„Az elit elit marad. Akkor is, ha összetétele változik, a szokások viszonylag hamar beszoktatják az új tagokat is. Így van ez a szokásos elitváltásnál, és így van még a forradalmi – vagy ahogyan mostanában nevezik »rendszerváltó« –elitváltásnál is. A különbség csak az, hogy a forradalmi elit, amíg nincs a hatalom sáncain belül, úgy gondolja, hogy a hatalmi elit szokásai bűnösek és ők majd mentesek lesznek tőle.

Így aztán purgátori hévvel jelennek meg. Fogadkoznak, hogy ők majd nem teszik azt, amit az általuk bűnösnek tartott elit. Egy idő után aztán lassan beleszoknak az elitlétbe. Kezdik felvenni a szokásokat. Persze, eltérő mértékben.