Fontos törvénymódosításokat jelentett be a kormány, megszűnnek a vármegyék is

Közölte: a fontos pénzügyi döntéseket kötelező lesz nyilvános kormányhatározatban rögzíteni, ilyen például a rendkívüli tartalék felhasználása, a pénzek átcsoportosítása, a költségvetési címrend módosítása, valamint az 5 milliárd forintot elérő és meghaladó állami kötelezettségvállalás, valamint szigorodnak a kötelezettségvállalás szabályai is. A kormány megszünteti annak a lehetőségét, hogy egyedi döntéssel lehessen olyan kiadást engedélyezni, amire nincs előzetesen jóváhagyott költségvetési fedezet: főszabály szerint az állam csak olyan kötelezettségeket vállalhat, ami mögött megvan a szükséges forrás - magyarázta.

Kitért rá: a javaslat rendezi az uniós helyreállítási hitelhez kapcsolódó pénzügyi garanciákat, a Magyar Fejlesztési Bank 688 millió eurós tőkeemeléséhez a szükséges forrásokat elkülönítik egy Európai Beruházási Bank által kezelt alap számára.

Megjegyezte: változik a Versenyképes Járások program finanszírozásának ütemezése, az érintett önkormányzatok csak egy ütemben, novemberben teljesítik befizetésüket a területfejlesztési alapba.

Azt is mondta: emellett a javaslat a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség hiteleihez kapcsolódó állami kezességi szabályt módosítja, az állam beáll garanciavállalásként a hitel mögé.

Szondi Vanda kormányszóvivő a Nemzeti Együttműködési Alap működésének átfogó átvilágításáról beszélt. Kifejtette: ez az egyik legfontosabb állami civil támogatási rendszer, ezért különösen fontos, hogy a források elosztása átlátható, tisztességes és ellenőrizhető legyen.

Közölte: a kormány azt szeretné tudni, hogy a megítélt támogatások mennyiben szolgálták a törvényben meghatározott célokat, és hogy a döntések szabályosan születtek-e meg. A vizsgálat kiterjed a pályázati kiírásokra, a támogatási döntések mechanizmusára, a kollégiumok működésére és a civil jelöltállítási rendszerre is – sorolta. Hozzátette: nem egy-egy ügy, hanem a teljes működési logika vizsgálata lesz a cél.

Hangsúlyozta: a cél egy olyan rendszer, amelyben a civil szervezetek kiszámíthatóan és igazságosan juthatnak forráshoz.

Elmondta: 2026. augusztus 1-jéig kell elkészíteni a vizsgálatot, ezt követően augusztus 31-ig készülhet javaslat az új civil támogatási koncepcióra.

Magyar Éva arról is beszélt, hogy kezdeményezik az energetikai törvények módosítását az uniós irányelveknek megfelelően, az állami beszerzéseknél prioritásként kell majd kezelni az energiahatékonyságot.

Magyar Péter miniszterelnök kiemelte: mintegy 400 ezer gyermek családja kap 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást. Közlése szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, jóval több mint 100 ezer gyerek mellett, a tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő, emelt szintű családi pótlékra jogosult, a speciális nevelési igényű gyermekek mellett azok után is kifizetik ezt az összeget, akik részt vesznek a Dobbantó programban vagy a műhelyiskolai képzésben, egyszülős családban, gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőnél élnek, vagy árvaellátásban részesülnek.