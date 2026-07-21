„Bár most nagy a por annak kapcsán, hogy Polgár Judit visszautasította a felkérést a köztársasági elnöki pozícióra, nem ez a lényeg. A lényeg – és ezt mindenkinek érdemes fejben tartani, aki államfői terveket dédelget –, hogy ez egy illegitim helyzet, amely annak következtében állt be, hogy a kormánytöbbség az alkotmányosság szellemével ellentétes módon, joggal való visszaéléssel megfosztotta hivatalától a legitim és legális államfőt. Aki elvállalja a felkérést, illegitim szereplő lesz. Nem köztársasági elnök, hanem székbitorló.”

Nyitókép: MTI/ Bodnár Boglárka