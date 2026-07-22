A Fidesz új frakcióvezetője, Bóka János megnevezte az egyik helyettesét

A politikus úgy fogalmazott a stúdióban, hogy frakcióvezetőként a stratégiai kérdésekben is szabad keze van, miközben a Fidesz alelnökeként természetes közvetítő szerepet tölt be a párt elnöksége és a parlamenti képviselők között. Bóka javaslatára a frakcióvezető-helyettesi posztot Panyi Miklós tölti be, a másik tisztség pedig egyelőre betöltetlen marad.