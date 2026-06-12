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vitézy dávid vizsgálat autópálya

Azonnali, soron kívüli vizsgálatot rendelt el Vitézy Dávid az M1-es autópályán történt tragédia ügyében

2026. június 12. 12:18

„Egyúttal szeretném őszinte részvétemet kifejezni az elhunytak családjainak” – fogalmazott a miniszter.

2026. június 12. 12:18
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A miniszterelnöki elrendelés alapján azonnali, soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az M1-es autópályán péntek hajnalban történt tragikus baleset kapcsán.

Vitézy Dávid azt írta a Facebook-oldalán, hogy a vizsgálatot különösen az autópályát üzemeltető koncessziós társaság által alkalmazott és jelenleg érvényben lévő forgalomterelésekre tekintettel rendelte el.

Egyúttal szeretném őszinte részvétemet kifejezni az elhunytak családjainak”

– fogalmazott a miniszter.

A koncessziós szerződésben vállalt feladatok műszaki megfelelőségének ellenőrzéséért a Magyar Közút Nonprofit Zrt. felel, ez a cég készíti a jelentést, amelyet a miniszterelnök kért az autópálya-terelések okozta közlekedésbiztonsági helyzetről az M1-es autópályán történt péntek hajnali halálos baleset miatt közölte az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-t az MTI-vel.

A társaság az MTI megkeresésére azt válaszolta, folyamatosan kapcsolatban állnak a Magyar Közúttal és minden információt átadtak, minden információ a rendelkezésükre áll, és ha további adatokra van szükségük, azokat is biztosítják számukra. 

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Nyitókép: MTI/Zoltan Kocsis

 

Összesen 47 komment

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DE JÓ
2026. június 12. 13:57
Minek?
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0
Janika50
2026. június 12. 13:54
A "szakember" miniszter, -az még nem derült ki soha, miben szakember- mit akar vizsgálni? Az út üzemeltetőjének mi köze van ahoz, hogy egy karbantartásnál, épitkezésnél a csökkentett sebességnél közel a megengedett duplásával közlekednek? Miket beszélek, nem közlekednek, örjöngenek. Nemrég haladtam oda, vissza az M 31-en. Mozgó terelés volt, 60 km/óra csökkentett sebességgel. Vörös X-el jelőlt forgalmisáv. 60 köröl, haladtam, jobbról, mégegyszer, jobbrol a zárt sávban, úgy téptek el mellettünk, minha állnánk. Pedig az ilyen jelzéssel ellátott forgalmisávra átmenetileg sem! szabad ráhajtani. Való igaz, nem volt dupla terelővonal. Tehát valószinü ennek a betartatása a fogdmegek feladata lenne. A reggeli tragédiáról, részvétem az áldozatok hozzátartozóinak. Hajnal,fáradtság, tempómat, -átkozott legyen aki kitalálta, évtizedek óta vezetek ilyen autókat, szinte soha nem használom a berendezést- és megvan a tragédia.
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hakapeszim
2026. június 12. 13:42
"Rodolfohakapeszim 2026. június 12. 13:38 Mert te aztán egy logisztikai és közlekedési szakértő vagy, mert kamionon dolgozol egy ideje. Értem" Számolj. Hány kamion lép be naponta az országba, mekkora egy vonat kapacitása stb. Aztán beszéljünk. Egyébként igen, eredetileg mérnöknek tanultam.
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analysator
2026. június 12. 13:39
Az a kérdés, hogy melyik rendört rúgják majd ki? Amelyik a legelső vizsgálati jelentést küldi, mert nem elég alapos a jelentés, vagy amelyik a másodikat küldi, mert nem elég gyorsan küldte?
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