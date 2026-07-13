Ft
Ft
30°C
20°C
Ft
Ft
30°C
20°C
07. 13.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 13.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
bernie sanders szocializmus demokrata párt donald trump

Már a demokraták is aggódnak: Amerika egyre közelebb kerül ahhoz, hogy egy nap szocialista elnöke legyen

2026. július 13. 06:23

A kapitalizmus fellegvárában tarolnak a baloldali jelöltek, mivel már egyre kevésbé érzik elérhetőnek a fiatalok az amerikai álmot.

2026. július 13. 06:23
null
Hajdú Tímea
Hajdú Tímea

Az átlag amerikaiak hosszú évtizedeken át hittek abban, hogy aki tisztességesen és keményen dolgozik annak van esélye arra, hogy sikeres legyen az Egyesült Államokban. Azonban ez a hit szépen lassan erodálódni kezdett: a globalizmus miatt a hagyományos gyárvidékek rozsdaövezetté váltak, a gyógyszergyártók kapzsiságának következtében kemény fizikai munkát végző munkások tömegei opioid függők lettek, akik pedig abban a reményben vettek fel hitelt, hogy a diploma segítségével jó munkát kapnak, adósságcsapdába kerültek már a húszas éveik elején. Ráadásul, ahogy Michael Lind akadémikus írja az „Új osztályharc” című könyvében: kialakult egy olyan „menedzser elit”, amely minden területen átvette az uralmat, és amely az átlag ember érdekeivel szembeni döntéseket hozott. Az efelett érzett elégedetlenség vezetett Donald Trump 2016-os megválasztásához. Ez volt a bosszú a „szakértői osztállyal” szemben, aki nem hallotta meg az átlag szavazó aggodalmait a bevándorlással, a globalizmussal vagy akár a progresszív ideológiákkal kapcsolatban. 

Bernie Sanders és Alexandria Ocasio-Cortez New York polgármesterével kampányolt. Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Szinte Trumppal egyidőben tűnt fel egy másik politikus is, aki csak a saját pártja mesterkedése következtében nem lett Trump kihívója, és aki szintén az emberek elittel szembeni érzelmeire épített. Ez nem volt más, mint Bernie Sanders vermonti szenátor. Sanders hosszú ideje volt már a poltikai pályán, mikor váratlanul országos népszerűségre tett szert a 2016-os kampány alatt. Bár nem volt, és a mai napig nem tagja a Demokrata Pártnak, de elindult az elnökjelöltségért. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Bernie Sanders politikai platformja egyszerű: minden baj okozói a gazdagok, akiket ő „milliárdos osztálynak” és „oligarcháknak” nevez. 

Sanders emellett támogatja az amerikai választási rendszer reformját, az atomerőművek leállítását, az olajkitermelés korlátozását, és a divatos progresszív ügyeket Palesztinától kezdve a szinte korlátok nélküli abortuszig. Bernie Sanders népszerűségének oka egyszerű volt: egész életében nagyjából ugyanazt képviselte, és az emberek elhitték, hogy az ő oldalukon áll. Ráadásul Bernie egy valóban barátságos figura, aki rengeteg interjút ad, és szóba áll az ellenfeleivel. Sanders igazodási pont lett a Demokrata Párt széléről érkező feltörekvő politikusok számára.

A szenátor egyik fő mentoráltja és a progresszív ügyek bajnoka, a harminchat esztendős Alexandria Ocasio-Cortez, egy new yorki demokrata, akit sokan a párt egyik potenciális elnökjelöltjének tartanak.

A „Bernie-mánia” balra tolta az egész Demokrata Pártot. Most azonban már nem csak társadalmi kérdésekben érezhető ez a váltás, hanem egyre több olyan jelölt tűnik fel, aki nemcsak progresszívnek, hanem demokratikus szocialistának vallja magát. Zohran Mamdani tavaly őszi sikere New Yorkban jelezte, hogy a demokratikus szocialisták jelöltjei egyre fontosabb pozíciókat szerezhetnek meg az amerikai politikai életben. Egyes elemzések szerint már 2028-ban az elnökség közelébe kerülhetnek. 

