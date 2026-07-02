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friedrich merz munkaerőpiaci reformok Németország csomag nyugdíj

Merz kemény reformokat jelentett be, a betegszabadságokba is belenyúlnak

2026. július 02. 15:15

Merz elmondta, hogy a kormány célja, hogy a 34 pontból álló csomag főbb elemeit még az év végéig elfogadtassa a parlamenttel.

2026. július 02. 15:15
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Friedrich Merz német kancellár csütörtökön vázolta fel a nyugdíj-, adó- és munkaügyi reformokból álló csomagot, valamint a bürokrácia leépítését célzó intézkedéseket, amelyek szerinte elősegítik a növekedést, a munkahelyteremtést és a versenyképességet, miközben megőrzik a szociális biztonságot – írja a Reuters. 

Merz elmondta, hogy a kormány célja, hogy a 34 pontból álló csomag főbb elemeit még az év végéig elfogadassa a parlamenttel.

Nyugdíjak és adókedvezmények 

A nyugdíjbizottság ajánlásainak végrehajtása, amelyek az állami nyugdíjrendszerbe egy további, tőkepiaci alapú elemet vezetnének be, valamint a nyugdíjkorhatár fokozatos emelését az elkövetkező évtizedekben.

A jövedelemadó-könnyítés mértéke egy kétgyermekes, dolgozó család esetében több mint 600 euró lenne. Az intézkedések becslések szerint évi 10 milliárd eurós adóterhek-csökkentést eredményeznének.

Az intézkedések finanszírozását részben az éves adóköteles jövedelme 280 ezer euró vagy annál több legmagasabb jövedelműek esetében a legmagasabb adókulcs 45%-ról 47%-ra történő emelésével biztosítanák.

Munkaerőpiaci Reformok 

A betegszabadság miatt kieső munkanapok számának csökkentése érdekében a munkavállalók nem jelentkezhetnének betegszabadságra telefonon, hanem már az első naptól orvosi igazolást kellene bemutatniuk. A vállalatok 2030-ig szélesebb körű lehetőséget kapnának arra, hogy az újonnan felvett munkavállalók számára legfeljebb 48 hónapos határozott idejű szerződéseket kínáljanak. 

Emellett nagyobb szabadságot kapnának a nagyon magas jövedelmű munkavállalók esetében a kártérítéssel járó elbocsátási megállapodások megkötésére is.

Ipar és technológia 

Az olyan kulcsfontosságú ágazatok támogatását célzó intézkedések, mint az autóipar, a vegyipar és a gyógyszeripar, a tiszta technológiák, a gépipar, az akkumulátorok, a félvezetők és a mesterséges intelligencia.

A Deutschlandfonds befektetési finanszírozási keretrendszerét egy olyan stratégiai befektetési eszközzé bővítenék, amelynek középpontjában a reziliencia, az energia és a nyersanyagok állnak.

A szociális juttatásokkal kapcsolatos csalások elleni intézkedéseket szigorítják a hatóságok közötti fokozottabb adatmegosztás és a hatékonyabb végrehajtás révén.

Energia és infrastruktúra 

A villamosenergia-elosztóhálózat bővítését fel kell gyorsítani azzal a céllal, hogy a hálózati projektek megvalósítási idejét felére csökkentsék. Az iparág számára egyértelműbb garanciákat kell biztosítani a hálózati csatlakozás ütemezését illetően.

Az EU dömpingellenes és szubvencióellenes intézkedéseinek, valamint az EU preferenciális szabályainak megerősítése. A technológiatranszferre vonatkozó követelményeket figyelembe kell venni bizonyos stratégiai ágazatokban, ahol nem európai beruházásokról van szó.

Nyitókép: Tobias SCHWARZ / AFP

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Összesen 9 komment

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Sorrend:
Uncle Sam
2026. július 02. 16:36
Csak egy kérdésem van Mr. Március ! ez hány milliárd plusz Ukrajnának ?
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1
0
auditorium
2026. július 02. 16:30
Merznek jut a hálátlan feladat, az egykori német "welfare"-t megnyirbálni, a gyakori betegállományt fékezni, nem elég az első nap betelefonálni, h. a dolgozó "nincs jól", hanem orvosi igazolást kell vinni az első naptól fogva. A kétgyerekes és két kereső pároknak ( ezek többnyire németek v. európaiak) adnak némi adókedvezményt. Az eddigi Bürgergeldet is jobban megnézik, kinek adhatják, h. ne forduljon előtsok visszaélés (hazamennek a havi ötszáz euróval és ott nyaralnak vagy telelnek) nem pedig Németországban. Miért ez a sok megszoritás ? A Nato hozzájárulás 5%-a a GDP-nek az eddigi 2% helyett. Kétszázezer fős hadsereget kell verbuválni és a hadiipart fejleszteni, főleg a hosszú távú drónkészitést és rakétákat. Állitólag 1,5 millió ukránt fogadtak be ideiglenesen, közben már 5. év eltelt. A többség ott akar maradni. Állami szocialis lakásokat is kell épiteni (ez általános probléma az EU-tagországokban). Magas a lakbér, horribilis az új lakások ára. Nő a munkanélküliség.
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4
0
elcapo-3
2026. július 02. 16:09
Csak a lúzerek nevezik a megszorításokat reformoknak!
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6
0
mgyfree
2026. július 02. 16:08
de azért remélem ahhoz nem nyúltak, hogy a segílyből nyaralni lehessen menni oda ahonnan menekültek
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