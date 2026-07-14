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pócs jános Kövér László képviselő Magyar Péter

A miniszterelnök kedve elromlott

2026. július 14. 13:24

Ezek szerint Kövér László nem is volt olyan rossz?

2026. július 14. 13:24
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Nagy Attila Tibor
Nagy Attila Tibor
Facebook

„Magyar Péter – szokás szerint – még mosolyogva kezdte a parlamenti szereplését, de ismét sikerült a fideszeseknek kizökkenteniük őt a nyugalmából. Habár nekem kissé gyerekesnek tűnt, hogy Pócs János fideszes képviselő »de hát nem is én mondtam!« jelszóval bizonygatta, hogy ő nem is videózott, de ettől (és más fideszes felszólalásoktól) még nem kellett volna annyira kiborulnia Magyar Péternek, hogy felálljon és járkáljon idegesen az ülésteremben. A percek múlva általa emlegetett milliós bírságok kilátásba helyezése viszont már nem tréfa, igaz, ezt csinálta a fideszes Kövér László is az ellenzéki képviselőkkel szemben. Ezek szerint Kövér László nem is volt olyan rossz?”

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

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Összesen 24 komment

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trokadero
2026. július 14. 14:54
"Egy bolond százat csinál"...Egészen pontosan 141-et.
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1
0
VeressZoltán
•••
2026. július 14. 14:51 Szerkesztve
Uraim! Orbán Viktort a teljes európai bagázs cseszegette, próbálta idegelni szilárd, kitartó álláspontja, elvei miatt, de ő mosolyogva rótta a köröket. Poloska vajon mennyire bírná a folyamatos, nemzetközi strapát, amikor állandóan baszlatnák az országunkért való töretlen kiállása miatt? Ja, költői kérdés.
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3
0
ben2
2026. július 14. 14:43
Kövér László a füstgránátozást büntette milliós bírsággal. A Poloska Rákosi meg a telefon használatot akarja. Agyrém.
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3
0
VeressZoltán
2026. július 14. 14:43
Bizony-bizony, a pszichopátia kezelésre, terápiára szorul.
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3
0
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