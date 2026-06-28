Lezuhant a legnagyobb szaúdi olajóriás helikoptere: mindenki meghalt

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A Reuters információi szerint a helikopter-baleset nem sokkal azután következett be, hogy az Aramco újraindította a kőolaj betöltését a ras tanurai terminálon.
Lezuhant a szaúdi állami olajóriás, az Aramco helikoptere Szaúd-Arábia keleti partvidékén, Ras Tanura térségében. A BBC beszámolója szerint a szaúdi állami hírügynökség megerősítette, hogy a szerencsétlenségben a légi járművön tartózkodó mind a tizennégy ember életét vesztette. Az áldozatok valamennyien szaúdi állampolgárok voltak.
A baleset a Hormuzi-szorostól nyugatra fekvő területen, helyi idő szerint hajnali hat órakor történt. A katasztrófa pontos okai egyelőre ismeretlenek, az illetékes szaúdi hatóságok azonnal megindították a vizsgálatot a körülmények tisztázására. A szaúdi energiaügyi minisztérium hivatalos közleményben fejezte ki részvétét az elhunytak hozzátartozóinak.
A Reuters hírügynökség információi szerint a helikopter-baleset nem sokkal azután következett be, hogy
az Aramco mintegy négy hónapig tartó leállást követően pénteken újraindította a kőolaj betöltését a ras tanurai terminálon.
Ras Tanura stratégiai fontosságú helyszín a globális energiapiacon, itt található az állami olajvállalat egyik legnagyobb finomítója, amely egyben a közel-keleti régió egyik legjelentősebb ilyen létesítménye is.
A térségben az utóbbi időben jelentősen felgyorsult a nyersanyag-kitermelés és az export. Szaúd-Arábia, mint a világ legnagyobb olajexportőre, a közelmúltban fokozta a szállításokat, mivel a közel-keleti kitermelők igyekeznek felpörgetni az olaj- és gázexportot az Egyesült Államok és Irán között körvonalazódó ideiglenes megállapodás előtt. Az állami többségű Aramco a világ egyik legnagyobb vállalata, amely 2022-ben a legértékesebb cégnek számított, és 2025-ös adatok szerint az éves bevétele alapján továbbra is a világ öt legjelentősebb vállalata közé tartozik.
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