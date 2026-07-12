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tucker carlson irán joe biden hajó donald trump izrael

Demagógok hajója, a kormánynál Tucker Carlsonnal

2026. július 12. 17:45

A Republikánus Pártra hasonló veszély leselkedik, mint ami a demokratákat tönkretette: egy szélsőséges és demagóg szárny próbálja elfoglalni.

2026. július 12. 17:45
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Hajdú Tímea
Hajdú Tímea

Az amerikai konzervatív mozgalom 2024-ben nyeregben érezhette magát: Donald Trump megnyerte az elnök­választást, a woke ideológia visszaszorult, és még a fiatalok körében is jelentős sikereket ért el a Republikánus Párt a keresztény-konzervatív aktivistáknak köszönhetően. Néhány hónapon keresztül úgy látszott, minden sínen van: Trump visszavonta Joe Biden ex­elnök rendeleteit, elkezdte az illegális bevándorlók kiutasítását, és jelentős költségcsökkentést jelentett be. 

Aztán jött az Irán nukleáris létesítményei elleni csapás 2025 júniusában, amely hatalmas felháborodást keltett a párt beavatkozásellenes szárnyánál. Trump vezető kritikusaként Tucker Carlson lépett elő. Az egykor népszerű tévés műsorvezető teljes átalakuláson ment keresztül az utóbbi egy-két évben. Miután kirúgták a Fox Newstól, rövid időn belül felfedezte, hogy az Amerika-­ellenes és különösen az Izrael-­ellenes narratívák új előfizetőket hoznak neki a világ minden részéről. Carlson fő üzenete az lett, hogy a Trump-­adminisztráció „Izrael befolyása” alatt áll, és az Izraelt támogató republikánusokat jobban érdekli a zsidó állam sorsa, mint Amerika. Ezeket „Izrael az első” politikusoknak kezdte gúnyolni. Mivel Carlson a Fox Newsnak köszönhetően szinte királycsináló befolyással bírt a párton belül, ezzel a fordulatával rendkívül nehéz helyzetbe hozta a saját oldalát. Sok szavazó fejében ugyanis a konzervatív oldal jóhiszemű és jó szándékú riportereként maradt meg, akinek új nézeteivel nem tudtak mit kezdeni. 

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Carlson ráadásul a „tudatlan jenki” karikatúrát játssza: ha számonkérik a megszólalásaival kapcsolatban, gyakran azt állítja, hogy ő bizony nem is mondott olyat. 

Trump fő kritikusa arra épít, hogy az Egyesült Államokban az emberek bizalmatlanok a hatalommal szemben: szerinte az elnök most már a „hatalom” része, ezért nem lehet benne bízni. A műsorvezető az iráni háború után kijelentette, hogy szakít a republikánusokkal, és segíteni szeretné egy harmadik párt felemelkedését. Trumpról úgy nyilatkozott: „Sajnálom őt. Már nem ő irányítja a saját életét. Sajnálom mindazokat, akik rabszolgasorban élnek, beleértve őt is.” A republikánusokkal való szakítás valószínűleg kísérlet a párt befolyásolására, hiszen a harmadik pártoknak hagyományosan semmi esélyük az amerikai politikai rendszerben. 

A műsorvezető ráérzett, hogy a koronavírus-járvány kormányzati kezelése miatt rendkívül szkeptikussá váltak az emberek, és egyre többen nyitottak az összeesküvés-elméletekre. Ebben a hajóban nemcsak Tucker ül, hanem ott van vele Marjorie Taylor Greene, aki Trump-imádóból lett Trump-ellenes exképviselő, a Thomas Massie előválasztását elbukó republikánus képviselő, Joe Kent, a Trump-adminisztráció egyik korábbi tagja és egy csoport népszerű podcaster. Ezeknek az embereknek hasonló üzeneteik vannak, mint a demokraták baloldali ágának: a párt (és Trump) nem képviseli az átlagembert, ezért alternatív ideológiákra van szükség. A demokratáknál ez a szocialista jelöltek felemelkedéséhez vezetett, akik markáns Izrael-ellenes üzeneteket csapnak hozzá a „fizessenek a gazdagok” szlogenhez. A republikánus oldal is hasonlóan rezonál: a „csak Amerika számít” jelszót szintén Izrael-ellenességgel spékeli meg. Ez különösen a fiatalok körében népszerű. A demokrata oldalon a 2026-os előválasztásokon eddig taroltak a szocialista és a kívülálló jelöltek, ezzel ellentétben a republikánusok között sorban megbuktak a Trump-ellenes és Tucker által támogatott aspiránsok. 

