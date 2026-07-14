A drámai kivonulás után a Házbizottság ülését is terror alá vonta a miniszterelnök, leuralva az ülésvezetést úgy, hogy ott sem kellett volna lennie...

Most Forsthoffer Ágnes házelnök asszonyon van a világ szeme.

Vajon hajlandó-e miniszterelnöki nyomásra milliós bírsággal sújtani az ellenzéki képviselőket úgy, hogy semmilyen Házszabályba ütköző cselekedetet nem követtünk el? (A Kövér Lászlót emlegetők kedvéért írom ide, hogy korábban a házszabály megszegése esetén került kiszabásra minden bírság. Lásd pl. Tordai Bence esetét, aki helyét elhagyva, a miniszterek arcába nyomva a telefont vette őket videóra és a házelnököt nem engedte feljutni a pulpitusra – ezzel akadályozva a ház munkáját.)”