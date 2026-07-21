Bóka János: Készen állok a politikai közösségünk szolgálatára

Készen állok a politikai közösségünk szolgálatára, vállalva, hogy megőrzöm az elmúlt 16 év eredményeit és képviselem értékeinket – jelentette ki megválasztása után kedden Bóka János, a Fidesz új frakcióvezetője a Hír TV-nek nyilatkozva.

A frakcióvezető azt ígérte, hogy a normalitás és a józan ész hangja lesz a parlamentben. Úgy fogalmazott „Magyarországon a nyílt önkény rendszere épül és minden magyar ember joga és kötelessége, hogy ezzel szemben minden békés és törvényes eszközzel fellépjen”.