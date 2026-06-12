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m1 autópálya győr - moson - sopron vármegyei rendőr - főkapitányság baleset

Megrázó képsorok az M1-es autópályán történt tragikus balesetek helyszínéről (VIDEÓ)

2026. június 12. 19:32

A két balesetben összesen nyolcan haltak meg.

2026. június 12. 19:32
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Megrázó képsorokat rögzített a Kisalföld az M1-es autópályán péntek hajnalban történt tragikus baleset helyszínéről. A két balesetben összesen nyolcan haltak meg.

Mint írtuk, elalvás okozhatta mindkét súlyos balesetet péntek hajnalban az M1-es autópályán – közölte a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.

Azt írták, hogy az első baleset pénteken 4 óra 30 perc körül történt, amelyben eddig tisztázatlan körülmények között, vélhetően elalvás miatt egy török állampolgár által vezetett tehergépkocsi a 115-ös kilométerben, a tereléssel elzárt úton leállított munkagépeknek ütközött és kigyulladt; a sofőr a balesetben életét vesztette.

A helyszínen már több rendőri egység intézkedett, amikor 5 óra 15 perc körül, valószínűleg a lassuló forgalom következtében újabb közlekedési baleset történt az autópálya 113-as kilométerében, mintegy 1600 méterrel az előző balesettől.

Ennek során egy moldáv honosságú kisbusz – feltehetően elalvás miatt – nekiütközött az előtte haladó ukrán járműszerelvény hátuljának – tették hozzá.

A baleset következtében a kisbuszban utazó külföldi férfiak közül heten elhunytak, két embert a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállítottak – közölték.

A balesetek körülményeit a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja – áll a közleményben.

Képernyőfotó: Youtube

 