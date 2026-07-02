Trump nyomot akar hagyni Washingtonon: hatalmas építkezési projektekbe kezdett

Vajon száz év múlva tudni fogják az amerikaiak ki volt az elnök 2026-ban? Valószínűleg kevesen vannak az átlag szavazók közül, akik meg tudnák mondani ki volt az Egyesült Államok elnöke 1926-ban. Donald Trump azonban mindent megtesz, hogy őt ne lehessen elfelejteni. Bár Trumpot stílusa és tévés karrierje miatt gyakran komolytalan figuraként kezelik a médiában, de az elnököt kifejezetten foglalkoztatja a saját öröksége. Első ciklusa, majd a bukása és Biden elnöksége megmutatta: egy elnök legfontosabb döntéseit könnyen felülírhatja az utódja. Az egyetlen, ami nem veszik el az-az, amit szó szerint kőbe vésnek. Trump az első ciklusa alatt szembesült azzal, hogy belpolitikai ügyekben folyamatosan akadályokba ütközik, és saját szövetségesei megkötik a kezét a Kongresszusban. Az elnöki rendeletek kapcsán pedig megtapasztalhatta, hogy az, amit ő egy tollvonással elfogadott, azt Joe Biden egy tollvonással visszavonta. Így aztán, mikor 2025-ben visszatért a fehér házba, egy egészen másfajta örökségen kezdett el dolgozni. Ez pedig egy hatalmas építkezési projekt, amely éppen egybe esik az Egyesült Államok 250. születésnapjával. Projektjét a demokraták a diktátorok építési mániájához hasonlítják, de a republikánusok azzal érvelnek, hogy a modernista épületek után az elnök visszahozza a szép szövetségi épületek hagyományát.

Trump nagy építkezései: A Fehér Ház báltermének építkezési munkálatai madártávlatból. Fotó: Alex WROBLEWSKI / AFP

Trump ugyan ingatlanfejlesztő háttérből jön, de az első ciklusa alatt az egyetlen nagy projektje a határfal volt, amely soha nem nyerte el az ígért formáját. A 2020-as választási bukása után kiadott azonban egy elnöki rendeletet, amely tulajdonképpen akkor értelmetlen lépésnek tűnt, de előirányozta a mostani projektet. A rendelet kimondta, hogy az ország egész területén a jövőben épülő szövetségi épületeknek „gyönyörűeknek” kell lenniük, és lehetőleg klasszikus görög, római vagy hasonló stílusban kell megépülniük. Az elnököt akkor azonnal rasszizmussal vádolták ellenfelei, azt állítva, hogy a „klasszikus építészet” az csak kódnyelv arra, hogy „fehér építészet”. Négy évvel később Trump újra diadalmaskodott a választáson és gyorsan be is jelentette Washington DC megújítását.