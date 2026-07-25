Lengyel forgatókönyv – a Fidesz-frakció is reagált a tiszás alkotmánybíró-jelöltre

Bejelentette a TISZA-frakció az alkotmánybíró-jelöltjét – néhány éve Orbán Balázs interjúzott vele a Mandineren
Szombaton 13 órakor küldték el a szakember nevét az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának.
Magyar Péter miniszterelnök Facebook-bejegyzésében kiemelte: a Tisza frakciója elismert alkotmányjogászt jelöl a posztra.
Mint arról beszámoltunk, bejelentette a TISZA-frakció az alkotmánybíró-jelöltjét. Ahogy írták, Hende Csaba alkotmánybírói megbízatásának megszűnését követően az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága felkérte a frakciókat, így a TISZA-frakciót is, hogy jelöljenek új alkotmánybírót. Bujdosó Andrea, a képviselőcsoport vezetője a frakció döntése alapján megküldte a bizottságnak a TISZA jelöltjét: dr. Sonnevend Pált. Magyar Péter miniszterelnök Facebook-bejegyzésében kiemelte: a Tisza frakciója elismert alkotmányjogászt jelöl a posztra.
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Szombaton 13 órakor küldték el a szakember nevét az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának.
Ezt követően a Fidesz-frakció is reagált, közleményében rámutatott, illegitimnek tartja Hende Csaba eltávolítását alkotmánybírói posztjáról, ezért a frakció szerint a helyére megválasztott alkotmánybíró megbízatása is illegitim. Az ellenzéki párt parlamenti képviselőcsoportja közleményét szombaton juttatta el az MTI-nek.
A Fidesz-frakció azt írta, Hende Csaba alkotmánybírói megbízatása illegitim alaptörvényi és alkotmányellenes jogszabályi rendelkezések miatt szűnik meg.
Ezekkel szemben alkotmányjogi panasz és normakontroll eljárás is folyamatban van az Alkotmánybíróságon – emlékeztettek.
Szerintük a Tisza Párt célja, hogy ezeket az eljárásokat kikerülve kész helyzetet teremtsen. A Tisza az Alkotmánybíróság ellehetetlenítésében is a lengyel forgatókönyvet követi. Ebben a színjátékban a Fidesz nem vesz részt, sem a jelölésben, sem a választásban – rögzítették.
A frakció közölte, „gőzerővel épül az önkény. A Fidesz az önkénnyel szemben ellenállást hirdetett, és minden törvényes eszközzel küzdeni fog ellene”; a helyzetet orvosolni fogja.
Hende Csaba megbízatása az alaptörvény tizenhetedik módosításának vasárnapi hatályba lépése után szűnt meg, az ugyanis 12 évben maximálta az országgyűlési képviselők megbízatásának idejét. Mivel Hende Csaba 2002 és 2025 között 23 évig volt előbb az MDF, majd a Fidesz országgyűlési képviselője, már nem választható az országgyűlési képviselők választásán, így az Alkotmánybíróságról szóló törvény szerint megszűnt alkotmánybírói megbízatása.
Az Országgyűlés várhatóan hétfőn szavaz az új alkotmánybíróról.
(Mandiner/MTI)
Fotó: MTI/Bruzák Noémi