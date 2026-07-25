Bejelentette a TISZA-frakció az alkotmánybíró-jelöltjét – néhány éve Orbán Balázs interjúzott vele a Mandineren

„Egy demokratikus alkotmány sosem értéksemleges” – beszélgetés Sonnevend Pállal
Az Alaptörvény középpontjában az ember méltósága áll, amihez újabb rétegeket ad a magyar történeti alkotmányra való utalás a preambulumban – mutat rá Sonnevend Pál. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának dékánját németországi szakmai tapasztalatairól, a magyar jogi oktatás és kutatás távlatairól, illetve az európai és nemzetközi bírói fórumok közötti konfliktusokról Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, a Precedens rovat alapítója kérdezte.