Magyar Péter tagad: „A pihenésünket és az utazásunkat magam fizettem”

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A kormányfő azután reagált a gyerekeivel töltött törökországi nyaralását firtató bejegyzésekre, hogy Bohár Dániel jelezte: a medencés szelfi alapján megtalálhatta, hol nyaralt Magyar Péter.
A pihenésünket és az utazásunkat magam fizettem. Lehet így is – jelentette ki közösségi oldalára feltöltött posztjában vasárnap a miniszterelnök.
Magyar Péter azt is írta a bejegyzésben: „Kedves propagandisták! Soha nem ültem helikopteren, elnöki lakosztályban sem aludtam”.
A kormányfő azután reagált a gyerekeivel töltött törökországi nyaralását firtató bejegyzésekre, hogy Bohár Dániel „Helikopter, elnöki lakosztály, milliós árak?” című posztjában jelezte: a medencés szelfi alapján megtalálhatta, hol nyaralt Magyar Péter. Azt kérdezte a miniszterelnöktől: „Jól látom, hogy ez a Güral Premier Hotel Presidential Pool Suite?”
(MTI)
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala