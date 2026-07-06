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kormány vármegye alaptörvény változás

Egyeztetést kezdeményezett a kormány a vármegyékről

2026. július 06. 19:43

„Ez fog tekintélyt adni, nem a történelmi díszlet” – fogalmazott korábban a kormányfő.

2026. július 06. 19:43
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Társadalmi egyeztetés indult hétfőn a megye és kormánymegbízott elnevezésekről. Az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. A kormany.hu oldalon közölt tájékoztatás szerint a kormány kezdeményezi a vármegyék átnevezését megyékké, a főispán helyett pedig a kormánymegbízott cím használatát. Hozzátették: a változás alapja a 17. Alaptörvény-módosítás, a részletes intézkedéseket a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium törvényjavaslata tartalmazza.

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amikor Magyar Péter miniszterelnök bejelentette a vármegyék visszanevezését megyékre, a főispánok tisztségét pedig kormánymegbízottra, arról is beszélt, a modern közigazgatás dolga az, hogy tisztességesen, magas színvonalon és minden magyar embert egyformán szolgáljon.

„Ez fog tekintélyt adni, nem a történelmi díszlet” – fogalmazott akkor a kormányfő.

Kitértek arra, hogy a változás alapját az Alaptörvény 17. módosítása fogja megadni, ennek indoklása szerint a "vármegye" kifejezés historizáló elnevezés, a modern közigazgatási és önkormányzati törekvéseknek szimbolikus korlátja.

Közölték: a megye elnevezés társadalmi közmegegyezéssel a rendszerváltáskori intézményrendszer részévé vált. Ehhez a közmegegyezéshez tér vissza a kormány, amikor a 2022 óta jogszabályok által előírt „vármegye” és „főispán” elnevezések mindennapos használatát megszünteti, és visszatér megyéhez és kormánymegbízotthoz.

Azt írták, a névváltozás nem érinti a területi közigazgatás szervezetrendszerét, feladat- és hatásköreit. A módosítások után egységes, közérthető és korszerű lesz a fogalomhasználat az ügyintézés és szabályozás során – fogalmaztak.

Közölték azt is, a változásokról indított, július 11-ig (szombatig) tartó társadalmi egyeztetés részeként megjelent hatásvizsgálati lap szerint a névcserék 577 millió forintos kiadást jelentenek a költségvetésnek.

(MTI)

Nyitókép: Máthé Zoltán/MTI

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Összesen 49 komment

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Sorrend:
ultraviola
2026. július 06. 21:54
"A vármegyéket az 1950-es megyerendezés során nevezték át hivatalosan megyékre. Ezzel a lépéssel a szovjet mintájú tanácsrendszert készítették elő"
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pandalala
2026. július 06. 21:51
" kis lépés egy embernek, de nagy lépés az emberiségnek " !!!! :-DDDD
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pandalala
2026. július 06. 21:48
legyenek csak járások .... s a megyéket nevezzük kisjárásoknak .... :-D
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Bitrex®
2026. július 06. 21:46
A svájci kantonok 750 éve léteznek.
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2
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