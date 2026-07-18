„A népi demokráciában a nép ellenségeinek nem jár a demokrácia.

Ez az egész sztori nem így fog eldőlni, szóval csak a jegyzőkönyv kedvéért mondom. Amennyiben az eljárás elfogadhatatlan, akkor a mondat végén pont van. Nincs tovább. A jogállami gondolkodás az eljárásokra fókuszál, nem a szereplőkre. Engem például csöppet sem érdekel Sulyok Tamás, igaz, ez a dedós politika sem, csak regisztrálom, hogy azért csak kitör mindenkiből a valódi énje, azaz a hamisítatlan bolsevik. Azon lamentálok, hogy miként is nevezik azokat, akiknek elvben a Fidesszel másfél évtizedig az volt a bajuk, hogy nem tartja magát a normákhoz, most meg bőszen harsogják, hogy a normák nem számítanak. Megvan: szatyor fing.”