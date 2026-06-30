Döntött az amerikai legfelsőbb bíróság: eltilthatók a transzneműek a női sportversenyektől

A legfelsőbb bíróság mind a kilenc bírája úgy döntött, hogy az állami tilalmak nem sértik a törvényt, amely tiltja a nemi alapú megkülönböztetést az iskolákban.

A bírák azonban ideológiai szempontból megosztottak voltak abban a kérdésben, hogy a tilalmak ellentétesek-e az alkotmány 14. kiegészítésében foglalt, a törvény által biztosított egyenlő védelemre vonatkozó garanciával. A hat konzervatív bíró azt mondta, hogy a törvény nem sérti az alkotmányt, de a három liberális bíró nem értett ezzel egyet.

Donald Trump amerikai elnök a női sportágakban részt vevő transznemű sportolók kérdését a 2024-es választási kampányának középpontjába helyezte. Tavaly aláírt egy végrehajtási rendeletet, amelynek célja a transzneműek női sportcsapatokban való részvételének megtiltása volt. A döntést követően az NCAA, az amerikai egyetemi sportok irányító testülete megtiltotta a transzneműeknek a női sportokban való részvételt.