Egyelőre úgy néz ki, a jobboldali szavazók nem akarnak beülni a demagógok hajójába. Félő azonban, ha a republikánusok elbuknak az időközi választáson, könnyen eladhatóvá válik a nézet, miszerint Trumpnak „hallgatnia kellett volna” Tuckerre. Ha azonban a republikánusok ebbe az irányba fordulnak, akkor hasonló sorsra jutnak, mint a demokraták: saját demagógjaik fogságába esnek.

Nyitókép: Patrick T. Fallon / AFP

 

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Összesen 30 komment

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bill-murr
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2026. július 12. 19:22 Szerkesztve
A nagyorru az nagyorru. Nem jobboldali nem baloldali csak nagyorru. Megoszt (mint jelen esetben a jobb oldalon) es uralkodik. Most epp azt bizonygatja, hogy nincs szuksege feher emberre ahhoz hogy hatalomban legyen, ha akarja odateszi a fekakat vagy a buckalakokat es oket fogjak ugraltatni mikozben elhiszik, hogy ok iranyitanak.
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Monte Carlo
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2026. július 12. 19:17 Szerkesztve
IGENIS, A BEAVATKOZÁS-ELLENESSÉG A HELYES ALLÁSPONT. IGENIS, IZRAEL NÉPÍRTÓ POLITIKÁT FOLYTAT. IGENIS, AZ USA KÖZEL-KELETI POLITIKÁJA A LEGUNDORÍTÓBB IMPERIALIZMUS, EGYBEN TELJES ÖNGÓL. IGENIS, TRUMP POLITIKÁJA ÁRT NEKÜNK. ELIDEGENÍTETTE EURÓPAI SZÖVETSÉGESEIT ÉS CSERBENHAGYTA BARÁTAIT (BOLSONARO, ORBÁN). AZAZ, TRUMP EGY OSTOBA, AGRESSZÍV FÉREG.
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Monte Carlo
2026. július 12. 19:14
EZT A HAJDU TIMEA NEVŰ CIONISTA LOBBISTÁT TÁVOLITSÁK EL A MANDINERTŐL. KÖSZÖNÖM.
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Hobby024
2026. július 12. 19:12
A cím tetszik a legjobban:"Demagógok hajója, a kormánynál Tucker Carlsonnal " "Tucker Carlson amerikai médiaszemélyiség két alkalommal, 2021-ben és 2023-ban járt hivatalosan Magyarországon, amelyek során meghatározó szereplője lett a kormányzati kommunikációnak és a konzervatív politikai rendezvényeknek." wikipédia "Televíziós közvetítések: Carlson egy teljes hétig Budapestről, a Matild-palota teraszáról sugározta a Fox News csatornán futó, rendkívül nézett Tucker Carlson Tonight című műsorát." "MCC Feszt (Esztergom): Fellépett a Mathias Corvinus Collegium (MCC) által szervezett eseményen, ahol az esztergomi Széchenyi téren tartott nagysikerű előadást." " 2022 január: ekkor mutatták be a Tucker Carlson Originals című dokumentumfilm-sorozatának különkiadását. A „Hungary vs Soros: The Fight for Civilization” (Magyarország Soros György ellen: Harc a civilizációért) " ÍGY VÁLTOZIK A VILÁG!!!!
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