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pócs jános forsthoffer ágnes Kövér László tordai bence Magyar Péter

Engem nem tudnak megfélemlíteni!

2026. július 14. 17:51

Nem vagyok egy ijedős gyerek, de fizikailag fenyegetve éreztem magam.

2026. július 14. 17:51
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Takács Péter
Takács Péter
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„Engem nem tudnak megfélemlíteni!

Magyar Péter miniszterelnök úr ma magából kikelve, dühtől eltorzult arccal rontott rám az ülésteremben Pócs János felszólalása alatt. A "bűnöm" szerinte az volt, hogy a helyemen néma csendben ülve videóra vettem, hogy ismét a tisztségéhez méltatalan módon viselkedik az országgyűlésben - immár sokadszor.

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Nem vagyok egy ijedős gyerek, de fizikailag fenyegetve éreztem magam. 

Amikor ennek hangot adtam a közösségi médiában, Szeretetország képviselői megszállták a FB-oldalamat, további fizikai fenyegetést helyezve kilátásba.

Nyilván nem tetszik, hogy bepillantást engedünk az abszolút filmszínház kulisszái mögé, de tessék tudomásul venni:

A telefon ma már olyan munkaeszköz, ami a választók információs szabadságát is biztosítja. Ha rögzítünk vele valamit, az nem öncélú, nem valaki ellen irányul, hanem a nyilvánosság tájékoztatását szolgálja. 

A drámai kivonulás után a Házbizottság ülését is terror alá vonta a miniszterelnök, leuralva az ülésvezetést úgy, hogy ott sem kellett volna lennie...

Most Forsthoffer Ágnes házelnök asszonyon van a világ szeme.

Vajon hajlandó-e miniszterelnöki nyomásra milliós bírsággal sújtani az ellenzéki képviselőket úgy, hogy semmilyen Házszabályba ütköző cselekedetet nem követtünk el? (A Kövér Lászlót emlegetők kedvéért írom ide, hogy korábban a házszabály megszegése esetén került kiszabásra minden bírság. Lásd pl. Tordai Bence esetét, aki helyét elhagyva, a miniszterek arcába nyomva a telefont vette őket videóra és a házelnököt nem engedte feljutni a pulpitusra – ezzel akadályozva a ház munkáját.)”

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

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Összesen 23 komment

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makapaka2
2026. július 14. 18:44
HajráTakács Péter! Minden felszólalása nagyon ütős, jó! Csak így tovább! Nagy szükség van Önre a Parlamentben!
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gyzoltan-2
2026. július 14. 18:42
Takács Péter kevésbé érett, talán nem is alkalmas politikusnak! Tájékozatlan! Tudhatná, hogy mióta, 1945 óta, a demokrácia Magyarországra tört, és tartósan berendezkedett, bárkivel bármi megtörténhet..! -amint meg is történt... -és egyébként is; jobb félni, mint megijedni..!
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mandiner8-as
2026. július 14. 18:41
Hajrá, Takács Péter!
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helyrerakosgat
2026. július 14. 18:39
"Beszartak-a-fideszesek" Te nyilván az a matéria vagy, ami azon az emlékezetes ötkerti éjszakán távozott az idolod púzójából a gatyájába.
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