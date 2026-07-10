Ft
Ft
31°C
15°C
Ft
Ft
31°C
15°C
07. 10.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 10.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
főispán középkor vármegye történész amerika

Nem a középkor volt sötét, hanem a felvilágosodás. Amúgy meg kinek a neve jelenti azt, hogy fényhozó? Luciferé. Ennyit erről

2026. július 10. 06:12

A főispánok, a vármegyék és a középkor védelmében.

2026. július 10. 06:12
null
Szilvay Gergely
Szilvay Gergely

„A vármegyéknek befellegzett, a fő­ispánok is mehetnek vissza a középkorba” – szól a 444 címe azon alkotmány­módosítási tervezet kapcsán, miszerint vármegyék helyett újra megyékben élünk majd, amelyeket főispánok helyett kormánybiztosok irányítanak. Azon nem lepődünk meg, hogy a progresszívoknak nincs történelmi érzékük, de ezt akkor is nagyon elmérték. 

A vármegye elnevezés az államalapítástól 1950-ig létezett, hiába ment át számos alakváltozáson maga a vármegye, volt királyi, nemesi, paraszti és polgári változata is. Az ispán titulus valóban használatos volt a középkorban, ám a főispán elnevezést 1526-ban vezették be, és úgyszintén 1950-ig maradt érvényben. A középkort nagyjából az 5. század végétől (Róma bukása) szokás számolni tőlünk nyugatra Amerika felfedezéséig (1492), nálunk épp 1526-ig, a mohácsi vészig, a középkori magyar állam végéig. Ezek persze szimbolikus dátumok, az akkor élő emberek nem tudták, hogy január elsején új kor kezdődik majd a jövő történészei szerint. De a főispán inkább reneszánsz, kora újkori gyökerű elnevezés, nem középkori. Gondolom, a huszadik századot semmi szín alatt nem sorolnánk a középkorhoz. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Azt pedig mindenki kitalálhatta az 1950-es dátumból, hogy mind a vár­megye, mind a főispán elnevezést a múltat végképp eltörölni akaró kommunisták, konkrétan Rákosi törölte el. Ezzel lényegében baltacsapást mért a nemzet történelmi gyökereire. 

A múltnélküliség márpedig nemcsak az egyén, hanem egy közösség esetében is pszichózist okoz. 

Egészséges nemzet szerves egységben van a múltjával. De hát ugye ez örök vita a konzervatívok és a progresszívok között. 

Lehetne magyarázat a 444-esek részéről, hogy a középkorozás az avíttság, az elmaradottság szinonimája, ami sajnos így is van. Csak épp tévképzet, amit a reneszánsznak és a felvilágosodásnak köszönhetünk; akkor találták ki azt is, hogy az ókor és a saját koruk közt lévő időszak egy sötét köztes kor, „középkor” volt. 

A konzervatív szerzők azonban általában kedvelik a középkort. A konzervatív jelzőt kitaláló, 1818-ban alapított Le Conservateur című lap egyik életre hívója, az ellenforradalmár, egyben romantikus író François-René de Chateaubriand a kereszténység nagyszerűségéről szóló kötetében magasztalja a középkort, de Gilbert Keith Chesterton sem marad el ezzel, Christopher Dawson brit katolikus történész magyarul épp tavaly megjelent kötetében, a Hit formálta civilizációban magasztalja a középkort, s még sorolhatnánk. Seb Falk oxfordi történész szerint a tudomány rengeteget fejlődött a középkorban, elsősorban a csillagászat, de minden más is. A demokráciaelmélet tankönyvei a középkori feudális berendezkedést a hatalommegosztás, az önigazgató szerzetesközösségeket a demokrácia, a királyi tanácsot a kortárs kormányok előzményének tekintik. Étienne Gilson két hatalmas könyvet szentelt a középkori filozófiának. 

Szóval a középkorral kapcsolatos kortárs lenézés igaztalan, a középkor nem elvetendő, hanem követendő időszak. Leginkább szellemi értelemben. Gilson szerint az emberi gondolkodás akkor ért fel a hegy csúcsára, ahonnan a legjobban megérinthette Istent, intuíció és racionális magyarázat egybekapcsolódott, mégpedig Aquinói Szent Tamás munkássága által. A felvilágosodás valójában lesétált a hegy túloldalán a völgybe, nyugodtan nevezhetnénk – teszem én hozzá – elsötétülésnek is. Nem a középkor volt sötét, hanem a felvilágosodás. Amúgy meg kinek a neve jelenti azt, hogy fényhozó? Luciferé. Ennyit erről.

Nyitókép: Guillaume Geefs belga szobrász bukott angyalt – sokak szerint Lucifert – ábrázoló alkotása
Fotó: Pixabay

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!