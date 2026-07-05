„A vármegye ezeresztendős kifejezés, még első királyunk, Szent István idejében alakult ki. Azóta is, szinte változatlan formában fennmaradt.

Nem avítt, historikus sallang, hanem a magyar közigazgatás alapja egy évezred óta.

Nem a Fideszhez vagy Orbán Viktorhoz kötődik – ők csak korrigálták (sajnos, meglehetős késéssel) Rákosi Mátyás és kommunista, magyargyűlölő terroristáinak merényletét. A bolsevikok voltak az elsők és eddig egyetlenek, akik cezúrát húztak történelmünkben, megpróbálták eltagadni, meghamisítani azt és megszakítani az Árpádokig visszanyúló folytonosságot. A szó nem kerül külön pénzbe, nem sért senkit, de szimbolikus ereje van.