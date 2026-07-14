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tisza bódis kriszta pócs jános forsthoffer ágnes országgyűlés Magyar Péter

Kivonult a Tisza-frakció az ülésteremből Pócs János felszólalása alatt (VIDEÓ)

2026. július 14. 11:29

Magyar Péter pedig bejelentette, augusztus 20-án országos Tisza-sziget találkozó lesz Budapesten.

2026. július 14. 11:29
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Az Országgyűlés keddi ülésén Pócs János felszólalása közben kivonult a teremből a teljes Tisza-frakció. A fideszes képviselő arról kezdett beszélni, hogy

„Magyar Péter miniszterelnök úr azzal vádolt nagy nyilvánosság előtt, hogy akkor videóztam, amikor éppen nem videóztam. Mindig minden szavamért és tettemért vállalni fogom a felelősséget.

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Ha egyszer előfordul, hogy egy képviselőtársamat letrógerezem, akkor elnézést fogok kérni. Ha egy női képviselőtársam édesanyját emlegetem, akkor lemondok. Ha nem videóztam, akkor nem videóztam.”

A házelnök, Forsthoffer Ágnes kikapcsolta Pócs János mikrofonját, a tiszások pedig Magyar Péter vezetésével kivonultak a teremből a folyosóra.

Végül Pócs János megjegyezte: „Azt szerettem volna elmondani, ha Magyar Péter nem kap idegrohamot és nem vonul ki a teremből, hogy bármikor, bármit teszek, tessék elhinni, vállalom a felelősséget.”

Magyar Péter: Augusztus 20-án országos Tisza-sziget találkozó lesz Budapesten

Országos Tisza-sziget találkozót jelentett be augusztus 20-ra Budapestre Magyar Péter miniszterelnök kedden az Országgyűlés ülésén.

A kormányfő Bódis Kriszta tiszás képviselő napirend előtti felszólalására reagálva és a fideszes KDNP-s képviselőkre utalva arról beszélt: hálás azért, hogy Bódis Kriszta el tudta viselni azt a rengeteg gyalázkodást, „alantas, gusztustalan, embertelen vádat”, amit olyanok szórtak rá, akik most „jó farizeusként” a Tiszán kérik számon a hangnemet. „Köszönjük, hogy kibírtad anyaként, nőként, emberként ezt a rengeteg vádat” – tette hozzá, arra szólítva fel a fideszes képviselőket, hogy a kérjenek bocsánatot a Bódis Kriszta elleni közpénzből folytatott „rágalomhadjáratért”.

Magyar Péter megköszönte a Tisza közösségének is, hogy kiálltak Bódis Kriszta mellett és példát mutattak emberségből több mint két éven keresztül.

„Köszönöm az egész közösségünknek, s azt üzenem minden tiszásnak, minden Tisza-szigetnek, hogy augusztus 20-án találkozunk Budapesten egy nagy országos találkozón” – mondta.

(MTI)

Fotó: MTI/Bruzák Noémi

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Összesen 220 komment

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Sorrend:
fintaj-2
2026. július 14. 15:03
Ügyes húzás! Gondoljátok csak el! Aki augusztus 20.-án Budapesten látható lesz, arra mindre rá lehet majd fogni, hogy Tiszapárti! Lehet mondani, látjátok, ennyien vagyunk!
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Ekrü123
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2026. július 14. 14:58 Szerkesztve
Bogdán 2026. július 14. 14:22 "Fantasztikus, hogy a nemzeti ünnepünkre a Tisza párt gyülekezésén dolgozik."- Szerintem erőt akar demonstrálni, illetve biztosítani a hátországot. Valószínű a tiszaros frakció korántsem olyan egységes, mint amilyennek bemutatják ( talán ezért sem szeretné s videózást) , lehetnek repedések, hisz az a stílus amit előad hosszú távon nem igazán tűrhető. A lázadást megelőzendő ösztönösen a tiszaros hátországot akarja maga mögé sorakoztatni....Továbbá azt az érzést akarja megerősíteni az emberekben, hogy fölösleges bármilyen ellenállás , hisz az "erő" vele van. Amivel nem számol, hogy ez balul is elsülhet, hisz egy agresszív tiszaros tömeg visszatetszést kelthet az emberekben, főleg kormányzati pozícióból....
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greeen
2026. július 14. 14:53
Féreg! Tegnap a merci gyár átadásánál, amihez semmi közöd nincs, mit mekegtél? Nagyon zagyva volt a dolog. Táncsak nem megmozdult a lelkiismeret? Azt a makogást🤣🤣🤣🤣
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Ekrü123
2026. július 14. 14:50
DeGar 2026. július 14. 14:14 "Lehet, hogy nem tudok mindent, de nem értem, hogy mi voltaz oka a kivonulásnak."- Férfi klimax? 😏😉😉
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