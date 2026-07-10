Nem a középkor volt sötét, hanem a felvilágosodás. Amúgy meg kinek a neve jelenti azt, hogy fényhozó? Luciferé. Ennyit erről

„A vármegyéknek befellegzett, a fő­ispánok is mehetnek vissza a középkorba” – szól a 444 címe azon alkotmány­módosítási tervezet kapcsán, miszerint vármegyék helyett újra megyékben élünk majd, amelyeket főispánok helyett kormánybiztosok irányítanak. Azon nem lepődünk meg, hogy a progresszívoknak nincs történelmi érzékük, de ezt akkor is nagyon elmérték.

A vármegye elnevezés az államalapítástól 1950-ig létezett, hiába ment át számos alakváltozáson maga a vármegye, volt királyi, nemesi, paraszti és polgári változata is. Az ispán titulus valóban használatos volt a középkorban, ám a főispán elnevezést 1526-ban vezették be, és úgyszintén 1950-ig maradt érvényben. A középkort nagyjából az 5. század végétől (Róma bukása) szokás számolni tőlünk nyugatra Amerika felfedezéséig (1492), nálunk épp 1526-ig, a mohácsi vészig, a középkori magyar állam végéig. Ezek persze szimbolikus dátumok, az akkor élő emberek nem tudták, hogy január elsején új kor kezdődik majd a jövő történészei szerint. De a főispán inkább reneszánsz, kora újkori gyökerű elnevezés, nem középkori. Gondolom, a huszadik századot semmi szín alatt nem sorolnánk a középkorhoz.