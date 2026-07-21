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frakció Bóka János Fidesz

Bóka János: Készen állok a politikai közösségünk szolgálatára

2026. július 21. 20:13

A frakcióvezető azt ígérte, hogy a normalitás és a józan ész hangja lesz a parlamentben.

2026. július 21. 20:13
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Készen állok a politikai közösségünk szolgálatára, vállalva, hogy megőrzöm az elmúlt 16 év eredményeit és képviselem értékeinket – jelentette ki megválasztása után kedden Bóka János, a Fidesz új frakcióvezetője a Hír TV-nek nyilatkozva.

A frakcióvezető azt ígérte, hogy a normalitás és a józan ész hangja lesz a parlamentben. Úgy fogalmazott „Magyarországon a nyílt önkény rendszere épül és minden magyar ember joga és kötelessége, hogy ezzel szemben minden békés és törvényes eszközzel fellépjen”.

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Mi ezt fogjuk tenni, ennek minden parlamenten belüli és minden parlamenten kívüli eszközét fel fogjuk használni”

– tette hozzá.

Bóka János elmondta: azzal az elszántsággal kezdték a munkát, hogy a kormány konstruktív ellenzéke lesznek, támogatnak minden olyan kezdeményezést, ami Magyarország és a magyar emberek érdekében születik, ugyanakkor ellenezni fognak mindent, ami a magyar embereknek rossz.

„Úgy tűnik, hogy Magyarország miniszterelnöke nem érdemi vitát kíván folytatni a parlament falai között, hanem személyeskedő, erőszakos, nyíltan agresszív megnyilvánulásaival a parlamentet egyfajta cirkuszra akarja átalakítani” – fogalmazott a Fidesz frakcióvezetője.

Hozzáfűzte: neki nem jelent semmit, hogy a miniszterelnök rá személyeskedő megjegyzéseket tesz.

Bóka János rendkívül nyugtalanító fejleménynek nevezte a Fidesz szerverközpontjában folytatott keddi ügyészségi vizsgálatot és lefoglalásokat. Közölte, „a magyar modern demokrácia történetében még nem fordult elő olyan, hogy egy parlamenti párt, a legnagyobb ellenzéki párt teljes adatbázisát lefoglalják, ideértve a párttagok és Fidesz szimpatizánsok személyes adatait”. Megfogalmazása szerint ez az önkény legdurvább megnyilvánulása, ilyet legutóbb csak sötét diktatúrákban lehetett látni.

A frakcióvezető úgy látja, hogy mivel politikai eszközökkel nem tudják őket felszámolni, megtörni, most a büntetőjog és az igazságszolgáltatás eszközével folytatják tovább ezt a küzdelmet ellenük. „A jogi küzdelmeket megvívjuk, állunk elébe” – folytatta.

Bóka János szerint a Tisza Párt célja hogy felszámolja a politikai versenyt.

„Egyértelmű, hogy a demokratikus választás lehetőségétől akarják megfosztani a magyar embereket. A jelek arra mutatnak, hogy a Tisza Párt és a Tisza-kormány nem akarja, hogy 2030-ban a magyar emberek ismét szabadon dönthessenek a sorsukról” – közölte.

A frakcióvezető egy másik kérdésre válaszolva bírálta a védett üzemanyagárak kivezetését, mint mondta, a korábbi rendszer egyfajta biztonságot nyújtott, a mostani kormány azonban ezt megszüntette „azért, hogy a nemzetközi multicégek maximalizálhassák profitjukat”.

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(MTI)

Fotó: MTI/Purger Tamás

 

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Összesen 6 komment

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olvaso9
2026. július 21. 21:32
Drukkolok. Méltányolom, hogy hidegen hagyja az MP részéről rá zúdított gúnyözön, verbális bántás, alaptalan vádaskodás - habár ezt egy idő után nehéz bírni. Az eddigi EU-s munkája hitelesíti a kiállását. Jó egészséget.
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kisskiss-7
2026. július 21. 21:23
🍓 H​​​e​l​y​​​i​​​ ​​c​s​​a​j​​​ok ​​​szexre ​​​m​​á​​​r​​a​:​​ 👉 𝗡​​𝗨​​​𝟒​​.​​𝗧​𝗢​𝗣
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elcapo-3
2026. július 21. 21:22
Helyes. A szektás agyhalottak majd észreveszik, hogy a multik kivezetett különadóját a társdalomra terheli a poloska és a Kármán zsidaj. ( az Orbán ezért baszta 2012 -ben a pénzügyminisztériumból) A társasági adók felülvizsgálatát már belengették. Lefordítom, hogy a tanulatlan szektás bunkók is megértsék. Emelkedni fog a TAO! Innen kezdve a cégek is befejezik majd a béremeléseket! A szektás barom meg értetlenül bámul majd ki a buta fejéből, hogy elmaradnak , vagy csekély mértékben lesznek bérfejlesztések. A lefele tartó spirál pedig elindul majd. A német gazdaság recesszióban lesz , azaz nálunk sem lesz nagyobb a GDP növekedés , mint 1 %. Valahonnan elő kell teremteni azt a többezer milliárdot , amit a nagyvállalati különadók megszüntetése ( brüsszeli ukáz ) jelent majd , maradnak a megszorítások , a lakosság terhelése, adóemelések , kedvezmények megvonása , árstop, rezsistop megszüntetése , infláció stb. Ezt már átéltük a böszme - libás bajnai kormányzása alatt!
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mandiner8-as
2026. július 21. 20:26
Hajrá!
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