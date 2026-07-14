Kivonult a Tisza-frakció az ülésteremből Pócs János felszólalása alatt (VIDEÓ)

Az Országgyűlés keddi ülésén Pócs János felszólalása közben kivonult a teremből a teljes Tisza-frakció. A fideszes képviselő arról kezdett beszélni, hogy

„Magyar Péter miniszterelnök úr azzal vádolt nagy nyilvánosság előtt, hogy akkor videóztam, amikor éppen nem videóztam. Mindig minden szavamért és tettemért vállalni fogom a felelősséget.