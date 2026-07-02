Megtilthatják a terhes nőknek az Egyesült Államokba való belépést

Trump nyomot akar hagyni Washingtonon: hatalmas építkezési projektekbe kezdett
Az egykori ingatlanfejlesztő talán nem bírt ellenállni egy ekkora lehetőségnek, vagy lehet így akarja biztosítani, hogy évtizedek múlva se felejtsék el a nevét.
Donald Trump meg akarja akadályozni, hogy visszaéljenek a külföldiek születési jogú állampolgársággal.
A Fehér Ház jelenleg vizsgálja a terhes nők kitiltását, miután a Legfelsőbb Bíróság hétfőn elutasította az elnök arra irányuló törekvéseit, hogy megszüntesse a születés alapján járó állampolgárságot, azt az alkotmányos elvet, amely az Egyesült Államokban született minden csecsemőnek állampolgárságot biztosít – írta a Telegraph.
Az esetleges tilalom újabb kísérletet jelentene a „születési turizmus” korlátozására, amely gyakorlat – a Trump-kormány állítása szerint – lehetővé teszi a külföldiek számára, hogy a terhesség késői szakaszában az Egyesült Államokba utazzanak, hogy gyermekeik számára biztosítsák az amerikai állampolgárságot.
Bár ez a gyakorlat létezik, a szakértők szerint az összes születésnek csupán elenyésző hányadát teszi ki.
A Trump-kormány azzal érvelt, hogy a születés alapján megszerzett állampolgárság ösztönzi az illegális bevándorlást, és „jutalmazza azokat az illegális bevándorlókat, akik nemcsak megsértik a bevándorlási törvényeket, hanem előre is tolakodnak azok előtt, akik betartják a szabályokat”.
Stephen Miller, az elnök főtanácsadója kijelentette, hogy a Fehér Ház „alaposan megvizsgálja” a terhes külföldi nők Egyesült Államokba történő beutazásának tilalmát.
A Fehér Ház politikai és belbiztonsági ügyekért felelős helyettes kabinetfőnöke így fogalmazott: „A születési turizmus lehetősége miatt mostantól nagyon alaposan át kell gondolni, kit engedünk be az országunkba, még ideiglenes alapon is.”
„Az, hogy az emberek csak azért jönnek ide, hogy amerikai földön szüljenek, és az a gyermek élete végéig amerikai állampolgár lesz.”
Hozzátette: „Ha valaki kilenc hónapos terhesen érkezik ide, hogy körülnézzen itt-ott, pár héten belül ő lesz egy élethosszig tartó amerikai állampolgár anyja, és ez közvetlen hozzáférést biztosít az amerikai pénzügyi forrásokhoz és szociális ellátásokhoz a gyermek egész életére”
„Sok olyan dolog van, amit alaposan meg kell vizsgálnunk” – tette hozzá.
Nyitókép: Jim WATSON / AFP
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Az egykori ingatlanfejlesztő talán nem bírt ellenállni egy ekkora lehetőségnek, vagy lehet így akarja biztosítani, hogy évtizedek múlva se felejtsék el a nevét.