Lezuhant a legnagyobb szaúdi olajóriás helikoptere: mindenki meghalt

Lezuhant a szaúdi állami olajóriás, az Aramco helikoptere Szaúd-Arábia keleti partvidékén, Ras Tanura térségében. A BBC beszámolója szerint a szaúdi állami hírügynökség megerősítette, hogy a szerencsétlenségben a légi járművön tartózkodó mind a tizennégy ember életét vesztette. Az áldozatok valamennyien szaúdi állampolgárok voltak.

A baleset a Hormuzi-szorostól nyugatra fekvő területen, helyi idő szerint hajnali hat órakor történt. A katasztrófa pontos okai egyelőre ismeretlenek, az illetékes szaúdi hatóságok azonnal megindították a vizsgálatot a körülmények tisztázására. A szaúdi energiaügyi minisztérium hivatalos közleményben fejezte ki részvétét az elhunytak hozzátartozóinak.