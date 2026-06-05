Marco Rossi szerint ez a legfontosabb tanulsága a finnek elleni meccsnek – Szoboszlai lehetséges pihentetéséről is beszélt

– felelte az olasz-magyar szövetségi kapitány. Hozzátette, hogy a hajrában nem volna szabad olyan kontrákat engedni az ellenfélnek, mint most, hanem támadás közben is tartani kell magunkat a taktikához, a megbeszéltekhez, máskülönben nehéz helyzetbe kerülünk. Arról is beszélt, hogy az utolsó öt percben a finnek emberhátrányban voltak kénytelenek játszani, de mi ezt nem tudtuk kihasználni, nem tudtuk megtartani a labdákat, ami hiba volt.
A mérkőzés akár nagyon rosszul is alakulhatott volna számunkra, hiszen a 4. percben Osváth Attila a belépője akár piros lapot is kaphatott volna. A VAR vizsgálta az esetet, de végül maradt a sárga lap. Az esetet megemlítették az újságírók Rossinak, aki elmondta, hogy az ilyen szituációk sajnos előfordulhatnak, és meghatározhatják a mérkőzés folytatását. Osváth egyébként szerinte utána jól játszott, különösen a védekezést illetően, és nem követett el több szabálytalanságot. A szünetben két okból kifolyólag cserélte le: mert volt már egy sárga lapja és mert Szűcs Kornélt ki akarta próbálni.