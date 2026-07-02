Kormányszóvivő: október 22-én nyilvánosak lesznek az elmúlt rendszer egyes titkosszolgálati iratai

Merz kemény reformokat jelentett be, a betegszabadságokba is belenyúlnak
Merz elmondta, hogy a kormány célja, hogy a 34 pontból álló csomag főbb elemeit még az év végéig elfogadtassa a parlamenttel.
Az 1956-os forradalom hetvenedik évfordulójának előestéjén, idén október 22-én hozzáférhetővé válnak az elmúlt rendszer egyes titkosszolgálati iratai, az úgynevezett hatos karton és a mágnesszalagok nem minősített leíró adatai – mondta a kormányszóvivő csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón.
Az 1956-os forradalom hetvenedik évfordulójának előestéjén, idén október 22-én hozzáférhetővé válnak az elmúlt rendszer egyes titkosszolgálati iratai, az úgynevezett hatos karton és a mágnesszalagok nem minősített leíró adatai – mondta a korányszóvivő csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón.
Szondi Vanda ismertetése szerint a kormány szerdai ülésén tárgyalt az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes feltárásáról, valamint az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról, és új törvényjavaslat benyújtásáról döntött az 1990-es rendszerváltástól máig be nem váltott ígéretek teljesítésére.
Elmondta, a beszervezési dossziékat folyamatosan, de legkésőbb december 31-ig teszik közzé.
A kormányszóvivő úgy fogalmazott: „a szimbolikus dátum rámutat arra is, hogy a forradalom örökségéhez a múlt megismerésének szabadsága is hozzátartozik”.
Szondi Vanda hangsúlyozta, a nyilvánosság nem jelent válogatás nélküli adatközlést.
A javaslat kizárja például a személyi azonosító nyilvánosságra hozatalát és védi az olyan különösen érzékeny adatokat, mint az egészségügyi állapot, a kóros szenvedély, a szexuális élet és irányultság. A megfigyeltek, az áldozatok és a harmadik személyek adatait anonimizálni kell minden olyan esetben, ahol ez indokolt – magyarázta.
Hozzétette, a törvényjavaslat nem szűkíti le a feltárást az ügynökökre, hanem pontosan meghatározza, kinek milyen szerepe volt.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: Hegedüs Róbert/MTI
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Merz elmondta, hogy a kormány célja, hogy a 34 pontból álló csomag főbb elemeit még az év végéig elfogadtassa a parlamenttel.