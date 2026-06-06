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régészet kárpát - medence gáll ervin etelköz honfoglalás Szent István magyar őstörténet

Őshaza helyett őshazák? – Gáll Ervin régész a Mandinernek a magyar őstörténet nagy kérdéseiről

2026. június 06. 09:11

A kutató szenzációs szintézisben veszi sorra őstörténetünk lezáratlan aktáit, beépítve saját eredményeit. Őshazáról, honfoglalásról, az identitás kialakulásáról és centrumról-perifériáról is beszélgettünk. Kiderült, hogy a régészeti jelenségek térbeli sűrűsödése, szórt jellege a hierarchikus klánrendszerrel magyarázható.

2026. június 06. 09:11
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Kovács Gergő
Kovács Gergő

Interjúalanyunk Gáll Ervin régész-történész, a Vasile Pârvan Régészeti Intézet tudományos főmunkatársa.

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Önnek pár éve jelent meg egy alapműve A hatalom forrása és a magyar honfoglalás – hódítás és integráció címmel, amelyben a korai magyar történelmet egy régész szempontjából elemzi, és nagy volumenű kérdések egész sorát feszegeti. Miért érezte szükségét az idén megjelenő, átdolgozott kiadásnak? 

A hat éve megjelent magyar nyelvű kötethez képest a jelen elemzés számos új adatsort tartalmaz, illetve a 10. századi anyagi kultúrával kapcsolatos elterjedési térképet, plusz az ennek alapjául szolgáló – több mint 300 lelőhelyet tartalmazó – 

adatbázist is frissítettem, hiszen az elméleteim jelentős része – például a Kárpát-medence 10. századi centrális régiójának kérdésköre, és az ehhez kapcsolódó perifériák lokalizálása – ezen alapszik.

Az új kiadás szükségességét ugyanakkor egy másik szempont is indokolja: annak ellenére, hogy a honfoglalás korának a régészetével szép számban foglalkoznak kutatók számos közép- és kelet-európai országban, az utóbbi évtizedekben angol nyelven nem jelent meg tudtommal olyan hasonló jellegű szintézis, amelyet régész írt volna. A jelenlegi technikai lehetőségek sok nyelvi gátat feloldanak ugyan, de nem mindent. Régészekhez pedig egy régész tud szólni a legérthetőbben. Mindezért Szenthe Gergelynek és Türk Attilának mondok hálás köszönetet.

A páratlanul gazdag szempontrendszert kínáló kötet sok-sok kulcsfontosságú témát vesz górcső alá, amelyekről képtelenség egyetlen cikkben áttekintést adni, ezért a teljesség igénye nélkül haladunk. Ön többek között a nomád hatalmi struktúrákról, különösen a magyar steppeállam jelenségéről ír. Melyek a témában a könyv legfontosabb megállapításai?

Noha a nomád hatalmi struktúrára, a társadalomszerveződés bonyolult aspektusaira reflektáló teoretikus rész arányaiban kis helyet foglal el a kötetben, kétségtelenül annak egyik kulcsfontosságú része: konkrét régészeti, radiokarbon és genetikai adatokkal támasztjuk alá, hogy

 a honfoglaló magyarság életformáját és gazdasági szerveződését egyértelműen nomádnak tekinthetjük.

Ugyancsak fontos, mondhatni központi eleme érvelésünknek az a megfigyelés, hogy 

az avar vagy a hun hatalmi struktúrákhoz hasonlóan a magyar hatalmi struktúrát sem indokolt törzsszövetségként értelmezni 

– sőt, az is nyitott kérdés egyelőre, hogy a forrásokban levő gens fogalmat magyarul használhatjuk-e törzsként?

A kora-középkori népcsoportok identitástudata a vezetőhöz – kagánhoz, királyhoz, és így tovább – köthető, s ez a társadalomtörténeti jelenség vagy egy dinasztia megjelenéséhez vagy az adott hatalmi struktúra széteséséhez és az adott identitástudat eltűnéséhez vezetett. Ez a hatalmi fluktuáció magyarázza a forrásokban gyorsan egymást követő népnevek gyakoriságát is: 

a legtöbb esetben az új népnevek azt jelzik, hogy új elitek léptek színre,

 és régebbiek tűntek el.

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„A Kárpát-medence kiürülése mellett nem szól semmilyen valódi bizonyíték. Sőt, sokkal több bizonyíték kezd felsorakozni amellett, hogy nem csak az emberi populáció maradt fenn, hanem az életmód, illetve kulturális jellegek is” – mondja Szenthe Gergely lapunknak. A régésszel az avar kor és a honfoglalás időszakának rejtélyeiről és új kutatási eredményekről beszélgettünk.

Régészeti szempontból hogyan tudjuk „tetten érni” a magyar steppeállamot?

Megvizsgáltam több mint háromszáz temetőt a Kárpát-medencében a legfontosabbak közül, és a fontosabb magányos sírok leletanyagát, kisebb földrajzi egységekre lebontva. Ennek a kutatásnak a nyomán néhány következtetést viszonylag magabiztosan levonhatunk.

