Figyelmeztet az elemző: még kitart a Tisza lendülete, de már gyülekeznek a sötét felhők

Nagy Attila Tibor politikai elemző az Indexen arról írt, hogy mindjárt egy hónapja lesz, hogy az Országgyűlés május 9-én miniszterelnökké választotta Magyar Pétert. A szakértő szerint egyelőre kitart a lendület, valamint a magas támogatottság. A választók jelentős része eddig visszaigazolta az új kormányfő teljesítményét. Mindez annak ellenére van így, hogy Magyar Péter nem egyszer „formabontó módon” viselkedik, elég csak a Karmelitában tartott tárlatvezetésére vagy az előző kormányra tett „pikírt” megjegyzéseire gondolni – sorolta.

Az elemző arra is rámutatott, hogy Magyar külföldi tárgyalásairól készült videókat tudatosan úgy rakják össze, hogy ne csak politikai tartalom legyen benne, hanem egyfajta idegenvezetés is. Ezzel szemben, amikor Orbán Viktor az EU csúcstalálkozóira ment, „beérte annak hangoztatásával, hogy »Brüsszel« már megint milyen szörnyűséget készít elő a magyarok ellen, de majd ő keményen szembeszáll ezekkel a szörnyű, életidegen EU-s bürokratákkal” – idézte fel.