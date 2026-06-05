Marco Rossi szerint ez a legfontosabb tanulsága a finnek elleni meccsnek – Szoboszlai lehetséges pihentetéséről is beszélt

„Ezek a felkészülési mérkőzések pont azt szolgálják, hogy lássuk, ki milyen állapotban van, mennyire áll készen. A fiatalok lelkesek, küzdenek, és a kazahok ellen másokat is ki fogunk próbálni” – árulta el Rossi, akit Szoboszlai Dominik lehetséges pihentetéséről is megkérdeztek.

A 61 éves tréner úgy fogalmazott, látszik rajta a fáradság jelei, de szerinte négy nap alatt ki tudja magát pihenni, így a tervei szerint kezdeti a kazahok ellen is, és majd a 60. perc körül akarja lecserélni. Hangsúlyozta, hogy fontos számára a győzelem, márcsak a FIFA világranglistája miatt is, ugyanakkor más posztokon, több játékost is ki akar még próbálni Debrecenben.