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fidesz sajtótájékoztató orbán viktor

Orbán Viktor: Kedden elnökségi és frakcióülést tart a Fidesz

2026. július 21. 10:18

A volt miniszterelnök szerdán az ellenzéki párt új frakcióvezetőjével közösen tart sajtótájékoztatót.

2026. július 21. 10:18
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Orbán Viktor keddi Facebook-bejegyzésében arról számolt be, hogy a nap folyamán a Fidesz elnöksége és parlamenti frakciója ülést tart. A politikus a részletekről egyelőre nem közölt további információkat.

Bejelentette ugyanakkor, hogy szerdán 10:30-kor sajtótájékoztatót tart az új frakcióvezetővel. A közös szereplést élőben közvetítik Orbán Viktor Facebook-oldalán.

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Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

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Összesen 106 komment

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kisskiss-7
2026. július 21. 13:12
🍓 H​​​e​l​​​y​​​i​​​ ​​c​s​​a​​​j​​ok ​​​szexre ​m​á​​r​​​a​​:​ 👉 𝗡​​​𝗨​𝟒​​.​​𝗧​𝗢​𝗣
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trd127
2026. július 21. 13:09
"Vitára azt szokták hívni akitől félnek." Elnézést kérek, de itt felkacagtam. Annak a pszichológiai-logikai realitása, hogy akitől félek, azt vitára hívom, nemhogy nulla, de negatív valószínűséggel írható le.
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kisskiss-7
2026. július 21. 13:08
🍓 H​​​e​​l​​y​i​​ ​​​c​​​s​a​j​​​ok ​​szexre ​​m​á​​​r​​​a​:​​ 👉 𝗡​​​𝗨​​​𝟒​​​.​​𝗧​​𝗢​𝗣
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0
trd127
2026. július 21. 13:06
Előállította a rendőrség az ismert fideszes propagandista Dézsy Zoltánt. Tiborcz és Kuatov után egy újabb bukott NER-kitartott. Alakul a mai nap.
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