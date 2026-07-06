Egyeztetést kezdeményezett a kormány a vármegyékről

Közölték: a megye elnevezés társadalmi közmegegyezéssel a rendszerváltáskori intézményrendszer részévé vált. Ehhez a közmegegyezéshez tér vissza a kormány, amikor a 2022 óta jogszabályok által előírt „vármegye” és „főispán” elnevezések mindennapos használatát megszünteti, és visszatér megyéhez és kormánymegbízotthoz.

Azt írták, a névváltozás nem érinti a területi közigazgatás szervezetrendszerét, feladat- és hatásköreit. A módosítások után egységes, közérthető és korszerű lesz a fogalomhasználat az ügyintézés és szabályozás során – fogalmaztak.

Közölték azt is, a változásokról indított, július 11-ig (szombatig) tartó társadalmi egyeztetés részeként megjelent hatásvizsgálati lap szerint a névcserék 577 millió forintos kiadást jelentenek a költségvetésnek.