A Fidesz új frakcióvezetője, Bóka János megnevezte az egyik helyettesét

Felszállt a fehér füst, megvan a Fidesz új frakcióvezetője
Orbán Viktor közölte a hírt.
A másik poszt egyelőre betöltetlen marad.
Mint arról beszámoltunk, a folytatásban Bóka János tölti be a Fidesz frakcióvezetői posztját. A korábbi uniós ügyekért felelős miniszter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában bejelentette az egyik helyettesét, Panyi Miklóst.
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Orbán Viktor közölte a hírt.
A politikus úgy fogalmazott a stúdióban, hogy frakcióvezetőként a stratégiai kérdésekben is szabad keze van, miközben a Fidesz alelnökeként természetes közvetítő szerepet tölt be a párt elnöksége és a parlamenti képviselők között. Bóka javaslatára a frakcióvezető-helyettesi posztot Panyi Miklós tölti be, a másik tisztség pedig egyelőre betöltetlen marad.
Bóka úgy látja, a jelenlegi politikai helyzetben ismét hasznosíthatók azok a tapasztalatok, amelyek a rendszerváltás előtti demokratikus ellenzék működéséhez kapcsolódnak.
Azt is hozzátette, a Fidesz nyitott és befogadó politikai közösséggé válhat, amelyben olyan választók is otthonra találhatnak, akik korábban nem támogatták a pártot.
Fotó: MTI/Purger Tamás