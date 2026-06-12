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hegyeshalom m1 autópálya Magyar Péter autópálya

Moldávok az M1-esen történt horrorbaleset áldozatai

2026. június 12. 08:47

Összesen nyolcan vesztették életüket.

2026. június 12. 08:47
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Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk, péntek hajnalban több álló munkagépnek hajtott neki egy kamion az M1-es autópálya 115-ös kilométerszelvényénél, Töltéstava térségében, a Hegyeshalom felé vezető irányban. A jármű összetolta a gépeket, majd kigyulladt a fülkéje, és a tűz a rakományára is átterjedt, a sofőr a helyszínen az életét vesztette.  

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A balesettől mindösszesen egy kilométerre 5 óra 10 perc körül a 113-as kilométerszelvénynél egy kisbusz nekiütközött egy, az előző baleset miatt forgalmi okból álló tehergépkocsinak. 

A kisbuszban összesen kilencen utaztak, közülük hét személy a helyszínen meghalt, ketten megsérültek.

Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán azt írta: „A kormány nevében őszinte részvétemet fejezem ki az M1-es autópályán hajnalban történt balesetben elhunyt nyolc külföldi állampolgár családjának. A sérülteknek jobbulást kívánunk!”

Mogyorósi Tünde, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense a 24.hu-nak elmondta, hogy moldáv rendszáma volt annak a kamionnak, amely kigyulladt, miután egy munkagépnek ütközött, valamint moldáv rendszáma volt annak a kisbusznak is, amelyben heten vesztették életüket. 

Nyitókép: Képernyőmentés

 