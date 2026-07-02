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legfelsőbb bíróság fehér ház egyesült államok

Megtilthatják a terhes nőknek az Egyesült Államokba való belépést

2026. július 02. 13:06

Donald Trump meg akarja akadályozni, hogy visszaéljenek a külföldiek születési jogú állampolgársággal.

2026. július 02. 13:06
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A Fehér Ház jelenleg vizsgálja a terhes nők kitiltását, miután a Legfelsőbb Bíróság hétfőn elutasította az elnök arra irányuló törekvéseit, hogy megszüntesse a születés alapján járó állampolgárságot, azt az alkotmányos elvet, amely az Egyesült Államokban született minden csecsemőnek állampolgárságot biztosít – írta a Telegraph. 

Az esetleges tilalom újabb kísérletet jelentene a „születési turizmus” korlátozására, amely gyakorlat – a Trump-kormány állítása szerint – lehetővé teszi a külföldiek számára, hogy a terhesség késői szakaszában az Egyesült Államokba utazzanak, hogy gyermekeik számára biztosítsák az amerikai állampolgárságot. 

Bár ez a gyakorlat létezik, a szakértők szerint az összes születésnek csupán elenyésző hányadát teszi ki.

A Trump-kormány azzal érvelt, hogy a születés alapján megszerzett állampolgárság ösztönzi az illegális bevándorlást, és „jutalmazza azokat az illegális bevándorlókat, akik nemcsak megsértik a bevándorlási törvényeket, hanem előre is tolakodnak azok előtt, akik betartják a szabályokat”.

Stephen Miller, az elnök főtanácsadója kijelentette, hogy a Fehér Ház „alaposan megvizsgálja” a terhes külföldi nők Egyesült Államokba történő beutazásának tilalmát.

A Fehér Ház politikai és belbiztonsági ügyekért felelős helyettes kabinetfőnöke így fogalmazott: „A születési turizmus lehetősége miatt mostantól nagyon alaposan át kell gondolni, kit engedünk be az országunkba, még ideiglenes alapon is.”

„Az, hogy az emberek csak azért jönnek ide, hogy amerikai földön szüljenek, és az a gyermek élete végéig amerikai állampolgár lesz.”

Hozzátette: „Ha valaki kilenc hónapos terhesen érkezik ide, hogy körülnézzen itt-ott, pár héten belül ő lesz egy élethosszig tartó amerikai állampolgár anyja, és ez közvetlen hozzáférést biztosít az amerikai pénzügyi forrásokhoz és szociális ellátásokhoz a gyermek egész életére”

„Sok olyan dolog van, amit alaposan meg kell vizsgálnunk” – tette hozzá. 

Nyitókép: Jim WATSON / AFP

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Összesen 2 komment

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billysparks
2026. július 02. 13:13
Ha megdugom a nőmet este, akkor reggel nem léphet be az USA területére? A másik problémám, hogy az európai férfiak is szülhetnek, lesz terhes vizsgálat európai férfiaknak?
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2
0
Irgum-burgum
•••
2026. július 02. 13:12 Szerkesztve
Az a legabszurdabb Trump migránsellenes bohózatában, hogy ő maga is illegális bevándorlók ivadéka: az apai nagyapja, Friedrich Trump német bevándorló volt, aki a sorozás és adózás elől menekült el Németországból az USÁ-ba...
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