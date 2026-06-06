Figyelmeztet az elemző: még kitart a Tisza lendülete, de már gyülekeznek a sötét felhők

Magyar Péter a nyugati elit roncsderbijében találta meg politikai szövetségeseit
Kétnapos európai körútra indult a Tisza Párt vezetője.
Nagy Attila Tibor szerint az segíti a Tisza-kormány magas támogatottságának megtartását, hogy az első hónapban még nem vágott bele egyetlen komoly reformba sem.
Nagy Attila Tibor politikai elemző az Indexen arról írt, hogy mindjárt egy hónapja lesz, hogy az Országgyűlés május 9-én miniszterelnökké választotta Magyar Pétert. A szakértő szerint egyelőre kitart a lendület, valamint a magas támogatottság. A választók jelentős része eddig visszaigazolta az új kormányfő teljesítményét. Mindez annak ellenére van így, hogy Magyar Péter nem egyszer „formabontó módon” viselkedik, elég csak a Karmelitában tartott tárlatvezetésére vagy az előző kormányra tett „pikírt” megjegyzéseire gondolni – sorolta.
Az elemző arra is rámutatott, hogy Magyar külföldi tárgyalásairól készült videókat tudatosan úgy rakják össze, hogy ne csak politikai tartalom legyen benne, hanem egyfajta idegenvezetés is. Ezzel szemben, amikor Orbán Viktor az EU csúcstalálkozóira ment, „beérte annak hangoztatásával, hogy »Brüsszel« már megint milyen szörnyűséget készít elő a magyarok ellen, de majd ő keményen szembeszáll ezekkel a szörnyű, életidegen EU-s bürokratákkal” – idézte fel.
Ezt is ajánljuk a témában
Kétnapos európai körútra indult a Tisza Párt vezetője.
Nagy kijelentette írásában, hogy „Magyar Péter és az unalom két egymással nehezen összeegyeztethető fogalom”. Egy hosszú, és egyelőre beláthatatlan ideig tartó politikai showműsort látunk. Nem véletlen, hogy Magyar Péter stílusát és fellépését gyakran Donald Trumphoz hasonlítják. Mindkettőjüket konfrontatív, karcos és kemény kommunikáció jellemzi, miközben a közönség figyelmének fenntartásában is rendkívül hatékonynak bizonyulnak – mutatott rá.
A szakértő szerint elhamarkodott volt a Fidesz korai kritikája, miszerint Magyar Péter Facebook-kormányzást visz, de tényleges kormányzati munka nem folyik. „Az egyik csattanós válasz erre a május 29-én Brüsszelben, az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennel megkötött politikai megállapodás volt, amelyik ugyan nem hozott azonnal pénz Magyarországra, de megteremtette annak a lehetőségét, hogy 16,2 milliárd euróhoz hozzájusson Magyarország” – írta.
Nagy Attila Tibor végül arra is kitért, hogy a miniszterelnöki showműsor és a sikerek mellett az első követelések máris megjelentek az egyes társadalmi csoportok, érdekszervezetek részéről.
– sorolta.
Ezután figyelmeztetett, hogy „sötétlő fellegként közeleg az a probléma, hogy előbb-utóbb véget kell vetni a védett üzemanyagárak rendszerének (vagy legalábbis át kell alakítani)”.
Egyrészt, mert gazdaságilag nem fenntartható a végtelenségig, főleg, hogy még mindig tart az iráni válság. Az Európai Bizottság pedig már korábban jelezte, hogy diszkriminatívnak, így az uniós joggal ellentétesnek tartja, hogy a védett árat csak a magyarországi rendszámú autósok vehetik igénybe.
Nagy továbbá úgy vélekedett, hogy maga a miniszterelnök is számol azzal, hogy a kormánypártnak nem lesz mindig ennyire magas népszerűsége, de még nem tudhatjuk biztosan, hogy „a Tisza Párt majdani támogatottságának esetleges csökkenését a jelenleg nagyon padlón lévő Fidesz, esetleg a Mi Hazánk képes lesz-e a maga javára fordítani”.
„Az mindenesetre segíti a Tisza-kormány magas támogatottságának megtartását, hogy az első hónapban még nem vágott bele egyetlen, az egészségügyet, a nyugdíjrendszert vagy a közigazgatást érintő komoly reformba sem. Tapasztalatból tudhatjuk, ezek az átalakítások sokaknak nem szoktak tetszeni, az eredmények lassan jönnek és az ezekről szóló viták, döntések bizony már nem fognak az új miniszterelnök mézesheteihez tartozni”.
Persze, el lehet odázni kevésbé népszerű, de szükséges döntéseket, csakhogy a nemdöntés az maga a sodródás és nem a jó kormányzás”
– zárta gondolatait a politikai elemző.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert