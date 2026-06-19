Szondi Vanda új szerepben: kemény kérdésekből kitérő válaszok lettek a kormányinfón

Most egy Facebookon terjedő montázs-videón egymás mellé vágták Szondi akkori, éles kérdéseit és az immár kormányszóvivőként adott reakcióját ugyanabban a témában. A Szőlő utcai ügy legújabb fordulatában ugyanis Bangó Sándorra, a Kontrollnak korábban interjút adó fiatalra terelődött a gyanú, hogy akár négymillió forintot is kaphatott a vallomásáért. A tiszás média korábban őt építette az ügy koronatanújaként, aki állítólag döntő bizonyítékkal leleplezhette volna „Zsolti bácsit”.

Ez azóta sem történt meg, egyre inkább úgy tűnik, az egész egy előre megrendezett, megfizetett kampányakció lehetett az országgyűlési választások idején. Csütörtökön a HírTV az új kormányszóvivőket is megkérdezte az ügyről. Arra voltak kíváncsiak: