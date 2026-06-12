Moldávok az M1-esen történt horrorbaleset áldozatai

A kisbuszban összesen kilencen utaztak, közülük hét személy a helyszínen meghalt, ketten megsérültek.

Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán azt írta: „A kormány nevében őszinte részvétemet fejezem ki az M1-es autópályán hajnalban történt balesetben elhunyt nyolc külföldi állampolgár családjának. A sérülteknek jobbulást kívánunk!”

Mogyorósi Tünde, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense a 24.hu-nak elmondta, hogy moldáv rendszáma volt annak a kamionnak, amely kigyulladt, miután egy munkagépnek ütközött, valamint moldáv rendszáma volt annak a kisbusznak is, amelyben heten vesztették életüket.