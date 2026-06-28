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aramco helikopter baleset

Lezuhant a legnagyobb szaúdi olajóriás helikoptere: mindenki meghalt

2026. június 28. 20:13

A Reuters információi szerint a helikopter-baleset nem sokkal azután következett be, hogy az Aramco újraindította a kőolaj betöltését a ras tanurai terminálon.

2026. június 28. 20:13
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Lezuhant a szaúdi állami olajóriás, az Aramco helikoptere Szaúd-Arábia keleti partvidékén, Ras Tanura térségében. A BBC beszámolója szerint a szaúdi állami hírügynökség megerősítette, hogy a szerencsétlenségben a légi járművön tartózkodó mind a tizennégy ember életét vesztette. Az áldozatok valamennyien szaúdi állampolgárok voltak.

A baleset a Hormuzi-szorostól nyugatra fekvő területen, helyi idő szerint hajnali hat órakor történt. A katasztrófa pontos okai egyelőre ismeretlenek, az illetékes szaúdi hatóságok azonnal megindították a vizsgálatot a körülmények tisztázására. A szaúdi energiaügyi minisztérium hivatalos közleményben fejezte ki részvétét az elhunytak hozzátartozóinak.

A Reuters hírügynökség információi szerint a helikopter-baleset nem sokkal azután következett be, hogy 

az Aramco mintegy négy hónapig tartó leállást követően pénteken újraindította a kőolaj betöltését a ras tanurai terminálon. 

Ras Tanura stratégiai fontosságú helyszín a globális energiapiacon, itt található az állami olajvállalat egyik legnagyobb finomítója, amely egyben a közel-keleti régió egyik legjelentősebb ilyen létesítménye is.

A térségben az utóbbi időben jelentősen felgyorsult a nyersanyag-kitermelés és az export. Szaúd-Arábia, mint a világ legnagyobb olajexportőre, a közelmúltban fokozta a szállításokat, mivel a közel-keleti kitermelők igyekeznek felpörgetni az olaj- és gázexportot az Egyesült Államok és Irán között körvonalazódó ideiglenes megállapodás előtt. Az állami többségű Aramco a világ egyik legnagyobb vállalata, amely 2022-ben a legértékesebb cégnek számított, és 2025-ös adatok szerint az éves bevétele alapján továbbra is a világ öt legjelentősebb vállalata közé tartozik.

Nyitókép: Fayez Nureldine / AFP

 

Összesen 4 komment

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Sorrend:
Palmoilfree
2026. június 28. 21:01
Nem voltak felkészülve a hőségre.
Válasz erre
1
0
Tapeino
2026. június 28. 20:52
Oh, micsoda véletlen baleset!!!
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5
0
bispora
2026. június 28. 20:41
Nyilván baleset, más lehetőség fel sem merülhet!
Válasz erre
7
0
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