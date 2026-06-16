Árpád-kori időutazás az M1-es autópálya alatt – nyomozás egy középkori kút rejtélye után

A jelenség és a belőle előkerült, másodlagos felhasználású faedény pontos korhatározását nem segítette, hogy mind a környező árkok, mind pedig a kútszerű gödör leletanyag nélküli volt, ám tegyük hozzá: ez a leletszegénység nem ritka a kora Árpád-kori lelőhelyeken.

Mi tehát a fő probléma?

Nos. Hordószerű faedényeket már a római kortól ismerünk, de a középkorban a dongákat összetartó abroncsokat a legtöbb esetben fűzfa- vagy mogyoróvesszőkből hajlították, és bár ismertek példák kisebb edények esetében vas abroncsokra is, nem ez volt az általános.

Tehát van egy komplex jelenségünk, amely egy nem keltezhető korú, de az Árpád-kori településszerkezetbe szervesen illeszkedő gödörből és az abba belevezető árokból áll, melynek

az aljáról előkerült a korszak leleteihez képest atipikus faedény.

Hogyan kerülhetett egy Árpád-házi faluba egy akár 18–19. századi kádár munkája?

Elképzelhető, hogy az árokrendszer és az emlegetett kútszerű gödör egész egyszerűen későbbi, mint az Árpád-kori település.

Hadd magyarázzam el egy régészeti feltárás első munkafázisának, a humuszolásnak a módszertanát! Egy teljes felületű régészeti feltárást úgy kell elképzelni, hogy a nagyobb feltárandó felületek esetén a munkagépek rézsűkanállal egy tükörfelületet alakítanak ki abban a mélységben, ahol a művelt, magas humusztartalmú felső talajréteg elválik a jóval kisebb szervesanyag-tartalmú, jellemzően világosabb, tömörebb altalajtól.

Az altalaj jellemzően a legutolsó jégkorszak idején, vagy korábban rakódott le, és a régészeti korú, későbbi beleásások jellemzően az akkori járószintről, magasabb szervesanyag-tartalmú talajjal töltődtek meg, így a világosabb altalajtól elváló, sötétebb színű foltként jelentkeznek.

De!

A bolygatásokat, legyenek azok bármilyen korúak, a feltárás kezdetekor egyszerre látjuk,

és a foltjuk alapján nagyrészt csak a 20. században ásott, modern kori jelenségek válnak el egyértelműen a többitől.

Vagyis?

Vagyis

a folt alapján egy 11. századi beásást nem lehet megkülönböztetni egy 16–17. századi beásástól,

ha nem futnak egymásba: ilyen esetben a későbbi jelenség foltja, ha szerencsénk van, látható módon elválik a korábban kiásott jelenségétől.

Mire jutottak?

A leletanyag hiánya sem segített a kérdés megoldásában, ezért a természettudományokhoz fordultunk.

A székesfehérvári Szent István Király Múzeum dendrokronológiai laborjában a kollégák megvizsgálták a faedény dongáiból vett mintákat. Megállapították, hogy az edény tölgyfából készült. Több dongából össze tudtak rakni egy 129 évgyűrűt tartalmazó sort, azonban nem sikerült az évgyűrűsort egyértelműen abszolút, naptári dátumokkal megfeleltetni.

Ekkor a Nemzeti Régészeti Intézet sietett a segítségünkre, és az ő költségükre volt lehetőségünk három mintát a debreceni Isotoptech Zrt. részére elküldeni, ahol

szénizotópos kormeghatározási móddal remélhetőleg ki tudjuk majd deríteni a faedény dongáit alkotó fák kivágásának korát.

A minták vizsgálata jelenleg is folyamatban van.

A jó állapotban megmaradt, sajtárszerű faedény dongáit két vas abroncs fogta össze (forrás: Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum)

Milyen következtetéseket vonhatunk le? Mit tudunk a falu történetéről és mindennapi életéről a leletek alapján?

A területet egy kisebb létszámú közösség az Árpád-kor első időszakában, a 11–12. század idején, valószínűleg több generációnyi időn át lakta, erre utal a viszonylag sok földbe mélyített ház, valamint a nagyszámú külső kemence.

Azt, hogy a 12. század után miért nem használták tovább a területet, nem tudjuk,

se azt, hogy hova költöztek tovább.

A pár száz méterre nyugatra, az ácsi katódgyár alatt előkerült hasonló korú leletekhez kapcsolódóan a kollégák belekezdtek egy mikrorégiós kutatásba, remélhetőleg azt ki tudják majd terjeszteni erre a területre is.

A őrlőkőtöredékek alapján valószínű, hogy az egykor itt élt emberek

földműveléssel, gabonatermesztéssel foglalkoztak,

de remélhetőleg ennél részletesebb képet tudunk majd alkotni róluk a teljes körű feldolgozás után.

Mikorra várhatjuk az eredményeket?

A feltárásnak és a faedény vizsgálatának az eredményeit az ősz végén kívánjuk a társszerző kollégákkal – Győri-Pórszász Anna, Kuny Domokos Múzeum, illetve Rétfalvi Teofil, Szent István Király Múzeum – közösen bemutatni.

Hogy néz ki a példamutató szakmai összefogás, ami a feltárásra jellemző?

Az M1-es autópálya bővítése során a szükséges régészeti feladatellátást a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ Nemzeti Régészeti Intézete koordinálja, ezt a feltárást a győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum végezte, illetve itt zajlik a leletanyag elsődleges feldolgozása, az ásatási dokumentáció összeállítása is.

A természettudományos vizsgálatok a székesfehérvári Szent István Király Múzeum és a Nemzeti Régészeti Intézet szakembereinek szíves segítségével valósulhattak meg. A leletanyag végül a tatai Kuny Domokos Múzeum régészeti gyűjteményét fogja gyarapítani.

Árpád-kor a kerekek alatt – friss megfigyeléseink alapján az egykori falu jelenségei az autópálya alá, sőt, az autópálya másik oldalára is átnyúlnak (a fotót az MKIF készíttette)

Nyitókép: Feltárás madártávlatból – az árkok egykori vízelvezető, telekhatároló funkcióval rendelkezhettek vagy karámként is szolgálhattak (a fotót az MKIF készíttette)