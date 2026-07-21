Orbán Viktor: Kedden elnökségi és frakcióülést tart a Fidesz

Orbán Viktor keddi Facebook-bejegyzésében arról számolt be, hogy a nap folyamán a Fidesz elnöksége és parlamenti frakciója ülést tart. A politikus a részletekről egyelőre nem közölt további információkat.

Bejelentette ugyanakkor, hogy szerdán 10:30-kor sajtótájékoztatót tart az új frakcióvezetővel. A közös szereplést élőben közvetítik Orbán Viktor Facebook-oldalán.