A gyógyszeriparból igazolt új államtitkárt Hegedűs Zsolt
Becságh Péter korábban a Roche Magyarország egészségügyi innovációért felelős vezetőjeként dolgozott.
Szimbolikus, hogy egy új kormányzat mit tart a legfontosabbnak, melyek az elsők között elfogadott törvényeik.
„A vármegye ezeresztendős kifejezés, még első királyunk, Szent István idejében alakult ki. Azóta is, szinte változatlan formában fennmaradt.
Nem avítt, historikus sallang, hanem a magyar közigazgatás alapja egy évezred óta.
Nem a Fideszhez vagy Orbán Viktorhoz kötődik – ők csak korrigálták (sajnos, meglehetős késéssel) Rákosi Mátyás és kommunista, magyargyűlölő terroristáinak merényletét. A bolsevikok voltak az elsők és eddig egyetlenek, akik cezúrát húztak történelmünkben, megpróbálták eltagadni, meghamisítani azt és megszakítani az Árpádokig visszanyúló folytonosságot. A szó nem kerül külön pénzbe, nem sért senkit, de szimbolikus ereje van.
Legközelebb a koronás címert cserélik le, vagy az Árpád-sávból (a tévesen négy folyammal azonosított mezők – Duna, Tisza, Dráva, Száva – közül) csak a „Tiszát” hagyják meg?
A piros-fehér-zöld lobogó helyett jön a szivárványos (voltak már erre utaló jelek)? Sőt, az egyszerűség kedvéért, félreértések elkerülése végett az állam nevét is Magyarország helyett a valóságot jobban tükröző Magyarpéterországra változtatják?
Az új kormány szemlátomást a rombolásban, illetve a lenyúlásban leli kedvét, ahhoz ért; és ez könnyebb is, mint építeni.
Az előző kabinet megcsinált egy tehetséggondozó műhelyt (Mathias Corvinus Collegium: MCC) diákokkal, tanárokkal, intézményrendszerrel, médiával, bejáratták, branddé tették, még külföldön is, most majd beárad oda is a Tisza, elveszi, tönkreteszi, megszünteti.”
(Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert)