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Tisza alkotmánybíró jelölt

Bejelentette a TISZA-frakció az alkotmánybíró-jelöltjét – néhány éve Orbán Balázs interjúzott vele a Mandineren

2026. július 25. 14:06

Szombaton 13 órakor küldték el a szakember nevét az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának.

2026. július 25. 14:06
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A TISZA-frakció a közösségi oldalán jelentette be alkotmánybíró-jelöltjét. Mint írják, Hende Csaba alkotmánybírói megbízatásának megszűnését követően az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága felkérte a frakciókat, így a TISZA-frakciót is, hogy jelöljenek új alkotmánybírót.

Bujdosó Andrea, a képviselőcsoport vezetője a frakció döntése alapján szombaton 13 órakor megküldte a bizottságnak a TISZA jelöltjét: dr. Sonnevend Pált.

Dr. Sonnevend Pál bemutatásában kiemelik, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanára, korábbi dékánja, nemzetközileg elismert alkotmány- és nemzetközi jogász. Pályafutása során dolgozott az Alkotmánybíróságon Sólyom László mellett, alkotmányjogi tanácsadóként szolgálta Mádl Ferenc és Sólyom László köztársasági elnököket, majd az ELTE vezető oktatójaként és dékánjaként generációk jogászainak képzésében vállalt meghatározó szerepet.

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Tudományos munkássága az emberi jogok, a nemzetközi jog és a jogállamiság kérdéseire összpontosul. Magyarországot képviselte a hágai Nemzetközi Bíróság előtt, számos ügyben járt el az Emberi Jogok Európai Bírósága és az Európai Unió Bírósága előtt, munkáját pedig hazai és nemzetközi szakmai elismerések fémjelzik.

A bejegyzésben azt is hozzátették, hogy az Alkotmánybíróság feladata az Alaptörvény védelme, a hatalom korlátozása és a polgárok alapvető jogainak őrzése.

„A TISZA-frakció olyan alkotmánybírót jelöl, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen.

Meggyőződésünk, hogy Magyarországnak olyan alkotmánybírákra van szüksége, akik kizárólag a jog, a lelkiismeretük és az alkotmányos értékek alapján hozzák meg döntéseiket. Dr. Sonnevend Pál jelölése ezt a szemléletet képviseli”

– zárta posztját a Tisza-frakció.

A Mandineren 2021-ben egy Orbán Balázs által készített interjú jelent meg Sonnevend Pállal.

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Az Alaptörvény középpontjában az ember méltósága áll, amihez újabb rétegeket ad a magyar történeti alkotmányra való utalás a preambulumban – mutat rá Sonnevend Pál. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának dékánját németországi szakmai tapasztalatairól, a magyar jogi oktatás és kutatás távlatairól, illetve az európai és nemzetközi bírói fórumok közötti konfliktusokról Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, a Precedens rovat alapítója kérdezte.

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

 

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Összesen 43 komment

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Sándor
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2026. július 25. 17:11 Szerkesztve
Brüsszeli és magyarországi ügyészség, 🗣️Egy többszörös bűnelkövető nőket abuzáló, drogos buliban megjelent, 🗣️mentelmi jog mögött lapitó miniszterelnök??? 🤮🤮🤮 Egy többszörös bűnelkövetőt támogatók, mentegetők, a vele és általa gondosan kiválasztott "kolásdoboz" cinkos-bűtársaival bármikor közösséget vállaló bárki, ők mindannyian bűntársak!!!
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1
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kbs-real
2026. július 25. 17:10
Megint elszaparodtok itt a nácik.
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kbs-real
2026. július 25. 17:03
Majd Pankotali Lili vagy Hadházy ír valamit róla a Facebookon, és már ejtik is.
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sagirdilsiz-2
2026. július 25. 17:03
A Budapesti Piarista Gimnázium még egy embert felírhat a híres emberei táblájára. (hacsak eddigi munkássága miatt nem volt még ott)
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