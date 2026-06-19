Szondi Vanda új szerepben: kemény kérdésekből kitérő válaszok lettek a kormányinfón

Ötszázalékos áfa az egészséges élelmiszererekre: mikor lesz az ígéretből valóság?
A Tisza által beígért áfacsökkentés 150 milliárd forintos mínuszt jelentene a költségvetésnek.
Szóvivőként már mások a prioritások.
Pár hónapja Szondi Vanda, akkor még az RTL riportereként, több kormányinfón is erősen faggatta Gulyás Gergelyt, a Miniszterelnökséget vezető minisztert a Szőlő utcai ügyről. Különösen azt sérelmezte, hogy a rendőrség egyes felvételeket nem adott át az ügyészségnek – írja a Magyar Nemzet.
Hogyan fordulhatott ez elő?”
– szegezte neki a kérdést.
Most egy Facebookon terjedő montázs-videón egymás mellé vágták Szondi akkori, éles kérdéseit és az immár kormányszóvivőként adott reakcióját ugyanabban a témában. A Szőlő utcai ügy legújabb fordulatában ugyanis Bangó Sándorra, a Kontrollnak korábban interjút adó fiatalra terelődött a gyanú, hogy akár négymillió forintot is kaphatott a vallomásáért. A tiszás média korábban őt építette az ügy koronatanújaként, aki állítólag döntő bizonyítékkal leleplezhette volna „Zsolti bácsit”.
Ez azóta sem történt meg, egyre inkább úgy tűnik, az egész egy előre megrendezett, megfizetett kampányakció lehetett az országgyűlési választások idején. Csütörtökön a HírTV az új kormányszóvivőket is megkérdezte az ügyről. Arra voltak kíváncsiak:
miután kiderült, hogy Magyar Péter miniszterelnök öccse, Magyar Márton – a Kontroll alapítója – akár fizethetett is a koronatanúnak, szóba került-e ez a kormányülésen.
Szondi Vanda azt válaszolta, hogy természetesen fel sem merült a téma, mert az ügyhöz semmi köze a kormánynak.
A kormánypárti szimpatizánsok körében sem arat nagy sikert az új szóvivőpáros teljesítménye. Egy TikTokon terjedő videó szerint egyre gyakrabban reagálnak a kényes kérdésekre ugyanazzal a két mondattal: „erről nem tudunk semmit” illetve „nem volt téma a kormányülésen”.
Nyitókép forrása: Illyés Tibor / MTI
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