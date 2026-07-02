Merz kemény reformokat jelentett be, a betegszabadságokba is belenyúlnak

Megtilthatják a terhes nőknek az Egyesült Államokba való belépést
Donald Trump meg akarja akadályozni, hogy visszaéljenek a külföldiek születési jogú állampolgársággal.
Merz elmondta, hogy a kormány célja, hogy a 34 pontból álló csomag főbb elemeit még az év végéig elfogadtassa a parlamenttel.
Friedrich Merz német kancellár csütörtökön vázolta fel a nyugdíj-, adó- és munkaügyi reformokból álló csomagot, valamint a bürokrácia leépítését célzó intézkedéseket, amelyek szerinte elősegítik a növekedést, a munkahelyteremtést és a versenyképességet, miközben megőrzik a szociális biztonságot – írja a Reuters.
Merz elmondta, hogy a kormány célja, hogy a 34 pontból álló csomag főbb elemeit még az év végéig elfogadassa a parlamenttel.
A nyugdíjbizottság ajánlásainak végrehajtása, amelyek az állami nyugdíjrendszerbe egy további, tőkepiaci alapú elemet vezetnének be, valamint a nyugdíjkorhatár fokozatos emelését az elkövetkező évtizedekben.
A jövedelemadó-könnyítés mértéke egy kétgyermekes, dolgozó család esetében több mint 600 euró lenne. Az intézkedések becslések szerint évi 10 milliárd eurós adóterhek-csökkentést eredményeznének.
Az intézkedések finanszírozását részben az éves adóköteles jövedelme 280 ezer euró vagy annál több legmagasabb jövedelműek esetében a legmagasabb adókulcs 45%-ról 47%-ra történő emelésével biztosítanák.
A betegszabadság miatt kieső munkanapok számának csökkentése érdekében a munkavállalók nem jelentkezhetnének betegszabadságra telefonon, hanem már az első naptól orvosi igazolást kellene bemutatniuk. A vállalatok 2030-ig szélesebb körű lehetőséget kapnának arra, hogy az újonnan felvett munkavállalók számára legfeljebb 48 hónapos határozott idejű szerződéseket kínáljanak.
Emellett nagyobb szabadságot kapnának a nagyon magas jövedelmű munkavállalók esetében a kártérítéssel járó elbocsátási megállapodások megkötésére is.
Az olyan kulcsfontosságú ágazatok támogatását célzó intézkedések, mint az autóipar, a vegyipar és a gyógyszeripar, a tiszta technológiák, a gépipar, az akkumulátorok, a félvezetők és a mesterséges intelligencia.
A Deutschlandfonds befektetési finanszírozási keretrendszerét egy olyan stratégiai befektetési eszközzé bővítenék, amelynek középpontjában a reziliencia, az energia és a nyersanyagok állnak.
A szociális juttatásokkal kapcsolatos csalások elleni intézkedéseket szigorítják a hatóságok közötti fokozottabb adatmegosztás és a hatékonyabb végrehajtás révén.
A villamosenergia-elosztóhálózat bővítését fel kell gyorsítani azzal a céllal, hogy a hálózati projektek megvalósítási idejét felére csökkentsék. Az iparág számára egyértelműbb garanciákat kell biztosítani a hálózati csatlakozás ütemezését illetően.
Az EU dömpingellenes és szubvencióellenes intézkedéseinek, valamint az EU preferenciális szabályainak megerősítése. A technológiatranszferre vonatkozó követelményeket figyelembe kell venni bizonyos stratégiai ágazatokban, ahol nem európai beruházásokról van szó.
Nyitókép: Tobias SCHWARZ / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Donald Trump meg akarja akadályozni, hogy visszaéljenek a külföldiek születési jogú állampolgársággal.