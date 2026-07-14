Kivonult a Tisza-frakció az ülésteremből Pócs János felszólalása alatt (VIDEÓ)

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Magyar Péter pedig bejelentette, augusztus 20-án országos Tisza-sziget találkozó lesz Budapesten.
Az Országgyűlés keddi ülésén Pócs János felszólalása közben kivonult a teremből a teljes Tisza-frakció. A fideszes képviselő arról kezdett beszélni, hogy
„Magyar Péter miniszterelnök úr azzal vádolt nagy nyilvánosság előtt, hogy akkor videóztam, amikor éppen nem videóztam. Mindig minden szavamért és tettemért vállalni fogom a felelősséget.
Ha egyszer előfordul, hogy egy képviselőtársamat letrógerezem, akkor elnézést fogok kérni. Ha egy női képviselőtársam édesanyját emlegetem, akkor lemondok. Ha nem videóztam, akkor nem videóztam.”
A házelnök, Forsthoffer Ágnes kikapcsolta Pócs János mikrofonját, a tiszások pedig Magyar Péter vezetésével kivonultak a teremből a folyosóra.
Végül Pócs János megjegyezte: „Azt szerettem volna elmondani, ha Magyar Péter nem kap idegrohamot és nem vonul ki a teremből, hogy bármikor, bármit teszek, tessék elhinni, vállalom a felelősséget.”
Országos Tisza-sziget találkozót jelentett be augusztus 20-ra Budapestre Magyar Péter miniszterelnök kedden az Országgyűlés ülésén.
A kormányfő Bódis Kriszta tiszás képviselő napirend előtti felszólalására reagálva és a fideszes KDNP-s képviselőkre utalva arról beszélt: hálás azért, hogy Bódis Kriszta el tudta viselni azt a rengeteg gyalázkodást, „alantas, gusztustalan, embertelen vádat”, amit olyanok szórtak rá, akik most „jó farizeusként” a Tiszán kérik számon a hangnemet. „Köszönjük, hogy kibírtad anyaként, nőként, emberként ezt a rengeteg vádat” – tette hozzá, arra szólítva fel a fideszes képviselőket, hogy a kérjenek bocsánatot a Bódis Kriszta elleni közpénzből folytatott „rágalomhadjáratért”.
Magyar Péter megköszönte a Tisza közösségének is, hogy kiálltak Bódis Kriszta mellett és példát mutattak emberségből több mint két éven keresztül.
„Köszönöm az egész közösségünknek, s azt üzenem minden tiszásnak, minden Tisza-szigetnek, hogy augusztus 20-án találkozunk Budapesten egy nagy országos találkozón” – mondta.
(MTI)
Fotó: MTI/Bruzák Noémi