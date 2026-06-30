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sport transzneműség Egyesült Államok

Döntött az amerikai legfelsőbb bíróság: eltilthatók a transzneműek a női sportversenyektől

2026. június 30. 21:07

Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága kimondta, hogy az államok megtilthatják a transzneműeknek a női iskolai és egyetemi sportágakban való részvételt.

2026. június 30. 21:07
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Az amerikai legfelsőbb bíróság két különböző tagállam diákjainak ügyeit vizsgálta meg, akik a részvételi tilalmakat kifogásolták. A két állam, Idaho és Nyugat-Virginia olyan törvényeket fogadtak el, amelyek előírták az állami iskolai és egyetemi sportcsapatok tagjainak, hogy a születésükkor rögzített nemüknek megfelelően versenyezzenek. A két kifogás egyike szerint a tilalom sérti az Egyesült Államok alkotmányában foglalt egyenlő jogok védelmét. A másik szerint ellentmond a polgárjogi törvényeknek – írja a BBC.

Több mint két tucat állam vezetett be tilalmakat, amióta Idaho 2020-ban ezt megtette. 

Ezen állami tilalmak értelmében egy transznemű nő – egy biológiai férfi, aki nőként azonosítja magát – nem vehet részt női sportágakban az iskolákban és főiskolákon.

A legfelsőbb bíróság mind a kilenc bírája úgy döntött, hogy az állami tilalmak nem sértik a törvényt, amely tiltja a nemi alapú megkülönböztetést az iskolákban.

A bírák azonban ideológiai szempontból megosztottak voltak abban a kérdésben, hogy a tilalmak ellentétesek-e az alkotmány 14. kiegészítésében foglalt, a törvény által biztosított egyenlő védelemre vonatkozó garanciával. A hat konzervatív bíró azt mondta, hogy a törvény nem sérti az alkotmányt, de a három liberális bíró nem értett ezzel egyet.

Donald Trump amerikai elnök a női sportágakban részt vevő transznemű sportolók kérdését a 2024-es választási kampányának középpontjába helyezte. Tavaly aláírt egy végrehajtási rendeletet, amelynek célja a transzneműek női sportcsapatokban való részvételének megtiltása volt. A döntést követően az NCAA, az amerikai egyetemi sportok irányító testülete megtiltotta a transzneműeknek a női sportokban való részvételt. 

A tilalom támogatói azzal érveltek, hogy a transznemű nők biológiai előnyben vannak azokkal a sportolókkal szemben, akik nőnek születtek.

Amikor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) márciusban bejelentette, hogy az olimpiai sportágak női kategóriáját a biológiailag nőkre korlátozza, azt közölték, hogy munkacsoportjuk áttekintette az elmúlt 18 hónap legfrissebb tudományos bizonyítékait, és arra a következtetésre jutott: „egyértelmű konszenzus” van abban, hogy „a férfi nem előnyt biztosít minden olyan sportágban és versenyszámban, amely az erőre, a teljesítményre és az ellenállásra támaszkodik”.

Azok, akik ellenezték a tilalmakat, azzal érvelnek, hogy igazságtalanul diszkriminálták a transznemű diákokat; és vitatják, hogy van-e tudományos konszenzus arról, hogy a transznemű nők és lányok eredendő előnnyel rendelkeznek.

Nyitókép: Jakub Porzycki / NurPhoto / NurPhoto via AFP


 

 

Összesen 12 komment

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NewWorldOrder
2026. június 30. 23:01
Nagyon jó döntés.
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Csubszi
2026. június 30. 22:24
Nyugaton visszatér a normalitás, a Tiszások meg most butultak el! Fáziskésés- de nagyon!
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pollip
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2026. június 30. 22:21 Szerkesztve
Ők kifelé jönnek az őrületből, mi meg befelé száguldunk.
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Lilyana2
2026. június 30. 21:57
Sose értettem, hogy miért nem a nőnek született férfivá műtöttek erősködnek, hogy márpedig ők férfiakkal akarnak boxolni, birkózni és súlyemelésben férfi számban indulni???!!! És miért nem rikácsolják világgá a jogsértést, amiért ezeket az Istennek se engedik meg nekik!
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