Baloldali szárnyalás 

2026 őszén félidős választásra kerül sor, amely hagyományosan mindig a kisebbségben levő pártnak kedvez. Ez most sem lesz másképp, a legtöbb elemzés a demokraták győzelmét jósolja. Az előválasztásokon jelentős sikereket értek el olyan baloldali jelöltek, akik nem élvezték a párt vezetésének a támogatását. A Hill nevű washingtoni lap arról írt, hogy a demokratákat aggasztja, hogy több szocialista jelölt is győzedelmeskedett. Három előválasztást is olyan jelölt nyert meg, akiket az Amerikai Demokratikus Szocialisták támogattak. 

Egyes elemzők „Mamdani-hatásról” beszélnek (utalva New York szocialista muszlim polgármesterére), vagyis, hogy nagyvárosokban egyre nagyobb eséllyel indulnak a baloldali, progresszív jelöltek. A Hill arról írt, hogy a mérsékeltek és a progresszívek egyaránt úgy tekintenek a legutóbbi győzelmekre, mint annak a jelére, hogy 

a választók olyan jelöltekre vágynak, akik szembeszállnak a status quo-val.

A republikánusok szerint ennél többről van szó, szerintük a baloldal elfoglalja a Demokrata Pártot, és gyakran figyelmeztetnek arra, hogy az amerikai rendszer ugyan nem tökéletes, de a szocializmus egyenes út a gazdasági összeomláshoz. 

Várhatóan a republikánusok arra fogják kiélezni a kampányt, hogy mennyire szélsőségesek a demokraták jelöltjei. A felmérések szerint azonban a hidegháború után született generációknak már nem szitokszó a „szocializmus”. Ráaádásul a baloldali jelöltek építhetnek arra, hogy az egyetemek balra tolódása miatt a fiatalok jelentős része rájuk fog szavazni. 

Alt-right rally and counter-protests at Berkeley
Demokratikus szocialisták tüntetnek Berkeley Egyetemen Kaliforniában. Fotó: Amy Osborne / AFP

Megnyerheti egy szocialista az elnökséget?

A felmérések szerint Alexandria Ocasio-Corteznek komoly esélye lenne megnyerni a demokrata elnökjelöltséget. Az elmúlt évben együtt turnézott Bernie Sandersszel a „Harc az oligarchák ellen” kampány keretében. 

A politikus rendkívül népszerű, nagyon jól kommunikál a közösségi oldalakon, különösen Instagramon, viszont nem teljesít jól, ha bonyolult poltikai kérdéseket kell megvitatnia.

John Kennedy szenátor híresen azt mondta róla, hogy: „Ő az a személy, aki miatt használati utasítást tesznek a samponokra.” Ocasio-Cortez legutóbbi kellemetlen epizódja Münchenben történt, ahová azért látogatott el, hogy megmutassa, hogy nemzetközi közegben is megállja a helyét. A képviselőt egy európai riporter váratlanul Tajvannal kapcsolatos álláspontjáról kérdezte, és ő láthatóan zavarba jött és hebegni-habogni kezdett. Az epizód sokakat elbizonytalanított, hogy a progresszívek üdvöskéje mire lenne képes a nemzetközi színpadon. 

A fiatal poltikus valószínűleg elvinné a párton belül a progresszív szavazatokat, de ez nem biztos, hogy elég lenne a győzelemhez. Sanders mozgalma mögé állna, de országosan egy centrista jelöltnek sokkal nagyobb esélye van. 

JD Vance alelnök, aki nagy eséllyel 2028-as elnökjelölt lesz, egy interjúban arról beszélt, hogy szerinte Ocasio-Cortez indulni fog, sőt vezető jelölt lesz két év múlva. 

Jelenleg Gavin Newsom kaliforniai kormányzó vezeti a 2028-as versenyt, de a demokrata stratégák nem tekintik erős jelöltnek, túl sok múltbeli botránya, valamint ellentmondásos kormányzói teljesítménye miatt. Ocasio-Cortez egyetlen esélye egy erősen megosztott mezőny lenne. Mivel eddig halovány a demokrata felhozatal könnyen lehet, hogy 2028-ban újra olyan helyzet áll elő, hogy csak a párt beavatkozásával lehet majd kilökni a baloldali indulót az elnökjelölti versenyből. 

Még húsz éve is elképzelhetetlen lett volna, hogy egy demokratikus szocialista jelölt az elnökség közelébe kerüljön. Most azonban sok olyan problémával néznek szembe az amerikaiak, amelyeket láthatóan nem tud vagy nem is akar megoldani a poltikai osztály. Ez az oka a status-quo ellenes poltikusok sikerének. Amerikában ráadásul építhetnek arra a szocializmussal kampányoló poltikusok, hogy a lakosságak nincs sem történelmi tapasztalata, sem tudása a baloldali ideológiákkal kapcsolatban. Éppen ezért már évek óta sikerre hódítanak olyan nézetek az amerikai fiatalok közt, amelyekről egy generációval korábban sokan azt gondolták, hogy történelmi vereséget szenvedtek el. 

Nyitókép: AOC/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Karvaly
2026. július 13. 08:50
Ami azt is jelenti, hogy nyíltan azonosulnak a jakobinusokkal - beleértve a terrort is. Hogy Mamdani demagóg programja mennyire volt sikeres: a legfőbb ígérete a lakások bérleti díjának befagyasztása. Ezt meg is tette, sőt, belengette az ingatlanadó növelését is: az eredmény az, hogy 25 ezer lakást vontak ki a bérleti piacról, mivel közben a kiadásaik folyamatosan nőttek, egyszerűen már a karbantartások elvégzésére sem volt pénzük, nem hogy nyereségre - az önkormányzati lakások bérleti díjait emiatt már emelték, a befagyasztott piaciakat nem. Ráadásul, mivel a bérleti díj befagyasztása általános, pont a legjobb helyzetben élőket (több százezer dollár családi bevétel) jutalmazza a legjobban, ők nyerik ezen a legtöbbet. Ja, és egyébként a rezsi díja is be van fagyasztva ezekben a lakásokban, szintén jövedelemtől függetlenül (ezt természetesen nem kapta fel a Telex, ahogy annak idején a Fidesz rezsivédelmét, vajon miért...)
Válasz erre
0
0
Karvaly
2026. július 13. 08:38
Az aggodalom indokolt. Pár idézet a DSA (Democratic Socialists of America) nyilvánosság előtt elhangzott kijelentéseiből: „DSA is not the Democratic Party. We must separate ourselves from the toxic Democratic Party.” „I don't agree with the Democratic party but it's a great tool. The Democratic is a tool that we use.” „They have to have a connection with DSA's internal politics and they have to be committed to the eventual goal of building a separate entity from the Democrats.” A DSA egy önálló entitás, nem szárnya vagy része a Demokrata Pártnak. Bevallottan az a stratégiájuk, mint amit Mamdani csinált, hogy biztos demokrata körzetekben besöpörjék az előválasztást azzal, hogy mindent is megígérnek, ezzel erős képviselőik lesznek a párton belül, amiből akár elnökjelöltjük is lehet - úgy, hogy közben még a Demokrata Pártot is toxikusnak és kapitalistának tartják - ezért megvetik. Ezt Eric Blanc már 2017-ben leírta a _Jacobin_ nevű újságban.
Válasz erre
0
0
Beszartak-a-fideszesek
2026. július 13. 08:14
De szar lehet az az amerikai "szocializmus". Állami egészségbiztosítás mindenkinek (Universal Healthcare, Medicare for All), ingyenes oktatás, a leggazdagabbak megadóztatása. Szörnyű. Már csak egy lépés a gulagokig.
Válasz erre
0
1
CsG76
•••
2026. július 13. 07:42 Szerkesztve
Tulajdonképpen mind az 52 csillagot át kell színezni a zászlón , ezzel Thürmer Gyulabácsi gondolata is beigazolódik, hogy végül majd a szocializmus győz (Grazban ha jól tudom komcsi a polgi, de tényleg…).
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!