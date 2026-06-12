Azonnali, soron kívüli vizsgálatot rendelt el Vitézy Dávid az M1-es autópályán történt tragédia ügyében

A miniszterelnöki elrendelés alapján azonnali, soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az M1-es autópályán péntek hajnalban történt tragikus baleset kapcsán.

Vitézy Dávid azt írta a Facebook-oldalán, hogy a vizsgálatot különösen az autópályát üzemeltető koncessziós társaság által alkalmazott és jelenleg érvényben lévő forgalomterelésekre tekintettel rendelte el.