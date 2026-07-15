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magyar márton pócs jános bangó sándor litresits andrás Panyi Miklós kontroll

A Fidesz felszólította Magyar Mártont és Bangó Sándor ügyvédjét, hogy tisztázza szerepét a Szőlő utcai ügyben

2026. július 15. 14:26

Panyi Miklós azt mondta, ha az ügyvédnek tudomása volt arról, hogy a Bangó Sándornak pénzt ígértek azért, hogy hamis vádat tegyen, az bűncselekmény.

2026. július 15. 14:26
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A „Zsolti bácsi” ügyben Magyar Márton és Bangó Sándor ügyvédje, Litresits András szerepének tisztázását várja el a Fidesz – erről Panyi Miklós és Pócs János, az ellenzéki párt országgyűlési képviselői tartottak sajtótájékoztatót szerdán.

Panyi Miklós „kamunak” és az elmúlt 36 év egyik „legaljasabb politikai akciójának” nevezte a „Zsolti bácsi” ügyet, és hangsúlyozta: 

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Litresics Andrásnak és Magyar Mártonnak is megvan a lehetősége, hogy nagy nyilvánosság előtt tisztázza a szerepét ebben, vagy ha nem teszik meg, „az is elárul róluk valamit”.

A fideszes politikus – az ügyvéd belvárosi irodájának épülete előtt tartott sajtótájékoztatón – arról beszélt: azért vannak itt, mert az egész történetben van egy láncszem, Litresits András, aki ügyvédként tavaly ősz óta ott volt Bangó Sándor mellett. Panyi Miklós azt mondta: Litresits Andrásnak „jelentős szerepe” volt abban, hogy Bangó Sándort összekössék Magyar Mártonnal, és az általa alapított Kontrollal.

Arra is kitért: 

ha az ügyvédnek tudomása volt arról, hogy a Bangó Sándornak pénzt ígértek azért, hogy hamis vádat tegyen, az bűncselekmény.

Pócs János az ügy részleteit felidézve arról beszélt: sok fontos kérdés van, amit Litresits Andrásnak az ügyészségen tisztáznia kell, és amiért „minden bizonnyal a jogi felelősséget vállalni kell”.

Pócs János már több feljelentést is tett az ügyészségen az üggyel kapcsolatban és korábbi sajtótájékoztatóin a Szőlő utcai ügy „koronatanújának”, Bangó Sándornak a lefizetésével vádolta meg Magyar Mártont, a miniszterelnök testvérét, a Kontroll alapítóját. Magyar Márton visszautasította a vádakat, és a „koronatanúnak” nevezett Bangó Sándor is tagadta, hogy pénzt kapott volna a Kontrollnak adott interjúért.

Bangó Sándor a Kontrollnak korábban adott interjújában beszélt egy Zsolti bácsi nevű politikusról, aki szexuális bűncselekményeket követett el a Szőlő utcai intézetben nevelt fiatalokkal szemben.

A mobiltelefonok parlamenti ülésről való esetleges kitiltásával kapcsolatos kérdésre Pócs János azt mondta: Magyar Péter azt ígérte, hogy nagyobb demokrácia lesz, mint korábban, azonban a Fidesz-kormány alatt a mobiltelefonok soha nem voltak kitiltva az ülésteremből. Felidézte: Orbán Viktor korábbi miniszterelnököt közelről videózták ellenzéki képviselők. „Soha senkinek nem jutott volna eszébe kitiltani a telefont, vagy a parlamenti képviselőket óvodás szintre kényszeríteni, hogy hagyják a folyosón a telefonjukat” – mondta, hozzátéve, hogy ez megmutatja a jelenlegi miniszterelnök „demokráciatűrő képességét”.

(MTI)

Nyitókép: Magyar Márton Facebook-oldala

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Összesen 14 komment

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Sorrend:
szim-patikus
2026. július 15. 16:33
kényszeríteni, hogy hagyják a folyosón a telefonjukat” ------ helyes (ha Pócs pöcs operátornak készül, jelentkezzen a szinművészetire.)
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0
1
Claudius1
2026. július 15. 15:44
Tüncikézni mikor fogtok pedofidesz jobbágyok?
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0
2
angie1
2026. július 15. 15:32
Nagyon ideje lenne már megszólalniuk, meg az escort fiúkát sem ártana hazahozni és elindítani a pereket, amit aztán nemzetközi térre vinni, mert ittt anyuka és hugi is be van építve!
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1
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pollip
2026. július 15. 15:20
Mit csinál a rendőrség és az ügyészség? A 11 éves fiú gyámja tavaly tett feljelentést!
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