A kötelező feladatok finanszírozását kell először rendezni – Szepesfalvy Anna a Mandinernek

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A kötelező önkormányzati feladatok finanszírozásának rendezését tartja a legsürgetőbb feladatnak Szepesfalvy Anna. A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője szerint a Tisza és szövetségesei már nem maradhatnak kívülállók Budapest irányításában, ha valóban változást akarnak.
Politikai konfliktusok továbbra is vannak, de a hangsúly egyre inkább a város működtetésére helyeződik át a Fővárosi Közgyűlésben – erről beszélt lapunknak Szepesfalvy Anna. Interjúnk a Fidesz–KDNP új, budapesti frakcióvezetőjével.
Hogyan értékeli a Fővárosi Közgyűlés múlt heti munkáját?
Kettős értékelésem van. Egyrészt az alapvető politikai ellentétek természetesen nem múltak el a választások lezárultával. Továbbra is megmaradtak az átláthatósággal kapcsolatos elvárások a Tisza Párt és a Fidesz-KDNP részéről egyaránt a baloldali városvezetéssel szemben. Nyitott kérdés maradt az is, hogy amennyiben a kormány és a főváros rendezi a pénzügyi helyzetet, annak milyen feltételei lesznek. Viszont az is látszik, hogy a kampány végeztélvel az addig óhatatlanul túlsúlyba kerülő aktuálpolitika átadta a helyét a várospolitikának, ami most sokkal hangsúlyosabb.
Mi lenne a Fidesz-KDNP szerint a prioritás?
A Fidesz kormány által megkezdett önkormányzati reform. Benyújtottunk ezzel kapcsolatban egy előterjesztést. Az előző kormányzati ciklusban Navracsics Tibor miniszter úr széles körű konzultációt folytatott az önkormányzatokkal arról, hogy milyen problémák vannak a rendszerben, és hogyan lehetne ezeket orvosolni. Több kérdésben teljes konszenzus alakult ki, függetlenül az önkormányzatok típusától és méretétől.
Ilyen volt például a kötelező feladatok finanszírozásának problémája.
Ez mindenképpen rendezésre szorul, hiszen 2020–2022-ig még nagyjából egyensúlyban volt a rendszer, a pandémia, az energiaválság és más gazdasági hatások azonban jelentősen kibillentették azt. A helyzet mára tarthatatlanná vált. Erre az előző kormányzat is maximálisan nyitott volt. Márpedig a mondás az volt a kampányban a Tisza részéről, hogy ami jó, azt megtartják, folytatják.
Ezért azt javasoltuk – amit végül a közgyűlés el is fogadott, bár a Tisza képviselői nem nyomtak gombot –, hogy a főpolgármester kapjon egy erős felhatalmazást a kormánnyal folytatott tárgyalásokhoz. Ennek lényege az lenne, hogy rendezze a kötelező önkormányzati feladatok finanszírozását.
Mindentől függetlenül szükséges lenne az önkormányzati rendszer átfogó reformja is. Nem véletlenül folytatta Navracsics Tibor még miniszterként ezeket az egyeztetéseket.
Miképpen folytatódhatnak a kormányváltást követően ezek az egyeztetések?
Hosszú tárgyalási folyamat várható, oda-vissza zajlanak majd az egyeztetések arról, hogy a kormány mit kér cserébe, az önkormányzatok pedig milyen feltételekkel fogadnák el az új rendszert. Nem látjuk biztosítottnak, hogy ez rövid időn belül megoldható.
Éppen ezért gondoljuk úgy, hogy elsőként a kötelező feladatok finanszírozását kell rendezni, mert ez biztosíthatna megfelelő mozgásteret az önkormányzatok számára a későbbi, hosszabb reformfolyamatokhoz.
Különösen a szerdai találkozó után – ahol mások mellett Karácsony Gergely is egyeztetett Lőrincz Viktória településfejlesztési miniszterrel –, amely inkább tűnt egy szívélyes bemutatkozásnak, mint valódi tárgyalásnak. Konkrétumok nem hangoztak el.
Én úgy tudom, hogy egy javaslatcsomaggal érkeztek Karácsony Gergelyék. Más kérdés, hogy a hírek szerint ezen túlmenően valódi tárgyalás még nem történt. Amit láttunk, az inkább egy udvariassági találkozó volt: leültek egymással, mindenki meghallgatta a másikat, átadták az anyagaikat, és ezzel megkezdődött a folyamat. Egyelőre előrelépésről nem beszélhetünk.
Kíváncsi leszek, hogy a további egyeztetések mikor és milyen formában indulnak el operatív irányba. A hírek szerint az új miniszter asszony jelenleg még nem érzi magát abban a helyzetben, hogy konkrét döntéseket hozzon.
Több fontos céges beszámoló és a költségvetés is napirendre került. (A Közgyűlés több, kisebb önkormányzati cég beszámolóját és üzleti tervét is elfogadta, a Budapesti Közlekedési Központ [BKK], a Budapesti Közművek [BKM], a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei [BGYH], valamint Budapest Vásárcsarnokai [BVCS] beszámolóját és üzleti terveit azonban nem, vagy csak részben tudták támogatni.) Mit gondol, ezek fényében a fővárosi cégek vezetőinek prémiumkifizetései hogyan alakulhatnak? Elképzelhetőnek tartja, hogy idén is milliós vagy tízmilliós prémiumok kerüljenek kifizetésre?
Ez nagyon jó kérdés. A probléma gyökere kettős.
Látható volt egyfajta elmozdulás azoknál a kisebb cégeknél, amelyek nem érintettek a cégátvilágítási folyamatban. A cégátvilágítási bizottság – amelynek létrehozását a Fidesz kezdeményezte – jelenleg is dolgozik. Júniustól a Tisza egyik képviselője vette át az elnöki posztot Gál Józseftől, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetőjétől.
A közgyűlés egyértelművé tette, hogy több jelenlegi cégvezetővel nem kíván együtt dolgozni. Ha a BKK rekordösszegű közbeszerzési bírságára vagy a BKV körül felmerült korrupció gyanús ügyekre gondolunk, akkor ezek indokolják, hogy a közgyűlés bizalma megrendült bizonyos vezetőkben.
Éppen ezért nehéz elvárni, hogy valódi változtatások nélkül automatikusan támogassák a jelenlegi vezetők további működését.
A probléma az, hogy miközben a pályáztatási bizottság javaslatokat tett új vezetőkre, a főpolgármester ezeket egyelőre nem terjesztette a közgyűlés elé. Ez már az ő politikai felelőssége.
Ha jól emlékszem, a 2025-ös költségvetés elfogadásakor a szolidaritási hozzájárulás tétele nem szerepelt a büdzsében, ettől a költségvetés törvénytelenül lett elfogadva. Akkor született egy megállapodás Karácsony Gergely és a Tisza között az SZMSZ módosításáról is. Jól értem, hogy a fővárosi cégvezetők kinevezésének joga továbbra is a főpolgármesternél van?
Az előterjesztési jog mindenképpen nála van.
Tehát ő terjeszti elő a javaslatot, a közgyűlés pedig dönt róla. Ha nincs előterjesztés, akkor lényegében kialakul egy ex lex állapot.
Hasonló a helyzet, mint a főpolgármester-helyettesek ügyében. Kizárólag a főpolgármester tehet javaslatot, a közgyűlés pedig dönthet róla.
Ez a jövő szempontjából különösen érdekes kérdés. Vitézy Dávid miniszterré válásával ugyanis a Podmaniczky Mozgalom gyakorlatilag hivatalosan is a Tisza politikai szövetségesévé vált. Így együtt már tizenhárom képviselővel rendelkeznek, vagyis a legerősebb politikai blokkot alkotják a Fővárosi Közgyűlésben.
Szerintem innentől nehéz azt indokolni, hogy miért nem vesznek részt a város vezetésében.
Ha megkérdezünk egy átlagos Tisza-szavazót, valószínűleg azért szavazott rájuk 2024-ben, hogy változást érjenek el, és részt vegyenek Budapest irányításában.
Ehhez képest azt látjuk, hogy nem adnak főpolgármester-helyettest, nem vállalnak érdemi vezetői felelősséget, és sok esetben a döntésekben sem vesznek részt aktívan.
Szerintem most jött el az ideje annak, hogy a legnagyobb politikai erőként és egy kétharmados kormány támogatásával a hátuk mögött ezt a felelősséget is vállalják. Például azzal, hogy jelölnek egy főpolgármester-helyettest.
A hírek szerint Budapest ismét készülhet egy taxis blokádra, miután a Közgyűlés nem szavazta meg az általuk kért díjemelési javaslatot. A Fidesz-KDNP-nek mi az álláspontja ez ügyben?
Roppant mód álságosnak tartom Karácsony Gergely, valamint különösen a taxis szervezetekkel egyeztető Kiss Ambrus főigazgató hozzáállását. Bár jelen vannak ezeken a tárgyalásokon, sőt, ők vezetik azokat, a frakciók már az előző előterjesztés tárgyalásakor is jelezték, hogy részt kívánnak venni az egyeztetési folyamatban.
Ennek ellenére ismét olyan helyzet állt elő, hogy az általunk nem átlátható tárgyalásokat követően gyakorlatilag ultimátumszerűen kapunk egy előterjesztést, amelyben a városvezetés 27 százalékos viteldíjemelésre tesz javaslatot.
Az előkészítettség hiánya, valamint a szóban oly gyakran hangoztatott partnerség teljes mellőzése miatt ezt a javaslatot jelen formájában nem tudjuk támogatni.
A városvezetésnek módja, lehetősége, sőt kötelessége lett volna, hogy időben bevonja a frakciókat ebbe a folyamatba. Meggyőződésem, hogy így egy minden fél számára elfogadható, kompromisszumos megoldás is születhetett volna.
A részünkről módosító indítvánnyal éltünk, hogy a reptéri behajtás díjának emelését érvényesíthessék a viteldíjban a fuvarozók, de a közgyűlés ezt sem szavazta meg.
Mindeközben az is látható, hogy a legnagyobb politikai erőt képviselő Tisza-Podmaniczky frakció szövetség Vitézy Dávidtól várja az útmutatást. Amíg onnan nem jön cári ukáz, és törvényjavaslat, addig tőlük nem hiszem, hogy bárki, bármit megszavazna.
A labda tehát, ha jól látom, a kormánynál pattog ebben az ügyben jelenleg.
Képek forrása: Facebook