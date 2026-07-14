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Nem vagyok egy ijedős gyerek, de fizikailag fenyegetve éreztem magam.
„Engem nem tudnak megfélemlíteni!
Magyar Péter miniszterelnök úr ma magából kikelve, dühtől eltorzult arccal rontott rám az ülésteremben Pócs János felszólalása alatt. A "bűnöm" szerinte az volt, hogy a helyemen néma csendben ülve videóra vettem, hogy ismét a tisztségéhez méltatalan módon viselkedik az országgyűlésben - immár sokadszor.
Nem vagyok egy ijedős gyerek, de fizikailag fenyegetve éreztem magam.
Amikor ennek hangot adtam a közösségi médiában, Szeretetország képviselői megszállták a FB-oldalamat, további fizikai fenyegetést helyezve kilátásba.
Nyilván nem tetszik, hogy bepillantást engedünk az abszolút filmszínház kulisszái mögé, de tessék tudomásul venni:
A telefon ma már olyan munkaeszköz, ami a választók információs szabadságát is biztosítja. Ha rögzítünk vele valamit, az nem öncélú, nem valaki ellen irányul, hanem a nyilvánosság tájékoztatását szolgálja.
A drámai kivonulás után a Házbizottság ülését is terror alá vonta a miniszterelnök, leuralva az ülésvezetést úgy, hogy ott sem kellett volna lennie...
Most Forsthoffer Ágnes házelnök asszonyon van a világ szeme.
Vajon hajlandó-e miniszterelnöki nyomásra milliós bírsággal sújtani az ellenzéki képviselőket úgy, hogy semmilyen Házszabályba ütköző cselekedetet nem követtünk el? (A Kövér Lászlót emlegetők kedvéért írom ide, hogy korábban a házszabály megszegése esetén került kiszabásra minden bírság. Lásd pl. Tordai Bence esetét, aki helyét elhagyva, a miniszterek arcába nyomva a telefont vette őket videóra és a házelnököt nem engedte feljutni a pulpitusra – ezzel akadályozva a ház munkáját.)”
Fotó: Hegedüs Róbert/MTI