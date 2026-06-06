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Tisza Párt Navracsics Tibor rendszerváltás elit szokás forradalom

Az elit elit marad

2026. június 06. 12:06

A forradalmi – mai nevén „rendszerváltó” – elitnek is színre lépnek a Robespierre-jei, Saint-Just-jei, Marat-i, Dantonjai. Más néven: Leninjei, Sztálinjai, Trockijai, Buharinjai.

2026. június 06. 12:06
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Navracsics Tibor
Navracsics Tibor
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„Az elit elit marad. Akkor is, ha összetétele változik, a szokások viszonylag hamar beszoktatják az új tagokat is. Így van ez a szokásos elitváltásnál, és így van még a forradalmi – vagy ahogyan mostanában nevezik »rendszerváltó« –elitváltásnál is. A különbség csak az, hogy a forradalmi elit, amíg nincs a hatalom sáncain belül, úgy gondolja, hogy a hatalmi elit szokásai bűnösek és ők majd mentesek lesznek tőle.

Így aztán purgátori hévvel jelennek meg. Fogadkoznak, hogy ők majd nem teszik azt, amit az általuk bűnösnek tartott elit. Egy idő után aztán lassan beleszoknak az elitlétbe. Kezdik felvenni a szokásokat. Persze, eltérő mértékben.

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A forradalmi – mai nevén »rendszerváltó«elitnek is színre lépnek a Robespierre-jei, Saint-Just-jei, Marat-i, Dantonjai. Más néven: Leninjei, Sztálinjai, Trockijai, Buharinjai. Aztán a különbségek lassan eltűnnek, és maradnak egyszerűen az elit tagjai, annak szokásaival.”

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Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 9 komment

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Sorrend:
pollip
2026. június 06. 13:22
Nem véletlenül írta Török Gábor, hogy a Tisza horda azt kívánja, hogy működjön a guillotin és fröccsenjen a vér!
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1
1
states-2
2026. június 06. 12:56
A kommunista és a náci elit is tele volt olyan pszichopatákkal, mint ez a drogos Peti.
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2
0
bondavary
2026. június 06. 12:49
A kommunista hatalomátvétel után hazatértek Moszkvából az oda emigrált magyar kommunisták. Ilyen volt Nagy Imre is. Most eddig külföldön élő, globalista alkalmazásban álló személyek kaptak kulcs fontosságú miniszteri tárcát. Nem látok lényeges különbséget.
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4
0
falcatus-2
2026. június 06. 12:33
"a szokások viszonylag hamar beszoktatják az új tagokat is. ..." Már te is fiam, Brutus? :((
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3
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