A temetőket kulturális szempontból összekötő elsődleges jellegzetességek közül egyértelműen a részleges lovastemetkezéseket, a 10. századra jellemző fegyvereket, presztízstárgyakat, ékszereket kell kiemelnünk. Ha a Kárpát-medence földrajzi térképét magunk elé képzeljük, láthatjuk, hogy 

ez a régészeti emlékanyag összességében a medence sík részein, és a 2oo-4oo „méteres” dombvidékeken található meg. 

Vannak olyan makrorégiók, ahol egyetlen ilyen temetkezés sem ismert: ilyenek az Erdélyi-medence Kis-Szamostól és a Maros középső szakaszától keletre fekvő területei, vagy a Dunántúl nyugati és dél-nyugati részei.

Akkor hova koncentrálódnak ezek a leletek?

A presztízstárgyak és díszfegyverek 

főképpen a Felső-Tisza vidékére, illetve elszórtan a Nagyalföldre 

jellemzőek. 

 A 10. századi temetők, sírok Kárpát-medencében

Ennek komoly jelentősége van? 

Igen! Mennyiségük és elterjedésük jellege alapján ezt a régészeti-társadalomtörténeti jelenséget egyáltalán nem lehet a véletlen számlájára írni.  Ennek a régészeti leletanyagnak a földrajzi elterjedése az úgynevezett „nap hálózatrendszer” modellbe illeszkedik, mely 

egy centrumrégiótól függő több, kisebb-nagyobb periférikus régiót ír le.

 (Hodges, R.: Dark Age Economics. A New Audit. London 2012 – a szerk.)

Mit jelent ez pontosan?

Történeti értelmezésben a területek népességeinek ellenőrzése valószínűleg a klánrendszernek alárendelt személyek függőségi viszonyaiban kibomló struktúrák révén valósult meg, magyarul, 

a régészeti jelenségek térbeli sűrűsödése, szórt jellege és ezek elterjedése szerintem a hierarchikus klánrendszerrel magyarázható. 

A kötetben arra a konklúzióra is jutunk, hogy 

a magyar hatalmi struktúra a Kárpát-medencének csupán egy részét foglalja el, 

miközben a földrajzi térségben a „no-man's-land” féle területek (senkiföldje, ellenőrzésen kívül eső terület – a szerk.) jelentős arányával kell számolnunk, legalábbis a temetők tanúsága szerint.

Felmerül a kérdés, hogy mi volt a Magyar Nagyfejedelemség státusa az új földrajzi környezetben? A Nyugat és Bizánc perifériájáról beszélhetünk, vagy korántsem? Mire jutott?

Úgy fogalmaznék, hogy nem volt ezen nagyhatalmak perifériája a 10. században, de azzá vált a század vége felé. 

Hogy a kedves olvasók számára közérthetőbben szemléltessem, mire gondolok a centrum-periféria fogalompáros használatakor e konkrét esetben, egy jelenkori párhuzammal élnék.  

Napjainkban a kelet-közép-európai államok egyértelműen, mindenféle statisztikai szempontot figyelembe véve, az Európai Unió – remélem nem sértek meg ezzel egyetlen politikust sem – perifériái, ugyanis csatlakozásuktól kezdődően aszimmetrikusak a politikai és gazdasági kapcsolataik,

és a státuszuk az Unió centrumrégióinak számító „magállamaival” szemben, ugyanakkor kétségtelenül a részei, részesei ennek a gazdasági-politikai rendszernek, gondoljunk csak a felzárkózási alapokra. 

Vagyis?

Vagyis a 10. századi magyar hatalmi struktúra nem volt része a nyugati típusú feudális rendszernek – ahogy a korai avarok sem –, de távol állt a bizánci oikumenetől is, mindenféle szempontból: társadalmilag, gazdaságilag, vallásilag.

 A korabeli magyarság nem volt az akkori makrorendszerek része, ezért 10. századi szempontból nem beszélhetünk perifériáról,

hisz nem került a magyar hatalom egyik nagyhatalommal sem aszimmetrikus politikai, gazdasági helyzetbe. De csak egy ideig!

Géza és Szent István uralkodásával mindez alapjaiban változott meg: 

elkezdődött a nyugati struktúrák Kárpát-medencei implementációja, mely később, a 12–14. században éri el csúcspontját. Tehát úgy fogalmazhatunk, hogy Magyarország a nyugati rendszer része lett, és az aszimmetrikus kapcsolat miatt lett a Nyugat perifériája: e folyamat kezdete a 1o. század utolsó szakasza.

Miért bukott el a magyar steppeállam a Kárpát-medencében?

Úgy látom, hogy a 1o. századi eliteknek 

mindössze egy projektjük volt, az úgynevezett „B-terv” hiányzott,

ugyanakkor csupán formai szempontból bukott el a nomád struktúra, hiszen 

az elitek – egy részük legalábbis – átmentették a hatalmukat. 

Tegyük hozzá, számtalanszor történt ilyen a történelemben, hogy a gazdasági-politikai rendszer bukása ellenére a politikai elitek átmentik a hatalmukat. Végül is így született meg a középkori magyar állam, és az Árpádok így maradtak hatalmon még háromszáz évig. 

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Mit gondol a legújabb magyar őshaza-elméletekről? Milyen forgatókönyvet tart a legvalószínűbbnek?

Mindez nagyon komplex kérdéskör, illetve kevés forrás áll a rendelkezésünkre. Személyesen megelégedtem a kötetben is azzal, hogy rendszerezzem ezeket az őshaza-elméleteket. Ebben a pillanatban úgy látom, hogy az általam I. elméletnek (Az uráli „őshaza” elmélete – a szerk.) nevezett teória van jobban megindokolva. 

Ugyanakkor más eredetű, máshonnan érkező népegységek, csoportok csatlakozását sem zárhatjuk ki, például a 9. vagy később a 10. század folyamán, emiatt 

helyesebb inkább őshazákról, mintsem őshazáról beszélni. Azt javaslom, így vágjuk el a gordiuszi csomót: gondolkodjunk többes számban, az „ugor – török háború” több mint száz éve után!

Ön szerint hol és mikor jelent meg az a magyarnak nevezett identitás, ami ugyan ezer gyökerű, és jelentős változásokon ment keresztül a történelem során, de valamikor megszületett, és máig él? Akár a test története: a sejtek pár évente kicserélődnek, de a személy identitása nem változik.

Erre pontosan kitértem a kötetben, erről határozott véleményem is van: 

a politikai struktúra megjelenésével beszélhetünk biztosan identitásról. 

A gyökerek természetesen mélyebbre nyúlnak, de a magyar hatalmi struktúra megjelenésének a „keltezését”, amikor politikai jelentőségénél fogva megjelenik az írott forrásokban – vagyis belép a történelembe – 

egyértelműen a 9. századra tehetjük. 

Egyébként a 9-es a kedvenc számom, szóval emellett kitartok. 

Gáll Ervin

Milyen korlátokba ütközik a honfoglalás értelmezése? A honfoglalás menekülés volt, vagy egy sikeres politikai-katonai projekt?

A kérdés megítélése összességében inkább történészi hatáskör, nem véletlenül hagytam kérdőjeleket a kötetben is, hiszen a Kárpát-medencei magyar honfoglalásnak sem a kiváltó okáról, sem a lefolyásáról nincs közmegegyezés.

A történettudomány képviselőinek a nagyobb része a honfoglalás okát kettős jellegűnek véli: a 894-es hadjárat eredményeképpen 895 tavaszán Árpád már egyértelműen a terület meghódításának a céljával vonul be a Kárpát-medencébe – eszerint az elmélet szerint azonban a hódítást a besenyők előli menekülés idézte elő, mintegy a honfoglalással párhuzamosan. 

Egy másik álláspont szerint 894-ben nem lehet bizonyítani a besenyők támadását, 

éppen ezért a honfoglalás kapcsán menekülésről sem lehet beszélni. A besenyő támadás elvetése azt is jelenti, hogy a honfoglalás egy előre eltervezett katonai-politikai cél, egy „projekt” megvalósítása volt, ám itt le kell szögeznünk: nem tisztázott sem a hódítás iránya, sem az útvonala, sőt, ami sokkal problematikusabb, a „projekt” miért-je sem. 

Ezt hogy érti? Nem volt elég vonzó célpont a Kárpát-medence?

Nem tudjuk, melyek voltak a Kárpát-medencébe irányuló magyar migráció okai. 

A 9. század perspektívájából nézve – legalábbis számomra úgy tűnik – az Etelköznek nevezett terület sokkal több gazdasági előnyt kínált, mint a Kárpát-medence. 

Következtetésképpen ezt meg kellene indokolni a jövőben.

Jómagam inkább az első elméletet látom a valószínűbbnek: a honfoglalók politikai-katonai okok miatt, a besenyők támadásai nyomán hagyhatták el az Etelközt, s hogy e vereségből majdhogynem győztesként jöttek ki, azt a történelem bizonyítja. Például azzal, hogy magyarul beszélünk.

Veretes tarsolyok területi elterjedése a 10. századi Kárpát-medencében
Veretes tarsoly Kolozsvár-Szántó/Plugarilor utca 25. sírjából

Nyitókép: Miniatúra a Képes krónikából – A magyarok bejövetele

Összesen 3 komment

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bagoly-29
2026. június 06. 09:46
Mese, mese, meskete,....mikor írjátok végre le/fogadjátok el, hogy a Kárpát-medence a valódi őshazánk?
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konzekvencia
2026. június 06. 09:43
"Őshazák." Hát igen, jogos. Néhány honfoglaló törzs türk eredetű törzsneve is erre utal. A nyelvünk alapja viszont bizonyítottan Urali ugor, eredetű, a finnugor nyelvcsaládból.
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