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Navracsics Tibor köztársasági elnök vélemény Polgár Judit

Nem köztársasági elnök, hanem székbitorló

2026. július 21. 09:10

Bár most nagy a por annak kapcsán, hogy Polgár Judit visszautasította a felkérést a köztársasági elnöki pozícióra, nem ez a lényeg.

2026. július 21. 09:10
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Navracsics Tibor
Navracsics Tibor
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„Bár most nagy a por annak kapcsán, hogy Polgár Judit visszautasította a felkérést a köztársasági elnöki pozícióra, nem ez a lényeg. A lényeg – és ezt mindenkinek érdemes fejben tartani, aki államfői terveket dédelget –, hogy ez egy illegitim helyzet, amely annak következtében állt be, hogy a kormánytöbbség az alkotmányosság szellemével ellentétes módon, joggal való visszaéléssel megfosztotta hivatalától a legitim és legális államfőt. Aki elvállalja a felkérést, illegitim szereplő lesz. Nem köztársasági elnök, hanem székbitorló.”

 Nyitókép: MTI/ Bodnár Boglárka

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Összesen 14 komment

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templar62
2026. július 21. 10:03
A Csipkejózsika írójának csipkés fülbevalója van .
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kisskiss-7
2026. július 21. 09:53
🍓 H​​e​l​y​​​i​ ​c​​s​​​a​j​ok ​​szexre ​​​m​​​á​r​​​a​​​:​ 👉 𝗡​𝗨​𝟒​.​𝗧​​​𝗢​𝗣
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johannluipigus
2026. július 21. 09:50
Van már köztársasági elnökünk. Dr Sulyok Tamás a neve.
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zsidobuzi
2026. július 21. 09:48
Na mi van zsidóbuzik? Minek nektek a CSOK, mikor lefitymált fasszal úgyse tudtok gyereket csinálni?
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