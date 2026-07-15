A Fidesz felszólította Magyar Mártont és Bangó Sándor ügyvédjét, hogy tisztázza szerepét a Szőlő utcai ügyben

Pócs János az ügy részleteit felidézve arról beszélt: sok fontos kérdés van, amit Litresits Andrásnak az ügyészségen tisztáznia kell, és amiért „minden bizonnyal a jogi felelősséget vállalni kell”.

Pócs János már több feljelentést is tett az ügyészségen az üggyel kapcsolatban és korábbi sajtótájékoztatóin a Szőlő utcai ügy „koronatanújának”, Bangó Sándornak a lefizetésével vádolta meg Magyar Mártont, a miniszterelnök testvérét, a Kontroll alapítóját. Magyar Márton visszautasította a vádakat, és a „koronatanúnak” nevezett Bangó Sándor is tagadta, hogy pénzt kapott volna a Kontrollnak adott interjúért.

Bangó Sándor a Kontrollnak korábban adott interjújában beszélt egy Zsolti bácsi nevű politikusról, aki szexuális bűncselekményeket követett el a Szőlő utcai intézetben nevelt fiatalokkal szemben.