„Magyar Péter – szokás szerint – még mosolyogva kezdte a parlamenti szereplését, de ismét sikerült a fideszeseknek kizökkenteniük őt a nyugalmából. Habár nekem kissé gyerekesnek tűnt, hogy Pócs János fideszes képviselő »de hát nem is én mondtam!« jelszóval bizonygatta, hogy ő nem is videózott, de ettől (és más fideszes felszólalásoktól) még nem kellett volna annyira kiborulnia Magyar Péternek, hogy felálljon és járkáljon idegesen az ülésteremben. A percek múlva általa emlegetett milliós bírságok kilátásba helyezése viszont már nem tréfa, igaz, ezt csinálta a fideszes Kövér László is az ellenzéki képviselőkkel szemben. Ezek szerint Kövér László nem is volt olyan rossz?”

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert