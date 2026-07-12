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bohár dániel helikopter Magyar Péter utazás

Magyar Péter tagad: „A pihenésünket és az utazásunkat magam fizettem”

2026. július 12. 17:22

A kormányfő azután reagált a gyerekeivel töltött törökországi nyaralását firtató bejegyzésekre, hogy Bohár Dániel jelezte: a medencés szelfi alapján megtalálhatta, hol nyaralt Magyar Péter.

2026. július 12. 17:22
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A pihenésünket és az utazásunkat magam fizettem. Lehet így is – jelentette ki közösségi oldalára feltöltött posztjában vasárnap a miniszterelnök.

Magyar Péter azt is írta a bejegyzésben: „Kedves propagandisták! Soha nem ültem helikopteren, elnöki lakosztályban sem aludtam”.

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A kormányfő azután reagált a gyerekeivel töltött törökországi nyaralását firtató bejegyzésekre, hogy Bohár Dániel „Helikopter, elnöki lakosztály, milliós árak?” című posztjában jelezte: a medencés szelfi alapján megtalálhatta, hol nyaralt Magyar Péter. Azt kérdezte a miniszterelnöktől: „Jól látom, hogy ez a Güral Premier Hotel Presidential Pool Suite?”

(MTI)

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

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Összesen 122 komment

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pollip
2026. július 12. 19:27
A slepp, a biztonsági személyzet ott tartózkodását ki fizette?
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2
0
harald
2026. július 12. 19:27
ÉszreVettétek, már semmi olyat nem tud állítani poloska, amire kimennének az emberek !! És pont ez a csavar a technikájukban. Abszólut TROLL !! De eljön még okt. 23-a.
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1
0
llancsi74
2026. július 12. 19:23
Nem azt mondta,hogy nyáron nincs szabadság? Vagy csak mindenki másnak nincs...Luxizással mi újság????
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2
0
macskieusz
2026. július 12. 19:18
Eközben, itthon, teljesen kiszáradnak a Tiszás nők.
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4
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