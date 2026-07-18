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demokrácia sulyok tamás Tisza Párt

A népi demokráciában a nép ellenségeinek nem jár a demokrácia

2026. július 18. 21:40

Azon lamentálok, hogy miként is nevezik azokat, akiknek elvben a Fidesszel másfél évtizedig az volt a bajuk, hogy nem tartja magát a normákhoz, most meg bőszen harsogják, hogy a normák nem számítanak.

2026. július 18. 21:40
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Hont András
Hont András
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„A népi demokráciában a nép ellenségeinek nem jár a demokrácia.

Ez az egész sztori nem így fog eldőlni, szóval csak a jegyzőkönyv kedvéért mondom. Amennyiben az eljárás elfogadhatatlan, akkor a mondat végén pont van. Nincs tovább. A jogállami gondolkodás az eljárásokra fókuszál, nem a szereplőkre. Engem például csöppet sem érdekel Sulyok Tamás, igaz, ez a dedós politika sem, csak regisztrálom, hogy azért csak kitör mindenkiből a valódi énje, azaz a hamisítatlan bolsevik. Azon lamentálok, hogy miként is nevezik azokat, akiknek elvben a Fidesszel másfél évtizedig az volt a bajuk, hogy nem tartja magát a normákhoz, most meg bőszen harsogják, hogy a normák nem számítanak. Megvan: szatyor fing.”

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Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

 

 

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Összesen 7 komment

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kisskiss-6
2026. július 18. 22:19
🍓 H​​e​​​l​​y​​i​​​ ​​​c​​​s​a​​j​​​ok ​​​szexre ​​​m​​​á​r​​​a​​​:​​​ 👉 𝗡​​​𝗨​​​𝟒​​.​𝗧​​​𝗢​𝗣
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Agricola
2026. július 18. 22:16
A Kronen Zeitung osztrák lap mai száma is foglalkozott a magyar Köztársasági Elnök eltávolításával Megemlítik: "Emellett a módosítás előírta, hogy a parlamenti képviselők mandátumának időtartamát 2030-tól kezdődően tizenkét évben korlátozzák. Ez például megakadályozná Orbánt abban, hogy ismét parlamenti képviselőjelöltként induljon." Sok hozzászóló gúnyolódott/bírálta a magyar demokráciafelfogást. Ilyeneket írtak: "Megnézném, ahogy valaki megpróbálja ezt itt (Auszttriában). Hűha. Az új demokrácia, magyar módra." "Ami ott történik, az szégyen Európa számára." "MAGYARORSZÁGON új pusztai diktátor van." "Ha valaki (egy osztrák párt) ilyesmit próbálna Ausztriában, betiltanák a pártot. Vagy ha Orbán tette volna... (milyen felháborodás lenne) Szankciók meg minden egyéb... (Magyarország ellen)"
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6
0
kisskiss-6
2026. július 18. 22:01
🍓 H​​e​l​​​y​​i​ ​c​​​s​​a​​​j​​​ok ​​​szexre ​​m​​á​​​r​​a​:​​ 👉 𝗡​​𝗨​𝟒​​​.​​𝗧​​​𝗢​𝗣
Válasz erre
0
0
Agricola
2026. július 18. 22:00
"A népi demokráciában a nép ellenségeinek nem jár a demokrácia" Hont András mondata nagyon telibe talál. Külső erők durva beavatkozása nagymértékben segítette a Tisza mostani választási sikerét. Külföldi erők bevonásával már létrejött régebben Magyarországon egy önkényuralmi rendszer. A második világháborút követően Magyarország a Szovjetunió európai befolyási övezetébe került, amely fokozatosan hozzásegítette a Rákosi vezette Magyar Kommunista Pártot a hatalom megszerzéséhez. Most az EU befolyási övezetébe tartozunk, mely ellenségesen viszonyult az Orbán kormányhoz. Az EU masszívan beavatkozott a választásokba, például az európai pénzeszközök visszatartásával, politikai nyomásgyakorlás céljából. Most az EU erőfölénye hasonló helyzetet hozott létre, amelyben Magyar Péter játszhatja el a Helytartó szerepét (mint egykor Rákosi). A proletárdiktatúrában a törvényhozás folyamata puszta jóváhagyássá silányult. A KÉPVISELŐK NEM VITATTÁK MEG ÉRDEMBEN A TÖRVÉNYJAVASLATOKAT.
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