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Panyi Miklós frakció Bóka János

A Fidesz új frakcióvezetője, Bóka János megnevezte az egyik helyettesét

2026. július 22. 21:20

A másik poszt egyelőre betöltetlen marad.

2026. július 22. 21:20
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Mint arról beszámoltunk, a folytatásban Bóka János tölti be a Fidesz frakcióvezetői posztját. A korábbi uniós ügyekért felelős miniszter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában bejelentette az egyik helyettesét, Panyi Miklóst.

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A politikus úgy fogalmazott a stúdióban, hogy frakcióvezetőként a stratégiai kérdésekben is szabad keze van, miközben a Fidesz alelnökeként természetes közvetítő szerepet tölt be a párt elnöksége és a parlamenti képviselők között. Bóka javaslatára a frakcióvezető-helyettesi posztot Panyi Miklós tölti be, a másik tisztség pedig egyelőre betöltetlen marad.

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Bóka úgy látja, a jelenlegi politikai helyzetben ismét hasznosíthatók azok a tapasztalatok, amelyek a rendszerváltás előtti demokratikus ellenzék működéséhez kapcsolódnak.

Azt is hozzátette, a Fidesz nyitott és befogadó politikai közösséggé válhat, amelyben olyan választók is otthonra találhatnak, akik korábban nem támogatták a pártot.

Fotó: MTI/Purger Tamás

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