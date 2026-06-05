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Marco Rossi magyar válogatott felkészülési mérkőzés finn válogatott Magyarország sajtótájékoztató Finnország

Marco Rossi szerint ez a legfontosabb tanulsága a finnek elleni meccsnek – Szoboszlai lehetséges pihentetéséről is beszélt

2026. június 05. 22:33

A magyar válogatott szövetségi kapitánya értékelte a mérkőzést. Marco Rossi elmondta, mi nem tetszett neki, valamint Szoboszlai Dominik kazahok elleni játékáról is szót ejtett.

2026. június 05. 22:33
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Balázs Dávid

Ahogyan arról beszámoltunk, a magyar labdarúgó-válogatott 2–1-re legyőzte Finnországot a Puskás Arénában rendezett pénteki felkészülési mérkőzésen. A meccs utáni sajtótájékoztatón Marco Rossi szövetségi kapitány válaszolt az újságírók kérdéseire.

Bár a magyar válogatott nyert a finnek ellen, Rossi nem volt megelégedve a mérkőzés hajrájával
Bár a magyar válogatott nyert a finnek ellen, Rossi nem volt megelégedve a mérkőzés hajrájával (Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA)

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Először arra hívták fel a figyelmét, hogy nagyjából a 63. perctől, a második kettős cserénk után visszaesett a csapat teljesítménye. Rossi erre úgy reagált, hogy kezdtük elveszíteni a távolságot az ellenféllel szemben, és bár lehetett volna a javunkra 3–1 az állás, a kontráik után gólokat kaphattunk volna, de Yaakobishvili Áron nagyszerűen állta a sarat. Hangsúlyozta, hogy rosszul gondolják az emberek, ha azt hiszik, a csapatban sok a nélkülözhető játékos, mert bizony két-három cserét már megérez az együttes. Az újakkal viszont alapvetően elégedett volt, de emlékeztetett arra, hogy más egy válogatott találkozón teljesíteni, mint a klubcsapatban.

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„Ezek a felkészülési mérkőzések pont azt szolgálják, hogy lássuk, ki milyen állapotban van, mennyire áll készen. A fiatalok lelkesek, küzdenek, és a kazahok ellen másokat is ki fogunk próbálni” – árulta el Rossi, akit Szoboszlai Dominik lehetséges pihentetéséről is megkérdeztek.

A 61 éves tréner úgy fogalmazott, látszik rajta a fáradság jelei, de szerinte négy nap alatt ki tudja magát pihenni, így a tervei szerint kezdeti a kazahok ellen is, és majd a 60. perc körül akarja lecserélni. Hangsúlyozta, hogy fontos számára a győzelem, márcsak a FIFA világranglistája miatt is, ugyanakkor más posztokon, több játékost is ki akar még próbálni Debrecenben.

Rossi a mérkőzés tanulságáról

A Mandiner stábja azt kérdezte tőle, hogy mi a finnek elleni meccs legfontosabb tanulsága.

Az, hogy muszáj rátermettebb módon kezdeni a mérkőzéseket, jobban olvasni a játékot”

– felelte az olasz-magyar szövetségi kapitány. Hozzátette, hogy a hajrában nem volna szabad olyan kontrákat engedni az ellenfélnek, mint most, hanem támadás közben is tartani kell magunkat a taktikához, a megbeszéltekhez, máskülönben nehéz helyzetbe kerülünk. Arról is beszélt, hogy az utolsó öt percben a finnek emberhátrányban voltak kénytelenek játszani, de mi ezt nem tudtuk kihasználni, nem tudtuk megtartani a labdákat, ami hiba volt.

A mérkőzés akár nagyon rosszul is alakulhatott volna számunkra, hiszen a 4. percben Osváth Attila a belépője akár piros lapot is kaphatott volna. A VAR vizsgálta az esetet, de végül maradt a sárga lap. Az esetet megemlítették az újságírók Rossinak, aki elmondta, hogy az ilyen szituációk sajnos előfordulhatnak, és meghatározhatják a mérkőzés folytatását. Osváth egyébként szerinte utána jól játszott, különösen a védekezést illetően, és nem követett el több szabálytalanságot. A szünetben két okból kifolyólag cserélte le: mert volt már egy sárga lapja és mert Szűcs Kornélt ki akarta próbálni.

Debrecenben találkozunk”

– búcsúzott el magyarul Rossi a sajtótájékoztató végén.

A magyar válogatott jövő kedden 19 órakor Kazahsztánt látja vendégül a debrecni Nagyerdei Stadionban.

Nyitókép: Purger Tamás/MTI/MTVA, archív

 

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kobi40
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2026. június 05. 22:57 Szerkesztve
Csodálom, hogy Poloska még nem akarta leváltani.
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