Moldávok az M1-esen történt horrorbaleset áldozatai

Nyolcan haltak meg péntek reggel az M1-esen
Magyar Péter a kormány nevében őszinte részvétét fejezte ki a hozzátartozóknak.
Összesen nyolcan vesztették életüket.
Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk, péntek hajnalban több álló munkagépnek hajtott neki egy kamion az M1-es autópálya 115-ös kilométerszelvényénél, Töltéstava térségében, a Hegyeshalom felé vezető irányban. A jármű összetolta a gépeket, majd kigyulladt a fülkéje, és a tűz a rakományára is átterjedt, a sofőr a helyszínen az életét vesztette.
Ezt is ajánljuk a témában
Magyar Péter a kormány nevében őszinte részvétét fejezte ki a hozzátartozóknak.
A balesettől mindösszesen egy kilométerre 5 óra 10 perc körül a 113-as kilométerszelvénynél egy kisbusz nekiütközött egy, az előző baleset miatt forgalmi okból álló tehergépkocsinak.
A kisbuszban összesen kilencen utaztak, közülük hét személy a helyszínen meghalt, ketten megsérültek.
Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán azt írta: „A kormány nevében őszinte részvétemet fejezem ki az M1-es autópályán hajnalban történt balesetben elhunyt nyolc külföldi állampolgár családjának. A sérülteknek jobbulást kívánunk!”
Mogyorósi Tünde, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense a 24.hu-nak elmondta, hogy moldáv rendszáma volt annak a kamionnak, amely kigyulladt, miután egy munkagépnek ütközött, valamint moldáv rendszáma volt annak a kisbusznak is, amelyben heten vesztették életüket.
Nyitókép: Képernyőmentés