Egyre többen követelik, hogy Amerika forduljon Izrael ellen

Bizonyos szempontból még soha nem volt olyan szoros az izraeli-amerikai szövetség, mint a második Trump adminisztráció alatt: februárban Amerika és Izrael közösen indított háborút Irán ellen, Trump pedig többször találkozott Netanjahuval, mint bármely más nemzetközi vezetővel. Mégis benne van a levegőben, hogy változás előtt áll a két ország kapcsolata.

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Izrael jelentős katonai támogatásokat kap az Egyesült Államoktól, ami Washingtonnak is kedvező, hiszen a zsidó állam alapvetően amerikai fegyvereket vásárol belőle. Ez a pénzügyi segítség már egy ideje vita tárgyát képezi. Izraelnek ugyan fontos ez a támogatás, de sok elemző már évek óta azzal érvel, hogy az amerikai fegyverektől való függés tulajdonképpen kiszolgáltatja az országot Amerika mindenkori vezetésének. Nem véletlen, hogy májusban Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök arról beszélt, hogy a következő évtizedben ki akarja vezetni a támogatást, mivel Izrael már képes megállni a saját két lábán. Amerikai oldalon van néhány politikus, akik minden pénzügyi juttatás azonnal elvágását szeretnék.