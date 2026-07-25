Bejelentette a TISZA-frakció az alkotmánybíró-jelöltjét – néhány éve Orbán Balázs interjúzott vele a Mandineren

A TISZA-frakció a közösségi oldalán jelentette be alkotmánybíró-jelöltjét. Mint írják, Hende Csaba alkotmánybírói megbízatásának megszűnését követően az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága felkérte a frakciókat, így a TISZA-frakciót is, hogy jelöljenek új alkotmánybírót.

Bujdosó Andrea, a képviselőcsoport vezetője a frakció döntése alapján szombaton 13 órakor megküldte a bizottságnak a TISZA jelöltjét: dr. Sonnevend Pált.

Dr. Sonnevend Pál bemutatásában kiemelik, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanára, korábbi dékánja, nemzetközileg elismert alkotmány- és nemzetközi jogász. Pályafutása során dolgozott az Alkotmánybíróságon Sólyom László mellett, alkotmányjogi tanácsadóként szolgálta Mádl Ferenc és Sólyom László köztársasági elnököket, majd az ELTE vezető oktatójaként és dékánjaként generációk jogászainak képzésében vállalt meghatározó szerepet.