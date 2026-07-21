Orbán Viktor: Kedden elnökségi és frakcióülést tart a Fidesz

Bóka János, Szűcs Gábor vagy egy női képviselő? – eldőlhet, ki áll a Fidesz-frakció élére
Gulyás Gergely múlt heti lemondása után több név is felmerült. Hamarosan kiderül, kit választanak a megüresedett posztra.
A volt miniszterelnök szerdán az ellenzéki párt új frakcióvezetőjével közösen tart sajtótájékoztatót.
Orbán Viktor keddi Facebook-bejegyzésében arról számolt be, hogy a nap folyamán a Fidesz elnöksége és parlamenti frakciója ülést tart. A politikus a részletekről egyelőre nem közölt további információkat.
Bejelentette ugyanakkor, hogy szerdán 10:30-kor sajtótájékoztatót tart az új frakcióvezetővel. A közös szereplést élőben közvetítik Orbán Viktor Facebook-oldalán.
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Gulyás Gergely múlt heti lemondása után több név is felmerült. Hamarosan kiderül, kit választanak a megüresedett posztra.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán