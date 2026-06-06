Őshaza helyett őshazák? – Gáll Ervin régész a Mandinernek a magyar őstörténet nagy kérdéseiről

Igen! Mennyiségük és elterjedésük jellege alapján ezt a régészeti-társadalomtörténeti jelenséget egyáltalán nem lehet a véletlen számlájára írni. Ennek a régészeti leletanyagnak a földrajzi elterjedése az úgynevezett „nap hálózatrendszer” modellbe illeszkedik, mely

egy centrumrégiótól függő több, kisebb-nagyobb periférikus régiót ír le.

(Hodges, R.: Dark Age Economics. A New Audit. London 2012 – a szerk.)

Mit jelent ez pontosan?

Történeti értelmezésben a területek népességeinek ellenőrzése valószínűleg a klánrendszernek alárendelt személyek függőségi viszonyaiban kibomló struktúrák révén valósult meg, magyarul,

a régészeti jelenségek térbeli sűrűsödése, szórt jellege és ezek elterjedése szerintem a hierarchikus klánrendszerrel magyarázható.

A kötetben arra a konklúzióra is jutunk, hogy

a magyar hatalmi struktúra a Kárpát-medencének csupán egy részét foglalja el,

miközben a földrajzi térségben a „no-man's-land” féle területek (senkiföldje, ellenőrzésen kívül eső terület – a szerk.) jelentős arányával kell számolnunk, legalábbis a temetők tanúsága szerint.

Felmerül a kérdés, hogy mi volt a Magyar Nagyfejedelemség státusa az új földrajzi környezetben? A Nyugat és Bizánc perifériájáról beszélhetünk, vagy korántsem? Mire jutott?

Úgy fogalmaznék, hogy nem volt ezen nagyhatalmak perifériája a 10. században, de azzá vált a század vége felé.

Hogy a kedves olvasók számára közérthetőbben szemléltessem, mire gondolok a centrum-periféria fogalompáros használatakor e konkrét esetben, egy jelenkori párhuzammal élnék.

Napjainkban a kelet-közép-európai államok egyértelműen, mindenféle statisztikai szempontot figyelembe véve, az Európai Unió – remélem nem sértek meg ezzel egyetlen politikust sem – perifériái, ugyanis csatlakozásuktól kezdődően aszimmetrikusak a politikai és gazdasági kapcsolataik,

és a státuszuk az Unió centrumrégióinak számító „magállamaival” szemben, ugyanakkor kétségtelenül a részei, részesei ennek a gazdasági-politikai rendszernek, gondoljunk csak a felzárkózási alapokra.

Vagyis?

Vagyis a 10. századi magyar hatalmi struktúra nem volt része a nyugati típusú feudális rendszernek – ahogy a korai avarok sem –, de távol állt a bizánci oikumenetől is, mindenféle szempontból: társadalmilag, gazdaságilag, vallásilag.

A korabeli magyarság nem volt az akkori makrorendszerek része, ezért 10. századi szempontból nem beszélhetünk perifériáról,

hisz nem került a magyar hatalom egyik nagyhatalommal sem aszimmetrikus politikai, gazdasági helyzetbe. De csak egy ideig!

Géza és Szent István uralkodásával mindez alapjaiban változott meg:

elkezdődött a nyugati struktúrák Kárpát-medencei implementációja, mely később, a 12–14. században éri el csúcspontját. Tehát úgy fogalmazhatunk, hogy Magyarország a nyugati rendszer része lett, és az aszimmetrikus kapcsolat miatt lett a Nyugat perifériája: e folyamat kezdete a 1o. század utolsó szakasza.

Miért bukott el a magyar steppeállam a Kárpát-medencében?

Úgy látom, hogy a 1o. századi eliteknek

mindössze egy projektjük volt, az úgynevezett „B-terv” hiányzott,

ugyanakkor csupán formai szempontból bukott el a nomád struktúra, hiszen

az elitek – egy részük legalábbis – átmentették a hatalmukat.

Tegyük hozzá, számtalanszor történt ilyen a történelemben, hogy a gazdasági-politikai rendszer bukása ellenére a politikai elitek átmentik a hatalmukat. Végül is így született meg a középkori magyar állam, és az Árpádok így maradtak hatalmon még háromszáz évig.