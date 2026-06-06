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Figyelmeztet az elemző: még kitart a Tisza lendülete, de már gyülekeznek a sötét felhők

2026. június 06. 10:02

Nagy Attila Tibor szerint az segíti a Tisza-kormány magas támogatottságának megtartását, hogy az első hónapban még nem vágott bele egyetlen komoly reformba sem.

2026. június 06. 10:02
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Nagy Attila Tibor politikai elemző az Indexen arról írt, hogy mindjárt egy hónapja lesz, hogy az Országgyűlés május 9-én miniszterelnökké választotta Magyar Pétert. A szakértő szerint egyelőre kitart a lendület, valamint a magas támogatottság. A választók jelentős része eddig visszaigazolta az új kormányfő teljesítményét. Mindez annak ellenére van így, hogy Magyar Péter nem egyszer „formabontó módon” viselkedik, elég csak a Karmelitában tartott tárlatvezetésére vagy az előző kormányra tett „pikírt” megjegyzéseire gondolni – sorolta.

Az elemző arra is rámutatott, hogy Magyar külföldi tárgyalásairól készült videókat tudatosan úgy rakják össze, hogy ne csak politikai tartalom legyen benne, hanem egyfajta idegenvezetés is. Ezzel szemben, amikor Orbán Viktor az EU csúcstalálkozóira ment, „beérte annak hangoztatásával, hogy »Brüsszel« már megint milyen szörnyűséget készít elő a magyarok ellen, de majd ő keményen szembeszáll ezekkel a szörnyű, életidegen EU-s bürokratákkal” – idézte fel.

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Egy politikai showműsort látunk

Nagy kijelentette írásában, hogy „Magyar Péter és az unalom két egymással nehezen összeegyeztethető fogalom”. Egy hosszú, és egyelőre beláthatatlan ideig tartó politikai showműsort látunk. Nem véletlen, hogy Magyar Péter stílusát és fellépését gyakran Donald Trumphoz hasonlítják. Mindkettőjüket konfrontatív, karcos és kemény kommunikáció jellemzi, miközben a közönség figyelmének fenntartásában is rendkívül hatékonynak bizonyulnak – mutatott rá.

A szakértő szerint elhamarkodott volt a Fidesz korai kritikája, miszerint Magyar Péter Facebook-kormányzást visz, de tényleges kormányzati munka nem folyik. „Az egyik csattanós válasz erre a május 29-én Brüsszelben, az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennel megkötött politikai megállapodás volt, amelyik ugyan nem hozott azonnal pénz Magyarországra, de megteremtette annak a lehetőségét, hogy 16,2 milliárd euróhoz hozzájusson Magyarország” – írta.

Nagy Attila Tibor végül arra is kitért, hogy a miniszterelnöki showműsor és a sikerek mellett az első követelések máris megjelentek az egyes társadalmi csoportok, érdekszervezetek részéről. 

  • Az ápolók fizetésemelést,
  • az orvosok az ügyeleti díjak rendezését kérik, többek között,
  • a polgármesterek pedig  nehezményezték, hogy a kormány a megkérdezésük nélkül látna hozzá a fizetésük csökkentéséhez

– sorolta.

Gyülekeznek a sötét felhők

Ezután figyelmeztetett, hogy „sötétlő fellegként közeleg az a probléma, hogy előbb-utóbb véget kell vetni a védett üzemanyagárak rendszerének (vagy legalábbis át kell alakítani)”.

Egyrészt, mert gazdaságilag nem fenntartható a végtelenségig, főleg, hogy még mindig tart az iráni válság. Az Európai Bizottság pedig már korábban jelezte, hogy diszkriminatívnak, így az uniós joggal ellentétesnek tartja, hogy a védett árat csak a magyarországi rendszámú autósok vehetik igénybe.

Nagy továbbá úgy vélekedett, hogy maga a miniszterelnök is számol azzal, hogy a kormánypártnak nem lesz mindig ennyire magas népszerűsége, de még nem tudhatjuk biztosan, hogy „a Tisza Párt majdani támogatottságának esetleges csökkenését a jelenleg nagyon padlón lévő Fidesz, esetleg a Mi Hazánk képes lesz-e a maga javára fordítani”.

