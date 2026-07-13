Már a demokraták is aggódnak: Amerika egyre közelebb kerül ahhoz, hogy egy nap szocialista elnöke legyen

Az átlag amerikaiak hosszú évtizedeken át hittek abban, hogy aki tisztességesen és keményen dolgozik annak van esélye arra, hogy sikeres legyen az Egyesült Államokban. Azonban ez a hit szépen lassan erodálódni kezdett: a globalizmus miatt a hagyományos gyárvidékek rozsdaövezetté váltak, a gyógyszergyártók kapzsiságának következtében kemény fizikai munkát végző munkások tömegei opioid függők lettek, akik pedig abban a reményben vettek fel hitelt, hogy a diploma segítségével jó munkát kapnak, adósságcsapdába kerültek már a húszas éveik elején. Ráadásul, ahogy Michael Lind akadémikus írja az „Új osztályharc” című könyvében: kialakult egy olyan „menedzser elit”, amely minden területen átvette az uralmat, és amely az átlag ember érdekeivel szembeni döntéseket hozott. Az efelett érzett elégedetlenség vezetett Donald Trump 2016-os megválasztásához. Ez volt a bosszú a „szakértői osztállyal” szemben, aki nem hallotta meg az átlag szavazó aggodalmait a bevándorlással, a globalizmussal vagy akár a progresszív ideológiákkal kapcsolatban.

Bernie Sanders és Alexandria Ocasio-Cortez New York polgármesterével kampányolt. Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Szinte Trumppal egyidőben tűnt fel egy másik politikus is, aki csak a saját pártja mesterkedése következtében nem lett Trump kihívója, és aki szintén az emberek elittel szembeni érzelmeire épített. Ez nem volt más, mint Bernie Sanders vermonti szenátor. Sanders hosszú ideje volt már a poltikai pályán, mikor váratlanul országos népszerűségre tett szert a 2016-os kampány alatt. Bár nem volt, és a mai napig nem tagja a Demokrata Pártnak, de elindult az elnökjelöltségért.