Magyar Péter tagad: „A pihenésünket és az utazásunkat magam fizettem”

A pihenésünket és az utazásunkat magam fizettem. Lehet így is – jelentette ki közösségi oldalára feltöltött posztjában vasárnap a miniszterelnök.

Magyar Péter azt is írta a bejegyzésben: „Kedves propagandisták! Soha nem ültem helikopteren, elnöki lakosztályban sem aludtam”.