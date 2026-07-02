Merz kemény reformokat jelentett be, a betegszabadságokba is belenyúlnak

Friedrich Merz német kancellár csütörtökön vázolta fel a nyugdíj-, adó- és munkaügyi reformokból álló csomagot, valamint a bürokrácia leépítését célzó intézkedéseket, amelyek szerinte elősegítik a növekedést, a munkahelyteremtést és a versenyképességet, miközben megőrzik a szociális biztonságot – írja a Reuters.

Merz elmondta, hogy a kormány célja, hogy a 34 pontból álló csomag főbb elemeit még az év végéig elfogadassa a parlamenttel.