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Tisza Párt vármegye Magyar Péter orbán viktor

Évezredek és percemberkék

2026. július 05. 06:27

Szimbolikus, hogy egy új kormányzat mit tart a legfontosabbnak, melyek az elsők között elfogadott törvényeik.

2026. július 05. 06:27
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Ungváry Zsolt
Ungváry Zsolt
Vasárnap.hu

„A vármegye ezeresztendős kifejezés, még első királyunk, Szent István idejében alakult ki. Azóta is, szinte változatlan formában fennmaradt.

Nem avítt, historikus sallang, hanem a magyar közigazgatás alapja egy évezred óta.

Nem a Fideszhez vagy Orbán Viktorhoz kötődik – ők csak korrigálták (sajnos, meglehetős késéssel) Rákosi Mátyás és kommunista, magyargyűlölő terroristáinak merényletét. A bolsevikok voltak az elsők és eddig egyetlenek, akik cezúrát húztak történelmünkben, megpróbálták eltagadni, meghamisítani azt és megszakítani az Árpádokig visszanyúló folytonosságot. A szó nem kerül külön pénzbe, nem sért senkit, de szimbolikus ereje van.

Legközelebb a koronás címert cserélik le, vagy az Árpád-sávból (a tévesen négy folyammal azonosított mezők – Duna, Tisza, Dráva, Száva – közül) csak a „Tiszát” hagyják meg?

A piros-fehér-zöld lobogó helyett jön a szivárványos (voltak már erre utaló jelek)? Sőt, az egyszerűség kedvéért, félreértések elkerülése végett az állam nevét is Magyarország helyett a valóságot jobban tükröző Magyarpéterországra változtatják?

Az új kormány szemlátomást a rombolásban, illetve a lenyúlásban leli kedvét, ahhoz ért; és ez könnyebb is, mint építeni.

Az előző kabinet megcsinált egy tehetséggondozó műhelyt (Mathias Corvinus Collegium: MCC) diákokkal, tanárokkal, intézményrendszerrel, médiával, bejáratták, branddé tették, még külföldön is, most majd beárad oda is a Tisza, elveszi, tönkreteszi, megszünteti.”

(Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert)

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 9 komment

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Sorrend:
elégia
2026. július 05. 09:19
Egy pszichopata szélhámos ámokfutásához tapsol a fél ország. Lemaffiázza azokat, akik kitartottja volt. Akkor világosodott meg a kisstílű maffiózó, amikor kihajították, mint macskát üríteni. Nem lesz ennek jó vége.
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3
0
gyzoltan-2
2026. július 05. 08:32
"Szimbolikus, hogy egy új kormányzat mit tart a legfontosabbnak, melyek az elsők között elfogadott törvényeik." Kétségtelen, 1945 után a megfulladás határáig merültünk el a demokrácia mocsarában, ahonnét azóta sem tudtunk kitántorogni... Az ilyen-olyan maffiagyökerek tápot kaptak, s nem igazán hagynak esélyt a szabadulásra... Ami van az a szembenállás, a megosztottság! -amely nem a véletlen műve, hanem a magyarság részére, alapos tudományos, akadémiai szintű ideológia, eljárási direktíva..! Közmegegyezésre van szükség! 1867 után a II, Kiegyezésre! Kivel is, kikkel is?! -és miért?! Nos, itt válik érzékennyé, tabu-témává a kérdés..! Az állam "szent tehenei", haszonélvezői érinthetetlenek..!
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3
0
Héja
2026. július 05. 08:25
M. Péterék pusztító hitványsága jócskán meghaladja Gyurcsányét is.
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8
0
pollip
2026. július 05. 07:57
MP azért próbálja elbábozni, hogy a közhatalmat ellátók Orbán Viktor miniszterelnök úr bábjai, hogy elterelje a figyelmet arról, hogy ő Brüsszel bábja.
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13
0
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