rendelkeznek, vagyis a legerősebb politikai blokkot alkotják a Fővárosi Közgyűlésben.

Szerintem innentől nehéz azt indokolni, hogy miért nem vesznek részt a város vezetésében.

Ha megkérdezünk egy átlagos Tisza-szavazót, valószínűleg azért szavazott rájuk 2024-ben, hogy változást érjenek el, és részt vegyenek Budapest irányításában.

Ehhez képest azt látjuk, hogy nem adnak főpolgármester-helyettest, nem vállalnak érdemi vezetői felelősséget, és sok esetben a döntésekben sem vesznek részt aktívan.

Szerintem most jött el az ideje annak, hogy a legnagyobb politikai erőként és egy kétharmados kormány támogatásával a hátuk mögött ezt a felelősséget is vállalják. Például azzal, hogy jelölnek egy főpolgármester-helyettest.

A hírek szerint Budapest ismét készülhet egy taxis blokádra, miután a Közgyűlés nem szavazta meg az általuk kért díjemelési javaslatot. A Fidesz-KDNP-nek mi az álláspontja ez ügyben?

Roppant mód álságosnak tartom Karácsony Gergely, valamint különösen a taxis szervezetekkel egyeztető Kiss Ambrus főigazgató hozzáállását. Bár jelen vannak ezeken a tárgyalásokon, sőt, ők vezetik azokat, a frakciók már az előző előterjesztés tárgyalásakor is jelezték, hogy részt kívánnak venni az egyeztetési folyamatban.

Ennek ellenére ismét olyan helyzet állt elő, hogy az általunk nem átlátható tárgyalásokat követően gyakorlatilag ultimátumszerűen kapunk egy előterjesztést, amelyben a városvezetés 27 százalékos viteldíjemelésre tesz javaslatot.

Az előkészítettség hiánya, valamint a szóban oly gyakran hangoztatott partnerség teljes mellőzése miatt ezt a javaslatot jelen formájában nem tudjuk támogatni.

A városvezetésnek módja, lehetősége, sőt kötelessége lett volna, hogy időben bevonja a frakciókat ebbe a folyamatba. Meggyőződésem, hogy így egy minden fél számára elfogadható, kompromisszumos megoldás is születhetett volna.

A részünkről módosító indítvánnyal éltünk, hogy a reptéri behajtás díjának emelését érvényesíthessék a viteldíjban a fuvarozók, de a közgyűlés ezt sem szavazta meg.

Mindeközben az is látható, hogy a legnagyobb politikai erőt képviselő Tisza-Podmaniczky frakció szövetség Vitézy Dávidtól várja az útmutatást. Amíg onnan nem jön cári ukáz, és törvényjavaslat, addig tőlük nem hiszem, hogy bárki, bármit megszavazna.

A labda tehát, ha jól látom, a kormánynál pattog ebben az ügyben jelenleg.

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