„Az mindenesetre segíti a Tisza-kormány magas támogatottságának megtartását, hogy az első hónapban még nem vágott bele egyetlen, az egészségügyet, a nyugdíjrendszert vagy a közigazgatást érintő komoly reformba sem. Tapasztalatból tudhatjuk, ezek az átalakítások sokaknak nem szoktak tetszeni, az eredmények lassan jönnek és az ezekről szóló viták, döntések bizony már nem fognak az új miniszterelnök mézesheteihez tartozni”. 

Persze, el lehet odázni kevésbé népszerű, de szükséges döntéseket, csakhogy a nemdöntés az maga a sodródás és nem a jó kormányzás”

– zárta gondolatait a politikai elemző.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

 

Összesen 61 komment

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Sorrend:
Palatin
2026. június 06. 13:27
Hogy Magyar Péter megtehette, amit tett, az sajnos a magyar emberek szégyene és intelligenciájának a mércéje is egyben. MP egy rafinált, tehetséges nárcisztikus pszichopata, ö "csak" meglátta a lehetöségeit és kihasználta azokat. De hogy sikeres legyen, ahhoz kellett a magyar választók politikai, gazdasági és morális éretlensége, hiszékenysége. A szomorú az, hogy a választók ebbéli hozzáállása a korábbi hasonló esetek ellenére sem fejlödött pozitív irányba. Magyar Péter egy sikeres szemfényvesztö, ezt nem lehet töle elövitatni, de ennél nem több. Ez elég hamar ki fog derülni.
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2
0
Palatin
2026. június 06. 13:20
Szerintem MP már elérte filiszterelnöki pályájának csúcspontját, Ami ezután jön: - a hazudozásai miatt egyre inkább elveszíti a hitelét, - a képviselök gúnyos pofákat vágnak a beszédei alatt, - Brüsszel, és a volt támogatói elkezdenek erösen kételkedni alkalmasságában, - elkezdödik a tiszán belüli hatalmi harc, - MP-t nem veszik komolyan se belföldön, se külföldön, - MP elkezd egyre gyakrabban örjöngeni, - letartóztatja von der Leyent és Schiffer Andrást, - Elveszíti egyhangu szavaz´s után a bizalmatlansági indítványt, - Merényletet tervez a Parlament ellen, - a robbanó töltet visszafelé sül el, leég a nadrágja és ami benne volt, - Mentö viszi a pszichiátriai osztályra, - ahol megírja 3 kötetes visszaemlékezéseit rovásírással, szuahéli nyelven...
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1
0
Palatin
2026. június 06. 13:19
Én már bizony isten azért imádkozom, hogy Poloskának ne úgy végzödjön a karrierje, mint Arafaté vagy Mussolinié. A népharag gusztustalanul kegyetlen tud lenni. Pusztán a keresztényi felebaráti együttérzés beszél belölem, aminek semmi köze ahhoz, hogy az illetö megérdemli-e vagy sem.
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1
0
Palatin
•••
2026. június 06. 13:18 Szerkesztve
Magyar Péter nem egy szerethetö ember, söt tovább megyek, egy abszolut NoGo. Ö egy tipikus, született komprádor. A komprádor kifejezés egy politikai és történelmi fogalom, amely ma leggyakrabban olyan személyt vagy csoportot jelöl, aki idegen érdekeket, multinacionális tőkét szolgál ki anyagi vagy politikai haszonszerzésért cserébe, akár a saját hazája vagy nemzete kárára is. Ki fog derülni, hogy lelki devianciái miatt nemcsak a hazai ellenfeleivel fog övön aluli támadásokat indítani, hanem a külföldi tárgyaló partnerei sem fogják ezt a cezaromániás magatartást, viselkedést stílust honorálni. El fog terjedni róla, hogy ö egy "flugos ürge", aki így természetesen nem nagyon fog tudni elönyös tárgyalásokat folytatni és ne fogja tudni az ország érdekeit megvédeni. Az egész ember kisugárzása eleve kellemetlen, söt visszataszító. lehangoló. Borzalmasan rossz hangulat lesz az országban a Tisza-diktatúra alatt. Nix vidám barakk...
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