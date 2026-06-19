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szondi vanda rtl kontroll

Szondi Vanda új szerepben: kemény kérdésekből kitérő válaszok lettek a kormányinfón

2026. június 19. 10:04

Szóvivőként már mások a prioritások.

2026. június 19. 10:04
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Pár hónapja Szondi Vanda, akkor még az RTL riportereként, több kormányinfón is erősen faggatta Gulyás Gergelyt, a Miniszterelnökséget vezető minisztert a Szőlő utcai ügyről. Különösen azt sérelmezte, hogy a rendőrség egyes felvételeket nem adott át az ügyészségnek – írja a Magyar Nemzet. 

Hogyan fordulhatott ez elő?”

– szegezte neki a kérdést.

Most egy Facebookon terjedő montázs-videón egymás mellé vágták Szondi akkori, éles kérdéseit és az immár kormányszóvivőként adott reakcióját ugyanabban a témában. A Szőlő utcai ügy legújabb fordulatában ugyanis Bangó Sándorra, a Kontrollnak korábban interjút adó fiatalra terelődött a gyanú, hogy akár négymillió forintot is kaphatott a vallomásáért. A tiszás média korábban őt építette az ügy koronatanújaként, aki állítólag döntő bizonyítékkal leleplezhette volna „Zsolti bácsit”.

Ez azóta sem történt meg, egyre inkább úgy tűnik, az egész egy előre megrendezett, megfizetett kampányakció lehetett az országgyűlési választások idején. Csütörtökön a HírTV az új kormányszóvivőket is megkérdezte az ügyről. Arra voltak kíváncsiak:

miután kiderült, hogy Magyar Péter miniszterelnök öccse, Magyar Márton – a Kontroll alapítója – akár fizethetett is a koronatanúnak, szóba került-e ez a kormányülésen.

Szondi Vanda azt válaszolta, hogy természetesen fel sem merült a téma, mert az ügyhöz semmi köze a kormánynak.

A kormánypárti szimpatizánsok körében sem arat nagy sikert az új szóvivőpáros teljesítménye. Egy TikTokon terjedő videó szerint egyre gyakrabban reagálnak a kényes kérdésekre ugyanazzal a két mondattal: „erről nem tudunk semmit” illetve „nem volt téma a kormányülésen”.

@trollpolitika_ #mp #tisza #tiszapart #magyarpeter #politika ♬ eredeti hang - TrollPolitika

Nyitókép forrása: Illyés Tibor / MTI

***

 

Összesen 63 komment

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Sorrend:
mnmn
2026. június 19. 12:31
Van egy film aminek a címe "A hal neve: Wanda", a halak mint tudjuk, hallgatni szoktak.
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1
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Levinya
2026. június 19. 12:29
nem kell hogy mi erről gondolkodjunk
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0
0
alphaville
2026. június 19. 12:28
Kólásdobozok a pult mögött.
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1
0
kissb56
•••
2026. június 19. 12:25 Szerkesztve
7,5 millióba kerül ez a három HP az adófizetőknek havonta, a tiszar luxizásának köszönhetően. Ráadásul a háromnak az IQ-ja jó ha összesen 100. 🤣😂🤣
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1
0
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