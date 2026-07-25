Lengyel forgatókönyv – a Fidesz-frakció is reagált a tiszás alkotmánybíró-jelöltre

A frakció közölte, „gőzerővel épül az önkény. A Fidesz az önkénnyel szemben ellenállást hirdetett, és minden törvényes eszközzel küzdeni fog ellene”; a helyzetet orvosolni fogja.

Hende Csaba megbízatása az alaptörvény tizenhetedik módosításának vasárnapi hatályba lépése után szűnt meg, az ugyanis 12 évben maximálta az országgyűlési képviselők megbízatásának idejét. Mivel Hende Csaba 2002 és 2025 között 23 évig volt előbb az MDF, majd a Fidesz országgyűlési képviselője, már nem választható az országgyűlési képviselők választásán, így az Alkotmánybíróságról szóló törvény szerint megszűnt alkotmánybírói megbízatása.