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állambiztonsági szolgálatok történeti levéltár szondi vanda forradalom

Kormányszóvivő: október 22-én nyilvánosak lesznek az elmúlt rendszer egyes titkosszolgálati iratai

2026. július 02. 15:56

Az 1956-os forradalom hetvenedik évfordulójának előestéjén, idén október 22-én hozzáférhetővé válnak az elmúlt rendszer egyes titkosszolgálati iratai, az úgynevezett hatos karton és a mágnesszalagok nem minősített leíró adatai – mondta a kormányszóvivő csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón.

2026. július 02. 15:56
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Az 1956-os forradalom hetvenedik évfordulójának előestéjén, idén október 22-én hozzáférhetővé válnak az elmúlt rendszer egyes titkosszolgálati iratai, az úgynevezett hatos karton és a mágnesszalagok nem minősített leíró adatai – mondta a korányszóvivő csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón.

Szondi Vanda ismertetése szerint a kormány szerdai ülésén tárgyalt az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes feltárásáról, valamint az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról, és új törvényjavaslat benyújtásáról döntött az 1990-es rendszerváltástól máig be nem váltott ígéretek teljesítésére.

Elmondta, a beszervezési dossziékat folyamatosan, de legkésőbb december 31-ig teszik közzé.

A kormányszóvivő úgy fogalmazott: „a szimbolikus dátum rámutat arra is, hogy a forradalom örökségéhez a múlt megismerésének szabadsága is hozzátartozik”.

Szondi Vanda hangsúlyozta, a nyilvánosság nem jelent válogatás nélküli adatközlést. 

A javaslat kizárja például a személyi azonosító nyilvánosságra hozatalát és védi az olyan különösen érzékeny adatokat, mint az egészségügyi állapot, a kóros szenvedély, a szexuális élet és irányultság. A megfigyeltek, az áldozatok és a harmadik személyek adatait anonimizálni kell minden olyan esetben, ahol ez indokolt – magyarázta.

Hozzétette, a törvényjavaslat nem szűkíti le a feltárást az ügynökökre, hanem pontosan meghatározza, kinek milyen szerepe volt.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: Hegedüs Róbert/MTI

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Összesen 57 komment

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Sorrend:
vamonos
2026. július 02. 16:55
Mit akarnak már ezzel? Sokan az érintettek közül már nem is élnek. Vannak ennél fontosabb dolgok is, amivel foglalkozni kellene. Például nem ártana végre kormányozni is.
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Eldorado
2026. július 02. 16:54
Nem semmi, 3 kvótabula is van. Keményen nyomja a garázda rabló.
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0
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NyBela-amegfigyelt
2026. július 02. 16:52
kormányinfó?B+ ,három hülye picsa és a szarosgatyás,elmebeteg,alkoholista,kokainos buzi!
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1
0
pesti051
•••
2026. július 02. 16:49 Szerkesztve
Egy ezerszer kirostált listát löknek a prolinak, az összes titkárnő ott lesz, akik a kávét főzték, csak azok, akiknek főzték, azok aktái már régen a zúzdában, vagy a szemétégetőben végezték... Egy mocskos, aljas prolihergelés az egész...
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2
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