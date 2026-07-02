Megtilthatják a terhes nőknek az Egyesült Államokba való belépést

A Fehér Ház jelenleg vizsgálja a terhes nők kitiltását, miután a Legfelsőbb Bíróság hétfőn elutasította az elnök arra irányuló törekvéseit, hogy megszüntesse a születés alapján járó állampolgárságot, azt az alkotmányos elvet, amely az Egyesült Államokban született minden csecsemőnek állampolgárságot biztosít – írta a Telegraph.

Az esetleges tilalom újabb kísérletet jelentene a „születési turizmus” korlátozására, amely gyakorlat – a Trump-kormány állítása szerint – lehetővé teszi a külföldiek számára, hogy a terhesség késői szakaszában az Egyesült Államokba utazzanak, hogy gyermekeik számára biztosítsák az amerikai állampolgárságot.

Bár ez a gyakorlat létezik, a szakértők szerint az összes születésnek csupán elenyésző hányadát teszi ki.