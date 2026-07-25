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frakció alkotmánybíró Fidesz

Lengyel forgatókönyv – a Fidesz-frakció is reagált a tiszás alkotmánybíró-jelöltre

2026. július 25. 19:30

Magyar Péter miniszterelnök Facebook-bejegyzésében kiemelte: a Tisza frakciója elismert alkotmányjogászt jelöl a posztra.

2026. július 25. 19:30
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Mint arról beszámoltunk, bejelentette a TISZA-frakció az alkotmánybíró-jelöltjét. Ahogy írták, Hende Csaba alkotmánybírói megbízatásának megszűnését követően az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága felkérte a frakciókat, így a TISZA-frakciót is, hogy jelöljenek új alkotmánybírót. Bujdosó Andrea, a képviselőcsoport vezetője a frakció döntése alapján megküldte a bizottságnak a TISZA jelöltjét: dr. Sonnevend Pált. Magyar Péter miniszterelnök Facebook-bejegyzésében kiemelte: a Tisza frakciója elismert alkotmányjogászt jelöl a posztra.

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Ezt követően a Fidesz-frakció is reagált, közleményében rámutatott, illegitimnek tartja Hende Csaba eltávolítását alkotmánybírói posztjáról, ezért a frakció szerint a helyére megválasztott alkotmánybíró megbízatása is illegitim. Az ellenzéki párt parlamenti képviselőcsoportja közleményét szombaton juttatta el az MTI-nek.

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A Fidesz-frakció azt írta, Hende Csaba alkotmánybírói megbízatása illegitim alaptörvényi és alkotmányellenes jogszabályi rendelkezések miatt szűnik meg.

Ezekkel szemben alkotmányjogi panasz és normakontroll eljárás is folyamatban van az Alkotmánybíróságon – emlékeztettek.

Szerintük a Tisza Párt célja, hogy ezeket az eljárásokat kikerülve kész helyzetet teremtsen. A Tisza az Alkotmánybíróság ellehetetlenítésében is a lengyel forgatókönyvet követi. Ebben a színjátékban a Fidesz nem vesz részt, sem a jelölésben, sem a választásban – rögzítették.

A frakció közölte, „gőzerővel épül az önkény. A Fidesz az önkénnyel szemben ellenállást hirdetett, és minden törvényes eszközzel küzdeni fog ellene”; a helyzetet orvosolni fogja.

Hende Csaba megbízatása az alaptörvény tizenhetedik módosításának vasárnapi hatályba lépése után szűnt meg, az ugyanis 12 évben maximálta az országgyűlési képviselők megbízatásának idejét. Mivel Hende Csaba 2002 és 2025 között 23 évig volt előbb az MDF, majd a Fidesz országgyűlési képviselője, már nem választható az országgyűlési képviselők választásán, így az Alkotmánybíróságról szóló törvény szerint megszűnt alkotmánybírói megbízatása.

Az Országgyűlés várhatóan hétfőn szavaz az új alkotmánybíróról.

(Mandiner/MTI)

Fotó: MTI/Bruzák Noémi

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Összesen 6 komment

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Sorrend:
survivor
2026. július 25. 20:14
Erősebb kutya baszik...
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templar62
2026. július 25. 20:13
A tiszás szavazók TÉLAPÓ-t VÁRNA , de GESTAPO-t kapnak .
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templar62
2026. július 25. 20:11
Von der Pfizer SMS - ben lájkolja a magyar rendszerváltást .
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astonph00125
2026. július 25. 19:48
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